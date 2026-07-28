Yerry Mina celebró la renovación del técnico Néstor Lorenzo con la selección Colombia: “Fue una buena elección”

El defensor del Cagliari de Italia se mostró de acuerdo con la continuidad del proceso del técnico argentino-crédito @espncolombia/Instagram

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El 23 de julio de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ratificó la continuidad del argentino Néstor Gabriel Lorenzo como técnico de la selección Colombia, una decisión que recibió el respaldo público de referentes del plantel tras el anuncio de su renovación.

En medio del proceso que comenzó el extécnico del Melgar de Perú en 2022, tuvo la posibilidad de llegar a una final de la Copa América ante Argentina (en Estados Unidos 2024), y le permitió a la Tricolor la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia, en Rusia 2018.

Yerry Mina consideró que la continuidad de Néstor Gabriel Lorenzo es una buena elección y destacó la identidad de juego de la Selección Colombia-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters

Por esta razón, el 27 de julio de 2026, en una entrevista con ESPN, el defensor central Yerry Mina consideró que la continuidad es “una buena elección” y valoró que el entrenador “ha venido con una identidad de juego importante”

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“Ha sido una buena elección. El profe ha venido con una identidad de juego importante, la cual no clasificamos al, al mundial pasado. A este sí clasificamos y yo creo que hicimos una buena presentación. En la Copa América llegamos a la final, lastimosamente no se nos dio el título, pero estuvimos ahí. Hemos venido creciendo, eso quiere decir que estamos haciendo algo bien y algo bien está haciendo el profe", explicó.

Y añadió: “Entonces, tenemos que seguir por ese camino, que es de proceso. Si tú ves a la selección argentina, antes de, de quedar campeón de la Copa y de la Copa América y la Copa del Mundo, tuvo varias caídas. Entonces hay que seguir creyendo, seguirle apostando, y con el talento y con el futuro que tenemos en nuestra Colombia, yo creo que estamos para cosas grandes", cerró.

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El defensor fue más allá y vinculó las caídas recientes con un aprendizaje necesario para aspirar a títulos. En ese punto, citó el recorrido de Argentina antes de conquistar la Copa América y la Copa del Mundo.

“Si tú ves a la Selección Argentina, antes de quedar campeón de la Copa América y la Copa del Mundo, tuvo varias caídas, entonces hay que seguir creyendo y seguirle apostando con el talento y el futuro que tenemos en Colombia, creo que estamos para cosas grandes”, expresó Mina.

Las sensaciones de Yerry Mina tas la eliminación de Colombia ante Suiza

Yerry Mina aseguró que el plantel de la Selección Colombia se veía finalista antes de quedar afuera del Mundial 2026-crédito Lee Smith/REUTERS

En la misma charla, Mina recordó que su participación fue mínima: entró en el tiempo extra del cruce ante Suiza por los octavos de final, en Vancouver, y el equipo quedó afuera por penales.

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“Nosotros salimos muy tristes, porque se sentía como la conexión que estábamos teniendo en cada entrenamiento, en cada compartir y no veíamos en donde íbamos a fallar... Entonces al salir también por la tanda de penales una vez más, nos da frustración, nos da dolor y nos motiva a tener que trabajar más. Personalmente estaba muy triste porque quise aportar más, no se pudo”, dijo.

La selección terminó el Mundial invicta, con tres victorias y dos empates, y Mina sostuvo que la eliminación pegó por las expectativas del grupo.

“Nosotros nos veíamos finalistas. Teníamos muchas ganas, no se dio. Ahora a levantarnos porque esta selección no tiene techo... Salgo con la frente en alto porque mis compañeros no se guardaron nada”, agregó.

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El respaldo de Jefferson Lerma al proceso de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia

El mediocampista señaló que los resultados de Néstor Lorenzo explican su continuidad al frente de la Selección Colombia-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters

En esa misma línea, el volante del Crystal Palace apoyó la renovación del técnico argentino en una entrevista con ESPN. Su defensa del actual cuerpo técnico se apoyó en los resultados del ciclo y en la necesidad de sostener una línea de trabajo.

“Yo creo que sus números hablan por sí solo, entonces es la continuidad de un proyecto porque tampoco está bien cada cuatro años estar cambiando de entrenador e iniciar un nuevo proyecto, tampoco es necesario, sabemos que durante todo este proyecto ha hecho cosas buenas, se ha acercado a cosas que no se veían durante mucho tiempo. Hay que creer y hay que apoyar”, dijo el jugador.

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Bajo el mando de Lorenzo, Colombia volvió a una final de Copa América tras 24 años, aunque perdió el título ante Argentina. También logró clasificar al Mundial después de quedar fuera de Catar 2022 y llegó hasta octavos de final, donde cayó ante Suiza en definición por penaltis.

En la era Lorenzo, Lerma es el cuarto jugador con más presencias: disputó 40 partidos, por detrás de James Rodríguez (45), Luis Díaz (44) y Jhon Arias (42). En ese período aportó cuatro goles y dos asistencias.