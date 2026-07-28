Una creadora de contenido desató debate al confesar el “problema” que le dejó la soltería: “¿Eso para qué?”

Mar Pinilla Obregón publicó un video en redes sociales sobre la dificultad de encontrar espacio para una relación de pareja dentro de una rutina organizada - crédito @marpinillaobr/tiktok

Guardar

La creadora de contenido y modelo Mar Pinilla Obregón volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un video en el que habló, con humor, sobre una de las dificultades que, según ella, enfrentan muchas mujeres que llevan varios años solteras: encontrar espacio para una relación sentimental dentro de una rutina completamente organizada.

La también influencer y estudiante de medicina compartió una reflexión en la que aseguró que el tiempo que ha pasado sin pareja le permitió construir una agenda llena de actividades, compromisos y proyectos personales, al punto de preguntarse cómo podría incorporar un noviazgo a su día a día.

PUBLICIDAD

“Las mujeres que llevamos ya bastante tiempo solteras tenemos un problema, bueno, muchos, pero uno en especial, y es que hemos tenido tanto tiempo libre que obviamente, si somos medianamente productivas, pues lo optimizamos, lo usamos y ocupamos la agenda”, expresó al inicio del video.

Seguido a esto explicó que ese estilo de vida le ha hecho difícil imaginar cómo reorganizar sus horarios para compartir tiempo con otra persona.

La confesión de Mar Pinilla sobre la soltería desató debate en redes: "¿Dónde meto un novio en esa agenda?" - crédito @marpinillaobr/IG

“Ahora pregúntenme: ¿dónde meto un novio en esa agenda? Yo no sé. Yo no sé. Básicamente, ni me inviten a salir. Ya, ya. Me declaro la tía de los gatos”, comentó entre risas.

PUBLICIDAD

La publicación rápidamente comenzó a acumular cientos de reproducciones e interacciones. Mientras un grupo de usuarias aseguró sentirse completamente identificado con la reflexión de Mar Pinilla, otros internautas consideraron que se trataba de una visión exagerada sobre la soltería y las relaciones de pareja.

Entre los comentarios de apoyo destacaron mensajes de mujeres que afirmaron haber priorizado su tranquilidad, su independencia y sus rutinas personales.

“Mi problema es que ya me acostumbré tanto a estar sola que estar con gente me fastidia JAJAJAJA”, escribió una usuaria. Otra persona comentó: “Totalmente de acuerdo, amiga, que no cuenten con nosotras”.

El video de Mar Pinilla reabre el debate sobre la soltería en redes sociales - crédito @marpinillaobr/IG

También hubo quienes defendieron la idea de mantener sus prioridades personales antes que iniciar una relación: “¿Eso pa’ qué? Déjenme mi agenda sin hombres quietica”, señaló otra internauta. Incluso algunas aprovecharon para mencionar pequeños hábitos cotidianos que, según ellas, disfrutan gracias a vivir solas: “Además, cómo duermo con él si amo tener todo el espacio de la cama para mí”, escribió otra seguidora.

PUBLICIDAD