‘Pautips’ salió a defenderse de los comentarios tras mandar a callar a Emiro en ‘MasterChef Celebrity’: “No lo mostraron bien en el capítulo”

Pautips se defendió de las reacciones tras pedir silencio a Emiro Navarro y aclaró su relación con él fuera de la competencia - crédito cortesía Canal RCN

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La presencia de la influencer Paula Galindo, más conocida como ‘Pautips’, en la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 generó debate en redes sociales tras un episodio en el que la influenciadora mandó a callar a Emiro Navarro durante un reto de eliminación.

El incidente, transmitido por el Canal RCN el 21 de julio de 2026, impulsó comentarios sobre una posible disputa entre ambos participantes, en medio de una competencia marcada por la alta exigencia y la presión del horario estelar. La propia ‘Pautips’ explicó posteriormente lo ocurrido y detalló que su reacción se debió al cansancio y la tensión acumulada después de grabar dos capítulos seguidos.

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La escena se desarrolló mientras Luciano D’Alessandro enfrentaba un reto de eliminación. Desde el balcón, el creador de contenido Emiro Navarro animaba con fuerza al actor, mientras ‘Pautips’ también intentaba darle indicaciones. En medio de la tensión, la influenciadora interrumpió a su compañero con un “cállate”, comentario que varios televidentes interpretaron como el inicio de un conflicto.

A través de un video publicado en TikTok, ‘Pautips’ aclaró que la expresión fue impulsiva y no tuvo la intención de atacar a Navarro.

“Lo mandé a callar no de la mejor manera, lo acepto, les pido disculpas, fue un día muy caótico, de mucho estrés, y les quiero contar un poco del contexto de ese día (…) Se me salió, uno en MasterChef viene a moldearse no solo en cosas de cocina, sino también del carácter”, declaró la creadora de contenido.

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La influenciadora detalló que ambos buscaban apoyar a Luciano D’Alessandro, pero el ruido le impedía comunicarse con él de manera efectiva. Además, ‘Pautips’ señaló que el cansancio influyó en su reacción, pues el equipo venía de una jornada extensa con grabaciones consecutivas. La presión y la exigencia del formato potenciaron una respuesta más abrupta de la que planeaba.

En sus declaraciones, ‘Pautips’ también matizó el impacto mediático del episodio al recordar que la grabación tuvo lugar cerca de cuatro meses antes de su emisión televisiva. Detalló que, al momento de la filmación, apenas se estaban conociendo entre los participantes y que no existía una relación previa con Emiro Navarro.

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“Antes de MasterChef no conocía a Emi, no conocía la personalidad de él, y no le tenía ni envidia ni rencor ni nada de lo que me están escribiendo en redes sociales (...) Ustedes saben que Emiro quiere mucho a Luciano, pero él estaba haciendo un mal emplatado y mientras yo intentaba hablarle, Emi gritaba mucho y pues nada, se me salió (...) Yo hoy me veo en televisión y fue una fea reacción”, dijo Pautips.

La creadora de contenido aseguró que, aunque asume que su reacción fue inadecuada, en el instante se arrepintió, pero eso no quedó en la edición final del capítulo.

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“Otra cosa que no muestran en ese capítulo es que una vez yo le dije a Emiro eso, me mandó la mano a la boca y digo: ‘Me van a funar’, y en ese momento me sentí mal, porque no fue una reacción para ese momento (...) Tal vez esa sí soy yo, pero es algo que he trabajado en cambiar y lo van a ver a lo largo de todo el concurso”, reveló la creadora de contenido.

La repercusión del “cállate” llevó a Emiro Navarro a intervenir en redes sociales para evitar que la situación se interpretara como una pelea real. El creador de contenido aseguró en una transmisión en vivo que mantiene una relación cercana con Pautips y reveló que ella se disculpó nuevamente tras la emisión del capítulo: “Pautips y yo nos amamos y la gente dándose rejo”, comentó. Además, compartió que recibió otro mensaje de Pautips pidiendo disculpas por lo ocurrido meses antes.

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El cruce entre ambos generó discusión entre seguidores del reality, aunque tanto Pautips como Emiro Navarro coinciden en que se trató de una reacción puntual provocada por el cansancio y la presión de la competencia, así como por el deseo compartido de ayudar a Luciano D’Alessandro durante el reto de eliminación. “Nena, entre hermanas nos peleamos”, escribió Pautips en respuesta a la aclaración de su compañero, restando importancia al episodio y subrayando que la convivencia en MasterChef Celebrity Colombia implica también desafíos en el manejo del carácter y la comunicación.

La temporada 2026 de MasterChef Celebrity Colombia continúa su emisión en el Canal RCN, apostando por nuevas reglas y un nivel competitivo que promete intensificarse a medida que avancen los episodios.

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