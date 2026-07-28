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Mariachis quedaron con un ‘triste recuerdo’ tras sufrir un violento atraco en la vía Panamericana: dos músicos resultaron heridos

Instrumentos destrozados, heridas graves y una compañera atrapada fueron parte del drama que vivieron los músicos en una carretera del departamento del Cauca

Los hechos ocurrieron en jurisdicción del municipio de Puerto Tejada, en el departamento del Cauca - crédito Captura de Pantalla
Los hechos ocurrieron en jurisdicción del municipio de Puerto Tejada, en el departamento del Cauca - crédito Captura de Pantalla
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Un grupo de mariachis provenientes de Cali sufrió un asalto en la vía Panamericana, justo cuando iban a realizar una presentación en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

Según versiones preliminares recopiladas por Blu Radio, el hecho ocurrió en inmediaciones al municipio de Puerto Tejada (norte del Cauca) cuando el vehículo en el que se movilizaban presentó una falla mecánica y dio vueltas por la vía.

Testigos del hechos relataron a El Tiempo que, en un momento, el vehículo fue auxiliado por otro automotor que se ofreció a auxiliarlos, mientras los ayudaban a remolcar su medio de transporte.

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En ese momento, al menos seis hombres armados que se movilizaban en motocicletas los interceptaron, les robaron instrumentos, equipos de comunicación y sus pertenencias.

Ante el accionar criminal, los integrantes del grupo musical intentaron huir de la escena pero fueron abaleados por los sujetos desconocidos, dejando a dos integrantes con heridas con arma de fuego.

Igualmente, se conoció que los atacantes también destruyeron los instrumentos musicales y los equipos de sonido. Los dos heridos fueron trasladados a un centro asistencial del municipio caucano y reciben atención médica, de acuerdo con ese diario.

Tras el hecho, una de los sobrevivientes describió la violencia del asalto ocurrida en la Vía Panamericana.

“Yo solo escuchaba que decían: ‘Maten a esos malditos’. En el carro solo quedamos una compañera mariachi y yo. No fui capaz de irme sabiendo que ella estaba ahí sola”, mencionó la víctima en declaraciones recogidas por Blu Radio.

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La reacción oficial y la investigación

Ante la delicada situación vivida por el grupo musical, la alcaldesa de Puerto Tejada Luz Adiela Salazar confirmó que la administración municipal y la Policía Nacional activaron un plan de reacción conjunto.

La Policía ha aprehendido a una persona que presuntamente puede estar relacionada con estos hechos delictivos”, dijo la mandataria a los medios citados.

Así mismo, las autoridades notificaron al medio local El Tabloide la captura de un hombre presuntamente relacionado con el asalto. No obstante, las investigaciones siguen para identificar y ubicar a los demás responsables.

Por el momento, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado y agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

De igual manera, las autoridades anunciaron refuerzo y fortalecimiento de controles de seguridad sobre la vía Panamericana. Ese corredor comunica a Cali con el norte del Cauca.

El gremio de músicos del suroccidente denunció que estos hechos se repiten en la zona y exigió garantías de seguridad para poder trabajar en las carreteras de la región. El caso volvió a exponer los problemas de protección en esa ruta, afectada por distintos delitos.

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