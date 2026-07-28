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Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali: este podría ser el escenario elegido

El auditorio del Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, está en cabeza de la lista

La investidura de Abelardo De La Espriella se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La investidura de Abelardo De La Espriella se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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El traslado de la ceremonia de posesión presidencial a Cali generó un despliegue inédito de logística y seguridad en la capital del Valle del Cauca.

Mientras el Congreso de la República avaló el cambio de ciudad, el equipo de Abelardo de la Espriella avanza con la organización del evento en un recinto universitario.

La investidura se podría realizar en el auditorio Arena USC, dentro del Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali. Se prevé la participación de delegaciones nacionales e internacionales, lo que refuerza la relevancia del acto para la ciudad y la región.

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Infobae Colombia conoció que este lugar no ha sido confirmado oficialmente por el equipo del presidente electo.

El auditorio Arena USC está ubicado en el Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo y recibirá invitados nacionales e internacionales - crédito nationalballetofkosovo/IG
El auditorio Arena USC está ubicado en el Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo y recibirá invitados nacionales e internacionales - crédito nationalballetofkosovo/IG

Actualmente, las autoridades locales desarrollan un consejo de seguridad en Cali. Allí ajustan los detalles del evento y coordinan el operativo que involucrará tanto a militares como a policías. La expectativa en torno al dispositivo de protección es alta, dado el perfil del evento y la presencia de invitados de alto nivel.

El Arena USC, un recinto inaugurado en 2025 durante la Feria de Cali. Este auditorio principal, con una capacidad para 2.230 asistentes y un auxiliar para 303 personas, dispone de 800 parqueaderos cubiertos, tecnología de iluminación y sonido de última generación, aire acondicionado, y áreas de servicio como restaurantes y zonas de esparcimiento.

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Con estas características, se posiciona como uno de los lugares más modernos y versátiles del país, solo superado por la Arena Movistar de Bogotá.

Antes de confirmar la sede, el comité organizador valoró otros escenarios emblemáticos de Cali. Entre las alternativas figuraron la Plaza de Cayzedo y la Plazoleta de San Francisco, ambas ubicadas en el centro de la ciudad. Incluso se consideró el Centro de Eventos Valle del Pacífico, cercano al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

El Congreso de la República aprobó el traslado de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella a Cali - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El Congreso de la República aprobó el traslado de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella a Cali - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Medidas de protección para el 7 de agosto en Cali

La posesión presidencial de Colombia tendrá lugar en Cali por primera vez, un hecho que las autoridades locales y regionales ya califican como histórico. Para garantizar la seguridad durante el evento, el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Toro anunciaron una serie de medidas coordinadas con la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional.

Entre las acciones destacadas se encuentra la oferta de una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita anticipar cualquier amenaza o alteración del orden público. Este incentivo busca facilitar la prevención de incidentes relacionados con armas, drones o vehículos sospechosos durante la jornada.

Las autoridades establecieron que, desde este momento, se instala un puesto de mando unificado para monitorear en tiempo real toda la actividad en la ciudad. De acuerdo con lo informado por el alcalde, el objetivo es mantener una comunicación constante entre los diferentes niveles de gobierno para asegurar el desarrollo pacífico de la ceremonia.

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El alcalde Eder enfatizó que la tolerancia frente a actos de violencia, vandalismo o bloqueos será nula. La administración local reiteró su respeto por el derecho a la manifestación pacífica dentro de los límites legales, pero advirtió que habrá respuestas contundentes contra cualquier comportamiento que altere el orden.

“La posesión del presidente de Colombia en Cali es un honor y una oportunidad para que la ciudad sea ejemplo de convivencia y reconciliación”, aseguró el mandatario. Según sus palabras, la meta es que la jornada transcurra en paz y que los caleños sientan orgullo por acoger este evento nacional.

El acto de posesión está previsto para el 7 de agosto. Autoridades y fuerzas de seguridad trabajan en conjunto para blindar la ciudad ante cualquier eventualidad, mientras se mantiene abierta la invitación a la ciudadanía para participar con alegría y responsabilidad en esta fecha.

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