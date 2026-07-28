Luis Alfonso contó que se realizó la vasectomía y las razones por las que su procedimiento no es reversible: “Me cauterizaron”

El cantante Luis Alfonso confirmó un concierto en Bogotá para el 7 de noviembre - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso

Guardar

Luis Alfonso, el cantante de música popular colombiano nacido en Popayán y que es conocido como ‘El Señorazo’, contó recientemente en una entrevista que hace cinco años se sometió a una vasectomía y evitar así traer más hijos a este mundo.

En diálogo con Los 40 Colombia, el artista no solo confirmó el procedimiento, sino que lo recomendó sin reservas y con el humor que lo caracteriza.

Cabe recordar que el cantante tiene tres hijos con su esposa Luisa Fernanda Pulgarín, y que la decisión de operarse fue, según sus propias palabras, una de las mejores de su vida. Además, agregó que, contrario a lo que muchos piensan, el procedimiento ayudó con su libido.

PUBLICIDAD

Qué tipo de vasectomía se realizó Luis Alfonso

El Coliseo MedPlus será transformado en una fonda colombiana para una experiencia inmersiva en concierto de Luis Alfonso - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso

El artista aclaró que su procedimiento no fue una ligadura de conductos, sino una cauterización: los conductos deferentes —los canales por donde transitan los espermatozoides— fueron cortados y sellados con calor. Eso, explicó a sus entrevistadores, lo diferencia de quienes se someten a una ligadura simple, que en algunos casos puede revertirse.

“No me los ligaron, sino que me los cauterizaron, me los cortaron”, precisó. Cuando los locutores le señalaron que eso hacía el procedimiento irreversible, Luis Alfonso lo confirmó sin dudar: “Yo ya estoy listo”.

Desde el punto de vista médico, la cauterización es la técnica con menor tasa de fallo en una vasectomía.

Estudios publicados en la American Family Physician señalan que la cauterización intraluminal, con o sin interposición fascial, alcanza tasas de fallo por debajo del 1%, frente al 5,9% o más que pueden registrar las técnicas de ligadura con escisión.

PUBLICIDAD

La anécdota que lo convenció de recomendarlo a todos

El cantante de música popular reveló que fue mejor de lo que pensaba el procedimiento - crédito @los40colombia/IG

El miedo que frenó a Luis Alfonso antes de operarse era uno muy común: pensaba que la vasectomía podría afectar su desempeño sexual. El resultado fue exactamente el opuesto.

“Yo no me quería hacer eso porque me daba miedo que no se me parara”, admitió entre risas. Pero lejos de eso, el cantante asegura haber quedado más sensible que antes. Su descripción fue directa: “A uno le pasa un mosco por la oreja y ¡Ran, hijueputa!”

Esa experiencia lo llevó a una conclusión que compartió sin filtros con los locutores: “Yo hubiera sabido que eso era tan chimba, me hubiera capado desde niñito”. La frase desató las carcajadas en el estudio.

PUBLICIDAD

Sin testículos de por medio

Luis Alfonso también se encargó de despejar uno de los mitos más extendidos sobre la vasectomía: que implica la extirpación de los testículos. “No me quitaron las huevas, pero sí los conducticos por donde pasaban los espermatozoides”, explicó.

El cantante conmovió a sus seguidores ocn una publicación junto a los pequeños - crédito @luisalfonso/IG

La aclaración tiene respaldo clínico. La vasectomía es una intervención que únicamente interrumpe los conductos deferentes y no afecta la producción de hormonas ni la función testicular. La producción de testosterona permanece intacta, lo que explica por qué la sensibilidad y el desempeño sexual no solo no disminuyen, sino que en muchos casos mejoran al eliminarse la preocupación por un embarazo no deseado.

PUBLICIDAD

Cómo sería el tipo de hombre de Luis Alfonso

La respuesta espontánea y humorística de Luis Alfonso durante una entrevista en una alfombra roja se viralizó en redes sociales. Al preguntarle cómo sería su tipo de hombre si hubiese nacido mujer, el cantante contestó de forma explícita y sin titubeos que le bastaba con que “lo tenga hermoso”, desatando carcajadas y miles de reacciones entre el público.

El video circuló ampliamente y muchos internautas destacaron la naturalidad y autenticidad del artista, quien es conocido por su carácter directo en la escena musical colombiana. La entrevista, realizada por Radiola TV, sumó millones de vistas en distintas plataformas y generó comentarios que celebraron su espontaneidad.

PUBLICIDAD