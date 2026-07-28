Jefferson Lerma se refirió con fuerte indirecta a la mentalidad del futbolista colombiano: “Es irónico escuchar eso”

La Selección Colombia clasificó al Mundial tras quedar afuera de Catar 2022 y cayó ante Suiza por penales en octavos de final-crédito Claudia Greco/REUTERS

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La participación de la selección Colombia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 dejó sensaciones de amargura por parte de los fanáticos de la Tricolor.

Tras más de tres semanas de la eliminación “Cafetera” ante Suiza en Vancouver, Canadá, los principales protagonistas hablaron sobre lo que fue su participación mundialista.

Uno de ellos fue Jefferson Lerma. En charla con Sportscenter, de ESPN, el 27 de julio de 2026, el volante del Crystal Palace rechazó los cuestionamientos sobre la mentalidad del fútbol colombiano tras la eliminación de Colombia en octavos del Mundial 2026, definida por penales luego del 0-0 frente a Suiza.

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Lerma afirmó que la calidad del fútbol colombiano está presente y pidió sostener el trabajo del proceso-crédito Kylie Graham/IMAGN IMAGES via Reuters

En esa entrevista, el volante se desmarcó de las críticas y afirmó que existe la calidad por parte del futbolista colombiano y que, en tal caso de que no existiera, no habrían tantos jugadores nacionales triunfando en el fútbol del extranjero:

“La calidad la tenemos, esto es fútbol, toca seguir fomentando, toca seguir tirando la semilla. Todo el mundo habla de la mentalidad del fútbol colombiano, es irónico escuchar eso, porque si no tuviéramos mentalidad no estaríamos en Europa, sería fácil deshacernos y nosotros siempre venimos a competir con ilusión. Todo el mundo habla de Argentina, de Francia, pero también fracasaron en este Mundial donde se sentían fuertes, ¿entonces les faltó mentalidad? o ¿Qué les faltó? es fútbol”.

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Lerma también respaldó la continuidad del entrenador Néstor Lorenzo al frente de la selección y sostuvo que la decisión fue coherente con el proceso:

“A mí no me sorprendió. Sus números hablan por sí solos. Es la continuidad de un proyecto, porque tampoco está bien cada cuatro años andar cambiando de entrenador. Hay que creer”.

Jefferson Lerma respaldó la continuidad de Néstor Lorenzo tras su renovación de contrato con la selección Colombia

Jefferson Lerma afirmó que los números de Néstor Lorenzo justifican la continuidad del ciclo en la Selección Colombia-crédito Lee Smith/REUTERS

El volante de marca respaldó la renovación de Néstor Lorenzo como técnico de la selección Colombia por cuatro años más y pidió sostener el proyecto de cara a la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2030, luego de la confirmación de la Federación Colombiana de Fútbol.

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Para el mediocampista, la decisión se justifica por el rendimiento del ciclo:

“A mí no me sorprendió, sus números hablan por sí solos. Es la continuidad de un proyecto, porque tampoco está bien cada cuatro años cambiar de entrenador. No es necesario iniciar un proyecto nuevo cada cuatro años”, dijo en declaraciones a SportsCenter de ESPN.

Durante la etapa de Lorenzo, Colombia volvió a una final de Copa América después de 24 años, aunque perdió ante Argentina. También logró clasificar al Mundial tras quedar afuera de Catar 2022 y llegó a octavos de final, instancia en la que cayó ante Suiza en lanzamientos desde el punto penalti.

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Lerma, jugador del Crystal Palace, sostuvo que el proceso mostró avances:

“Durante todo este proyecto ha hecho cosas buenas, se ha acercado a cosas que no se veían durante mucho tiempo y hay que creer, hay que apoyar”.

En la era Lorenzo, Lerma es el cuarto futbolista con más presencias: disputó 40 partidos, por detrás de James Rodríguez (45), Luis Díaz (44) y Jhon Arias (42). En ese período anotó cuatro goles y dio dos asistencias.

Néstor Lorenzo continuará al frente de la selección Colombia para la Copa América 2028 y las Eliminatorias camino al Mundial 2030

Este fue el anuncio sobre la renovación de Néstor Lorenzo en la selección Colombia para el proceso rumbo al Mundial 2030 - crédito FCF

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el 23 de julio de 2026 la renovación de Néstor Lorenzo como director técnico de la selección Colombia masculina de mayores después del Mundial 2026, una decisión tomada tras varios días de evaluación sobre un ciclo que incluyó la clasificación a la Copa del Mundo, el subcampeonato de la Copa América 2024 y la eliminación en octavos de final ante Suiza.

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Desde su llegada en julio de 2022, el entrenador argentino dirigió 51 partidos entre amistosos y encuentros oficiales, con un balance de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia Masculina de Mayores”, indicó el organismo.

La renovación fue el resultado de conversaciones recientes entre Lorenzo y Ramón Jesurún, presidente de la FCF, para revisar lo hecho durante los últimos cuatro años. Ambas partes estaban dispuestas a continuar después de lo conseguido en la Copa América, en las eliminatorias suramericanas y en el Mundial de 2026.

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En su balance institucional, la federación destacó tres hitos del ciclo. “El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló la FCF.

Colombia cerró su participación en la Copa del Mundo tras disputar cinco partidos sin perder en el tiempo reglamentario: ganó tres y empató dos. La eliminación llegó en la tanda de penaltis frente a Suiza, en los octavos de final.