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Shakira reapareció junto a Antonio de la Rúa tras 16 años de distanciamiento: crecen rumores de reconciliación

La artista y su expareja estuvieron unidos en lo personal y en lo laboral entre 2000 y 2011. La colombiana confesó que varios de sus éxitos fueron dedicados a él

Dieciséis años después del final de su relación amorosa, Shakira y Antonio de la Rúa posan juntos en una imagen difundida por redes sociales - crédito montaje - IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta - @george_n_nader/ Instagram
Dieciséis años después del final de su relación amorosa, Shakira y Antonio de la Rúa posan juntos en una imagen difundida por redes sociales - crédito montaje - IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta - @george_n_nader/ Instagram
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Shakira ha vuelto al centro de la atención mediática tras la difusión de una fotografía en la que aparece junto a su expareja Antonio de la Rúa, dieciséis años después de su ruptura sentimental y profesional.

La imagen, compartida por el empresario George Nader en redes sociales, muestra a ambos en un ambiente relajado, acompañados por Tonino Mebarak, hermano mayor y colaborador cercano de la cantante. El encuentro ha despertado la curiosidad del público y ha reavivado las especulaciones sobre la relación actual entre ambos, aunque no existen indicios de una reconciliación sentimental.

La instantánea fue publicada con el mensaje “Solo n Michess!!”, sugiriendo que la reunión tuvo lugar en Miches, un municipio de la República Dominicana. Aunque no se han revelado detalles adicionales sobre el contexto, la fotografía evidencia un ambiente distendido y cordial entre los presentes. Shakira aparece sonriente, con un brazo sobre el hombro de De la Rúa, lo que ha alimentado rumores sobre un posible acercamiento más allá de la amistad, aunque ninguno de los protagonistas ha hecho declaraciones públicas al respecto.

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Shakira y Antonio de la Rúa aparecen juntos tras 16 años de su separación, durante una reunión en la que también estuvo presente Tonino Mebarak - crédito @george_n_nader/ Instagram
Shakira y Antonio de la Rúa aparecen juntos tras 16 años de su separación, durante una reunión en la que también estuvo presente Tonino Mebarak - crédito @george_n_nader/ Instagram

La historia entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000, durante la promoción del álbum ¿Dónde están los ladrones? De la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, se integró al entorno laboral de la cantante y, poco después, ambos iniciaron una relación sentimental que se desarrolló paralelamente al ascenso internacional de la artista. La pareja se consolidó como una de las más mediáticas del mundo del entretenimiento, especialmente tras el lanzamiento de Laundry Service, el disco que marcó el salto de Shakira al mercado anglosajón.

Durante más de una década, la relación se mantuvo tanto a nivel personal como profesional, con De la Rúa ocupando un papel relevante en la gestión de la carrera de la artista colombiana. En enero de 2011, anunciaron de manera conjunta su separación, destacando el cariño y el respeto mutuo. El comunicado, difundido a través del sitio web oficial de Shakira, subrayaba que el vínculo profesional continuaría a pesar de la ruptura sentimental, aunque posteriormente también se puso fin a esa colaboración.

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Antonio de la Rúa asistió al show de Shakira
El reencuentro se produce cuando Shakira concluye su gira Las Mujeres Ya No Lloran y participa en la clausura del Mundial 2026 - crédito @shakira / Instagram - Captura redes sociales

Desde la ruptura, ambos han seguido caminos separados, pero han mantenido el contacto de manera discreta. De la Rúa se ha mantenido alejado de la exposición mediática, aunque, según fuentes cercanas, nunca ha dejado de brindar apoyo a la cantante, al menos en calidad de amigo y confidente. La reciente fotografía refuerza esa percepción, mostrando una relación basada en la cordialidad y el respeto a pesar del tiempo transcurrido.

El contexto del reencuentro coincide con un momento de intensa actividad para Shakira, quien acaba de concluir la gira Las Mujeres Ya No Lloran y ha participado en la ceremonia de clausura del Mundial 2026, donde interpretó junto a Burna Boy el tema oficial del torneo.

La aparición pública de Shakira y De la Rúa ha reactivado los rumores sobre un posible acercamiento sentimental. Sin embargo, hasta el momento, la relación parece circunscrita al apoyo mutuo y la amistad. La fotografía, ampliamente difundida por medios internacionales, muestra a ambos en un entorno de confianza y relax, acompañados de personas del círculo más íntimo de la cantante.

Shakira y Antonio de la Rúa
La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en 2000, durante la promoción de '¿Dónde están los ladrones?', y se consolidó mientras la artista crecía internacionalmente - crédito @PersonajesTV/X

La imagen publicada por George Nader no ha sido acompañada de declaraciones por parte de los protagonistas, quienes mantienen la discreción sobre la naturaleza exacta de su vínculo actual. Por ahora, lo único claro es que, dieciséis años después de su ruptura, Shakira y Antonio de la Rúa han logrado preservar una relación basada en el respeto y la cordialidad, alejados de cualquier tensión pasada y centrados en sus respectivos caminos personales y profesionales.

Antonio de la Rúa y la DJ colombiana Daniela Ramos confirmaron su separación en 2025

En medio del renovado interés por la figura de Antonio de la Rúa tras su reencuentro público con Shakira, han cobrado relevancia las declaraciones que su expareja, Daniela Ramos, ofreció en marzo de 2025 al programa La Red de Caracol Televisión. La exreina de belleza y madre de los dos hijos de De la Rúa reveló en aquella entrevista que ambos están separados desde hace varios años, aunque mantienen una relación cordial centrada en el bienestar de su familia.

Daniela Ramos, quien fuera Señorita Bogotá y representante de Colombia en Miss Mundo 2009, reside actualmente en Berlín, donde estudia ingeniería de sonido y desarrolla con éxito su carrera como DJ. Ramos explicó que la mudanza a Europa respondió a la necesidad de encontrar anonimato y una dinámica de vida más tranquila, algo que resultaba difícil en Colombia por la atención mediática que rodeó a su relación con De la Rúa.

“Yo no podía ser pareja de Antonio en Colombia, era muy difícil. Eso hizo que Antonio dejara de salir y yo estaba joven y quería salir, hacer lo que las parejas normales hacen”, comentó en esa entrevista emitida en marzo de 2025.

Antonio de la Rúa y la DJ colombiana Daniela Ramos confirmaron su separación en 2025, tras varios años de relación y dos hijos en común - crédito @antdelarua/ Instagram
Antonio de la Rúa y la DJ colombiana Daniela Ramos confirmaron su separación en 2025, tras varios años de relación y dos hijos en común - crédito @antdelarua/ Instagram

La colombiana detalló que la separación se produjo en 2018 y que, desde entonces, han optado por un modelo familiar centrado en sus hijos, Zulu y Mael. “Estamos separados, pero la casa sigue siendo de la familia, y cuando quiero estar en la casa de la familia y Antonio también, no pasa nada”, afirmó.

Ambos aplican el llamado “método del nido”, alternándose en la vivienda principal para dar estabilidad a los niños. Ramos indicó que la relación actual con De la Rúa es de permanente contacto y colaboración, y que su proyecto de vida ahora se enfoca en Alemania, donde busca obtener la nacionalidad y continuar desarrollando su carrera musical.

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