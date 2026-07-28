Julieta Piñeres generó preocupación en ‘MasterChef Celebrity’ tras sufrir un accidente: “Me bajé un pedazo del dedo”

Julieta Piñeres fue atendida por médicos tras un corte en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

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Julieta Piñeres vivió un momento de tensión en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia tras sufrir un accidente mientras competía en uno de los retos del programa.

La situación, que ocurrió en el episodio más reciente, obligó a que la participante recibiera atención médica antes de poder continuar con la prueba, generando preocupación entre sus compañeros y el equipo de producción.

El incidente tuvo lugar durante un desafío por parejas en el que los concursantes debían preparar un plato protagonizado por el arroz, pero bajo una propuesta creativa y diferente a la presentación tradicional.

Un accidente en la cocina no detuvo a Julieta Piñeres durante 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito captura de pantalla Canal RCN

Julieta Piñeres, quien compartía estación con Luisa Vergara, decidió encargarse de la elaboración del guiso de la receta. En medio de la preparación, la participante utilizó el cuchillo para trabajar los ingredientes y terminó cortándose en el dedo pulgar de una mano. “Yo decidí encargarme del guiso del arroz, no sé qué me metí en la cabeza y empecé tatatata así. Y me bajó un pedazo del dedo gordo”, relató Piñeres mientras mostraba la lesión.

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La herida obligó a que Julieta detuviera su trabajo por unos instantes. Un paramédico ingresó rápidamente a la cocina para examinar la gravedad del corte y realizó la curación necesaria, vendando el dedo para evitar complicaciones y permitir que la concursante pudiera seguir en competencia sin riesgos para su salud.

A pesar de lo sucedido, Julieta Piñeres optó por regresar a su estación y terminó el reto junto a su compañera. Ambas presentaron ante el jurado su plato, bautizado como “Vientos de coco en dos texturas”. Los chefs valoraron el sabor del arroz y destacaron algunos aspectos positivos de la receta, aunque también señalaron que el plato tenía un exceso de grasa y carecía de un elemento diferenciador que sorprendiera.

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A pesar del contratiempo, Julieta Piñeres y su compañera lograron presentar su plato ante el jurado, recibiendo comentarios mixtos sobre su propuesta culinaria - crédito cortesía Canal RCN

El momento también dejó algunas reacciones de otros compañeros como Iván Marín, que ante las cámaras aseguró que en los pocos capítulos de esta temporada ha habido varios heridos. “Hay muchos heridos en esta temporada. Uno no sabe si esto es un reto de cocina o un torneo de karate”, dijo el comediante.

Así como Julieta Piñeres debió ser atendida tras un accidente en la cocina, el comediante Iván Marín fue el primer participante en sufrir una lesión durante la nueva temporada del popular reality gastronómico. Ambos casos se suman a la lista de famosos que han tenido percances en la competencia, marcando un inicio accidentado para esta edición del programa.

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La dinámica inaugural, bajo la conducción de Claudia Bahamón y la evaluación de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la mexicana Belén Alonso, consistió en un reto de Caja Misteriosa. En esta prueba, cada participante debía preparar un plato de su elección utilizando ingredientes disponibles en la despensa, con el objetivo de impresionar al jurado y competir por el primer pin de inmunidad.

En medio de la presión y el ritmo acelerado del desafío, Iván Marín sufrió un accidente con uno de los utensilios de cocina. El humorista se cortó la mano al manipular un cuchillo. Pese a la lesión, Marín continuó con su preparación, pero poco después volvió a lastimarse, esta vez al emplear un rallador. El incidente requirió la intervención inmediata del equipo de paramédicos del canal, quienes atendieron la herida antes de que pudiera retomar su puesto en la competencia.

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Iván Marín sufrió dos cortes durante el reto inaugural, lo que obligó a la intervención de los paramédicos en la cocina del programa - crédito cortesía Canal RCN

A pesar de las dificultades, Iván Marín optó por seguir adelante y logró completar su plato, presentándolo ante los jueces. Su perseverancia fue uno de los momentos destacados del capítulo de estreno, generando numerosas reacciones en redes sociales y entre los seguidores del programa. El episodio también evidenció el nivel de nerviosismo que enfrentan los participantes, muchos de los cuales reconocieron sentirse presionados por el ambiente competitivo y la exigencia de los retos.

No fue el único caso registrado en esa jornada. Otros concursantes, como Sebastián Villalobos y Luciano, también sufrieron pequeños accidentes mientras manipulaban utensilios, lo que reflejó el alto grado de exigencia y la falta de costumbre de algunos famosos en la cocina profesional.

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Pese a las lesiones, Iván Marín terminó su plato y lo presentó al jurado, convirtiendo su esfuerzo en uno de los momentos más comentados del estreno - crédito cortesía Canal RCN

La temporada 2026 de MasterChef Celebrity arranca así con una serie de accidentes que, lejos de restar intensidad, han aumentado la expectativa sobre lo que podrá suceder en las próximas emisiones.