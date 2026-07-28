El promotor de los partidos amistosos de la selección Colombia ante Perú y México desmintió exigencia para poner a James Rodríguez

El periodista Carlos Antonio Vélez leyó el mensaje que le llegó del promotor de los partidos amistosos -crédito Jesús Aviles/Infobae

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La controversia sobre la supuesta obligación contractual de convocar a James Rodríguez en la selección Colombia llevó al comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez a leer, en su programa Palabras Mayores de Planeta Fútbol, el mensaje directo de uno de los promotores de los partidos amistosos.

El periodista sostuvo que no existe ningún contrato que condicione la presencia del futbolista, desmintiendo versiones previas difundidas en medios nacionales.

Desde su espacio radial, Vélez relató que tras el Mundial se encuentra trabajando a distancia y recibió un texto del promotor de los partidos entre Colombia, Perú y México. El empresario, cuya identidad permanece reservada, le pidió hacer pública una aclaración clave sobre los acuerdos con la Federación Colombiana de Fútbol.

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El promotor de los partidos amistosos de la Selección Colombia fue enfático al desmentir cualquier imposición sobre la convocatoria de James Rodríguez. En un mensaje dirigido a Vélez, aseguró: “En ningún contrato hemos exigido que James tiene que ser convocado y tampoco jamás nosotros le hemos exigido a la federación que James tiene que ser convocado y puedo mostrarte los contratos”.

James Rodríguez tuvo como último club el Minnesota United, que confirmó su salida después del Mundial 2026 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El empresario insistió en que jamás existió una cláusula de ese tipo y recordó que, en una ocasión anterior, ya había respondido la misma pregunta a Vélez. Añadió que la Federación Colombiana de Fútbol tampoco les ha solicitado la presencia del jugador en ninguno de los encuentros pactados.

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El periodista recalcó que la versión sobre la supuesta exigencia contractual carece de sustento, ya que ni desde la organización de los amistosos ni desde la Federación se ha planteado una condición semejante.

Vélez explicó que la discusión pública sobre la posible obligación de convocar a James Rodríguez nació a partir de una mención realizada por Javier Hernández Bonnet en su programa de Blu Radio. “Si esto que dice Javier es cierto”, recordó Vélez, “y de ahí me he apoyado”.

Aclaró que su referencia se basó en la credibilidad del colega, dejando claro que no fue una afirmación directa de su parte, sino la reproducción de un comentario periodístico que consideró relevante.

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Néstor Lorenzo renovó como director técnico de la selección Colombia por cuatro años más

Néstor Lorenzo ha sido respaldado por varios de los jugadores que hicieron parte del plantel del Mundial 2026 - crédito Europa Press

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este jueves 23 de julio en Bogotá que Néstor Lorenzo seguirá al frente de la selección Colombia masculina de mayores, una decisión que sostiene el proceso técnico después de la clasificación al Mundial de 2026 y de la eliminación por penales ante Suiza en octavos de final, resultado que abrió una etapa de reconstrucción con la Copa América y las Eliminatorias siguientes como próximos objetivos.

La ratificación llega después de un ciclo de 51 partidos entre oficiales y amistosos, con 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas. En ese recorrido, el técnico argentino también encadenó un invicto de 28 partidos y condujo al equipo al subcampeonato de la Copa América 2024.

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Según la Federación Colombiana de Fútbol, el acuerdo fue anunciado por el Comité Ejecutivo tras la reunión celebrada en la capital colombiana. En el comunicado, el organismo sostuvo: “El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”.

FOTO DE ARCHIVO. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, habla durante una conferencia de prensa en el estadio de Miami, EE.UU., 26 de junio, 2026. REUTERS/Paul Childs

Lorenzo asumió después de que Colombia quedara fuera de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde entonces, el balance de su gestión quedó marcado por la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y por una secuencia de resultados que le dieron estabilidad al proyecto.

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La propia federación resumió ese recorrido en su comunicado oficial: “El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026”.