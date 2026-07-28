Daniel Noboa, presidente de Ecuador, confirmó su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella: “Donde sea que nos toque ir”

Daniel Noboa confirmó que asistirá el 7 de agosto a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia - crédito Ken Cedeno/Reuters

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que asistirá el 7 de agosto de 2026 a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, aun cuando todavía no existe una sede definida para una ceremonia que el mandatario electo quiere sacar de Bogotá y llevar al suroccidente del país, pese a que la Constitución exige que el acto se haga ante el Congreso.

La definición de la sede sigue abierta a menos de dos semanas del cambio de mando, después de que De la Espriella descartó Popayán y pidió al Congreso autorizar el traslado a Cali.

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Aunque todavía no se había definido el lugar preciso, el Senado aprobó el 22 de julio la solicitud del mandatario electo para trasladar la sesión solemne al departamento del Cauca, específicamente a una guarnición militar.

La Constitución colombiana establece que la posesión presidencial debe realizarse ante el Congreso y que, por tradición, el acto se ha celebrado en el Capitolio Nacional o en la Plaza de Bolívar. El texto también subraya que no hay antecedentes recientes de una investidura en un recinto distinto.

Pese a esto, el presidente Noboa dijo a Radio Sucre (Ecuador) que irá “donde sea que nos toque ir”. El mandatario ecuatoriano agregó que conoce dos opciones sobre la mesa, Bogotá y Cali, pero reconoció que aún no hay una decisión definitiva.

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