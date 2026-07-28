Carlos Carrillo arremetió contra Angie Rodriguez tras ausaciones hacia Gustavo Petro: “Se incapacitaron de nuevo para atornillarse al cargo”

Carlos Carrillo se fue en contra de Angie Rodríguez por decalificar la gestión del presidente Gustavo Petro- crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia

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Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), pidió la salida de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, después de que ella cuestionara al presidente Gustavo Petro por un nombramiento, en una entrevista con Blu Radio.

Así lo expuso en sus redes sociales: “Desde que en diciembre la señora Angie Rodríguez, abusivamente, se apropió de las redes de @infopresidencia para descalificar e insultarme a mí y a otros funcionarios, el presidente @petrogustavo debió declararla insubsistente”.

Rodríguez, que también fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habló sobre la llegada de Juliana Guerrero a cargos de alto nivel y afirmó que se opuso a su designación por no tener título profesional.

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“Ese día fue terrible porque yo le manifiesto a él que estoy en desacuerdo con nombrarla porque ella no tenía título profesional, a lo que él dice que yo soy mentirosa... básicamente me dijo que lo mío era envidia con ella”, relató al medio de comunicación.

Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), pidió la salida de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, después de que ella cuestionó al presidente Gustavo Petro por un nombramiento - crédito @CarlosCarrilloA/X

En su respuesta, Carrillo sostuvo que la funcionaria pasó de confrontar a otros servidores públicos a cuestionar al propio jefe de Estado. “Hoy se dedica a insultar y descalificar al mismo presidente Petro”, señaló.

El exdirector de la Ungrd también cuestionó la situación laboral de Rodríguez y de su entorno directivo. “Ella y su secretaria general se incapacitaron de nuevo para atornillarse al cargo, la señora dice que no puede ir a trabajar pero sí puede hacer gira de medios disparando agravios para todo lado”, afirmó.

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Carrillo aseguró que, por el tipo de cargo, el Gobierno podría retirarla del puesto sin trámite prolongado y apuntó al Ministerio de Hacienda como la autoridad competente. “Los cargos de libre nombramiento y remoción no tienen estabilidad laboral reforzada, prima la continuidad del servicio, el ministro de Hacienda puede declararla insubsistente de inmediato”, escribió.

Angie Rodríguez responsabilizó a Petro por sus quebrantos de salud mental

El presidente Gustavo Petro generó una fuerte polémica el lunes 27 de julio de 2026 al publicar en la red social X un documento oficial que certifica la incapacidad médica de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación.

El presidente Gustavo Petro quiere sacar a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación, al declararla insubsistente - crédito @petrogustavo/X

En la publicación, Petro afirmó que “ese papel prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas” y sostuvo que no quedaba claro que la funcionaria hubiera superado esa condición, por lo que solicitó al ministro de Hacienda declararla insubsistente por considerarla “incompetente”. Esto motivó un intenso debate, especialmente por la exposición de datos sensibles relativos a la salud de una servidora pública.

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La reacción en redes sociales fue inmediata, con numerosos cuestionamientos a la decisión del presidente de hacer pública información médica reservada. Horas después, Angie Rodríguez respondió en una entrevista con Canal 1, donde rechazó la divulgación de su historia clínica y el sentido de las afirmaciones presidenciales. “Señor presidente de la República, la salud mental es un derecho fundamental y no es un motivo para la exclusión, para la discriminación y mucho menos para la burla”, manifestó Rodríguez durante la entrevista.

La funcionaria confirmó que está bajo tratamiento por ansiedad y depresión, pero remarcó que esto no incide en su capacidad para ejercer funciones públicas. “He tenido que enfrentar una situación de ansiedad y depresión. La ansiedad es un miedo intenso que un ser humano enfrenta frente a una situación particular y la depresión es la profunda tristeza que acarrean ciertos hechos de la vida. Eso no me hace una profesional con debilidad intelectual ni significa que tenga disminuidas mis capacidades gerenciales o profesionales. Al contrario”, señaló.

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El presidente Gustavo Petro reveló antecedentes clínicos de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, lo que desencadenó en un duro pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Psiquiatría - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodríguez defendió su trayectoria académica y profesional, agregando que su desempeño contradice cualquier intento de presentarla como incapaz: “Si yo estuviera loca, ¿cómo hice una maestría que estoy terminando y tuve uno de los mejores promedios? Estoy haciendo un doctorado en Estudios Políticos y tengo una calificación de 4,6. Los hechos demuestran otra cosa. Lo que han intentado es desacreditar y dañar mi reputación”.

En cuanto al origen de sus problemas de salud, Rodríguez afirmó que se relacionan con hechos ocurridos durante su gestión en el gobierno. A partir de su experiencia, hizo un llamado a quienes atraviesan situaciones similares: “Quiero hacer un llamado a todas las personas que tienen afectaciones en su salud mental: no debemos ocultarlo ni estigmatizarlo. Al contrario, debemos buscar ayuda, porque hay cosas que se nos salen de las manos”.

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La directora del Fondo Adaptación calificó la publicación presidencial como una “vulneración de su confidencialidad médica” y sostuvo que la información sobre salud mental está protegida por la ley. “Me parece una bajeza y un acto violento de su parte, señor presidente. Usted no tiene ningún derecho de venir aquí a estigmatizarme públicamente y mucho menos a revelar información reservada que goza de protección legal. Es documentación sensible”, expuso en su diálogo con el medio.

Rodríguez recordó que la Constitución Política resguarda la dignidad, los derechos fundamentales y la seguridad social, e invocó la Ley 1616 de salud mental para sostener que nadie puede ser discriminado por un diagnóstico médico.

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Además, vinculó este episodio con las denuncias que ella misma ha presentado contra Juliana Guerrero y otros funcionarios del Ejecutivo: “Yo no tengo la culpa de haber levantado la mano para decir: primero cumplo la Constitución y la ley. No entiendo por qué usted está tan afanado conmigo por las denuncias que también he hecho contra la señora Juliana Guerrero y otras personas del mismo Gobierno, pero no me arrepiento de nada”.

En el tramo final de sus declaraciones, Rodríguez manifestó sentirse traicionada: “Ya no confío en él. Me siento absolutamente traicionada. Traicionó el proyecto político. El proyecto no era para nadie más”.

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