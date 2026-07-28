Deportivo Cali llegó a un acuerdo con Carlos Bacca, pero se le habría caído importante fichaje: no pasó los exámenes médicos

Leonardo Suárez, de 30 años, llevaba más de seis meses sin disputar un partido oficial antes de su intento de fichaje por Deportivo Cali.-crédito José Luis Guzmán/ El País/Colprensa

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Deportivo Cali descartó la llegada del delantero argentino Leonardo Suárez para el segundo semestre de 2026 después de que el futbolista no superó los exámenes médicos, pese a que su incorporación estaba avanzada.

En el mismo comunicado del cuadro Azucarero, emitido el 25 de julio de 2026, se detalló que la vinculación del atacante estaba sujeta a varias condiciones: “El proceso se encuentra sujeto al cumplimiento de los procedimientos médicos y de los términos pactados entre las partes. De completarse satisfactoriamente, el futbolista se incorporará al plantel profesional masculino”, dijeron.

Los exámenes médicos impidieron la incorporación inmediata de Leonardo Suárez a la competencia oficial con Deportivo Cali-crédito @diegosaviola10/X

Finalmente, tras conocerse el principio de acuerdo con Suárez, el 27 de julio de 2026 tanto los periodistas Diego Saviola como Felipe Sierra informaron que el delantero proveniente del Pumas UNAM de la Liga MX no jugará en el cuadro Verdiblanco:

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“Papelón de los Directivos del Deportivo Cali; Leo Suárez NO pasó los exámenes médicos. ¿Por qué no investigaron antes ?Cómo lo hicimos algunos...“, dijo.

Felipe Sierra informó que los estudios médicos de Leonardo Suárez arrojaron resultados desfavorables y frenaron el fichaje a última hora-crédito @PSierraR/X

En esa misma línea, Felipe Sierra detalló que el atacante no está apto para la competencia

“Finalmente Leo Suárez (30) no llegará al Cali. Se cae su fichaje en el ‘azucarero’, pues las pruebas médicas arrojaron que no está apto para sumarse de inmediato a la competencia" dijo.

Carlos Bacca jugaría en el Deportivo Cali: también estaría sujeta a los exámenes médicos

Este fue el anuncio oficial del Deportivo Cali sobre la llegada de Carlos Bacca - crédito @deportivocalicp/X

Carlos Bacca quedó a un paso de ser refuerzo de Deportivo Cali para el segundo semestre de 2026, después de que el club confirmara un principio de acuerdo que solo se cerrará si el delantero supera los exámenes médicos, firma la documentación pendiente y completa los trámites administrativos para incorporarse al plantel que dirige Rafael Dudamel.

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El atacante de 39 años llega a esta instancia como agente libre tras su salida de Junior de Barranquilla. Su eventual fichaje se produciría después de una carrera en la que superó los 800 partidos oficiales y marcó más de 300 goles, cifras que lo ubican entre los delanteros colombianos más productivos de los últimos años.

la institución vallecaucana hizo oficial el avance de la negociación a través de un comunicado en el que aclaró que la contratación todavía no está cerrada. El club precisó que la llegada del futbolista depende de que apruebe las revisiones médicas y formalice el vínculo.

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“La incorporación del jugador estará sujeta a la superación de los exámenes médicos, la firma de la documentación correspondiente y al cumplimiento de los demás trámites administrativos requeridos para oficializar su contratación”, señaló el equipo en ese pronunciamiento.

Carlos Bacca se va del Junior de Barranquilla como uno de los ídolos del equipo, y bicampeón del fútbol profesional colombiano en el último año - crédito Junior de Barranquilla

Durante las últimas semanas, el nombre de Bacca había sido asociado con Cúcuta Deportivo, que aparecía como el principal candidato para quedarse con sus servicios. La operación, sin embargo, tomó otro rumbo y fue Deportivo Cali el que logró encaminar primero las conversaciones con el goleador.

La respuesta directa sobre su situación es esta: Bacca todavía no es jugador del club verdiblanco, pero existe un acuerdo inicial y su incorporación depende de requisitos médicos, contractuales y administrativos. Si supera esa etapa, será nuevo futbolista del equipo para lo que resta de la temporada 2026-II de la Liga BetPlay.

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Su último partido oficial con Junior fue el 13 de mayo de 2026. Ese día ingresó desde el banco de suplentes y jugó 13 minutos; en el semestre anterior participó en ocho encuentros oficiales, con dos goles y una asistencia antes de terminar su vínculo con la institución barranquillera.

Antes de ese regreso, construyó una trayectoria internacional en Europa con paso por Brujas de Bélgica, donde fue máximo goleador del campeonato, y luego por Sevilla, con el que ganó dos títulos de la UEFA Europa League. Más adelante jugó en AC Milan, Villarreal y Granada, con presencia en algunas de las principales ligas del continente.

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El delantero había debutado como profesional en 2009 después de formarse en Barranquilla F.C. y de jugar en Minerven de Venezuela. Desde entonces consolidó una carrera sostenida por su capacidad goleadora, primero en el fútbol colombiano y luego en el exterior.

Además de sus registros de clubes, Bacca disputó 52 partidos con la selección Colombia y anotó 16 goles. A ese recorrido suma en su palmarés dos Europa League con Sevilla, una Europa League con Villarreal, una Supercopa de Italia con AC Milán y cuatro títulos de Liga colombiana con Junior, junto con distinciones individuales como el liderato goleador en Bélgica y varios Botines de Oro en Colombia.

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