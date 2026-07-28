Luis Díaz le comunicó a Bayern Múnich que se quiere quedar en el equipo ante el interés del Al Hilal, según Sky Sports

Luis Díaz tiene contrato por tres años más con el Bayern Múnich de Alemania - crédito Bayern Múnich

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El colombiano Luis Díaz comunicó al Bayern Múnich que quiere seguir en el club y que no busca un traspaso, pese al interés del equipo saudí Al-Hilal, según informó Sky Sport. El medio agregó que la dirigencia bávara cuenta con el extremo y no mantiene conversaciones para una venta.

De acuerdo con la misma información, Al-Hilal consultó por Díaz y lo tiene en su lista de objetivos; el club ya había ofrecido el verano pasado hasta 22,5 millones de euros netos por año.

“Díaz quiere quedarse en el FC Bayern de Múnich y así se lo ha comunicado al club. El FC Bayern cuenta con él, no está en conversaciones con otros clubes, no está abierto a negociar y no ha fijado un precio ni ha recibido ninguna oferta”, publicó el medio europeo en su página web.

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