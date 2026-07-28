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Angie Rodríguez relató una pelea que tuvo con Gustavo Petro y dijo que teme por su vida: “Me recordó su pasado en la guerrilla”

La directora del Fondo de Adaptación sostuvo que, durante una fuerte discusión en la Casa de Nariño, el presidente saliente evocó su trayectoria guerrillera, lo que incrementó el temor de Rodríguez por su seguridad personal

La saliente directora del Dapre, Angie Rodríguez, reveló el ataque que hubo en su vivienda como una advertencia de una inminente salida del Gobierno nacional - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Tensión en la Presidencia: Petro y Angie Rodríguez confrontan sus historias - crédito Andrea Puentes/Presidencia
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El reciente testimonio de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, ha generado controversia en el panorama político colombiano.

Rodríguez relató durante una entrevista en Mañanas Blu que el presidente Gustavo Petro la confrontó y la acusó de delitos graves, lo que derivó en un ambiente de intimidación y temor por su vida.

La funcionaria expuso una serie de episodios donde su integridad y seguridad se vieron comprometidas a raíz de su relación laboral con el mandatario.

Angie Rodríguez también describió que, tras una acalorada discusión dentro de las oficinas de la Presidencia, comenzó a temer por su seguridad. “Realmente les digo a mi equipo: ‘No me dejen sola’”, manifestó la funcionaria, quien reconoció sentirse “muy asustada” e impactada por el trato recibido.

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De acuerdo con el relato recogido por el medio citado, Rodríguez atribuyó esa situación a una serie de acusaciones directas provenientes del presidente Petro, quien la señaló de estar vinculada con “contrabandistas”, “paramilitares” y hasta con el manejo de “fentanilo”.

La discusión entre Angie Rodríguez y Gustavo Petro reavivó el pasado guerrillero del presidente - crédito Presidencia de Colombia
La discusión entre Angie Rodríguez y Gustavo Petro reavivó el pasado guerrillero del presidente - crédito Presidencia de Colombia

Durante la entrevista, la directora del Fondo de Adaptación sostuvo que el presidente usó como argumento su supuesta relación personal con un congresista, asunto que, según la funcionaria, fue utilizado como excusa para separarla del cargo.

“Sí, él tenía un punto ahí. Pero no era como él me lo estaba presentando”, aclaró Rodríguez, en respuesta a la insistencia del periodista sobre la naturaleza de esa relación. La funcionaria afirmó: “Nunca fui una corrupta y no me merecía que por alguna situación X me hiciera eso”.

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Rodríguez manifestó que el presidente Petro incluso llegó a acusarla de participar en actividades ilícitas de alto impacto nacional.

“Me decía que yo manejaba una red del fentanilo cuando yo ni siquiera he probado un cigarrillo”, sostuvo la funcionaria, quien también negó cualquier vínculo con el contrabando o con organizaciones armadas ilegales.

Según el relato de Rodríguez, la confrontación se desarrolló en presencia de algunos asesores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quienes atestiguaron la tensión del momento. “Ellos escucharon los gritos de parte y parte de esa noche”, recordó la funcionaria.

Angie Lizeth Rodríguez, es oficialmente la nueva directora del Dapre - crédito @DapreCol/X
Angie Lizeth Rodríguez hizo fuertes acusaciones sobre Gustavo Petro - crédito @DapreCol/X

Ante las acusaciones, Rodríguez decidió rechazar cualquier tipo de cargo adicional ofrecido por el presidente. “Yo no le acepto ningún cargo, no quiero ser ni su gerente del fondo ni su directora del Dapre, no quiero nada, me voy de acá”.

La funcionaria subrayó que la presión vivida en ese encuentro la llevó a exigir medidas de protección inmediata. “Lo primero que hago es decir: ‘Por favor, hagan un contrato con la UNP. Si no hacen el contrato con la UNP, esta gente me va a dejar sin seguridad y me puede pasar algo’”, relató Rodríguez, enfatizando la percepción de riesgo que sintió tras el incidente.

A lo largo de su testimonio, Angie Rodríguez evitó responder de manera directa si el presidente Gustavo Petro la amenazó explícitamente de muerte. En varias ocasiones, la entrevistada rehusó confirmar esa acusación, aunque sí dejó entrever el miedo que experimentó.

“No quiero responder porque tengo un dolor profundo, porque es el poder de él contra mí”, expresó, según la transcripción de la entrevista.

Angie Rodríguez, quien hasta hace poco fue directora del Dapre, denunció un allanamiento a su hogar, ocurrido el 21 de noviembre, a manos de cinco hombres - crédito Presidencia
Angie Rodríguez contó pelea que tuvo con Gustavo Petro, quien le recordó su pasado en la guerrilla - crédito Presidencia

El episodio alcanzó un punto crítico cuando la funcionaria afirmó que el mandatario “le recordó su pasado en la guerrilla”, lo que intensificó su temor.

Frente a la pregunta sobre una amenaza directa, Rodríguez insistió en no entrar en detalles, pero reconoció que la situación le resultó dolorosa y que recurrió a la asesoría de abogados. “Quiero tener un buen abogado para que me ayude, para poder hablar con tranquilidad, porque es la voz de él contra la mía”, explicó ante la prensa.

La funcionaria argumentó que su permanencia en el cargo respondió únicamente a la necesidad de proteger su vida y no a intereses económicos o políticos.

“Si yo no hubiera hecho eso, creo que hoy no estaría acá”, afirmó, destacando su preocupación por su hijo y la falta de una red de apoyo familiar sólida en el país.

La funcionaria concluyó que su principal motivación para continuar vinculada al Fondo de Adaptación fue la búsqueda de resguardo personal. “O sea, ni siquiera tengo carro propio”, señaló.

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