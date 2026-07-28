Senador Germán Rodríguez solicitará esquema de protección para Angie Rodríguez y alertó por el antecedente del coronel Óscar Dávila

El senador Germán Rodríguez solicitó a la Unidad Nacional de Protección adoptar medidas urgentes para Angie Rodríguez - crédito Prensa Germán Rodríguez

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El senador de Salvación Nacional, el mayor (r) Germán Rodríguez, pidió este martes 28 de julio de 2026 que la Unidad Nacional de Protección (UNP) otorgue de manera inmediata medidas de seguridad a Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, luego de las denuncias que formuló contra el presidente Gustavo Petro y de asegurar públicamente que teme por su vida y la de su hijo.

El pronunciamiento del congresista se produjo después de que la funcionaria denunciara presuntas irregularidades dentro del Gobierno nacional, asegurara que fue objeto de ataques tras negarse a autorizar el traslado de más de $1 billón del Fondo Adaptación y afirmara que ha recibido advertencias para que tenga cuidado.

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A través de un video, Rodríguez manifestó que las denuncias de la funcionaria ameritan una reacción inmediata del Estado para proteger su integridad.

“Las graves denuncias que realiza Angie Rodríguez contra el presidente Gustavo Petro, de quien fuera su mano derecha, e irregularidades al interior de la Casa de Nariño, en las cuales Angie Rodríguez manifiesta temer por su vida”, afirmó el senador.

En ese sentido, hizo un llamado directo a la Unidad Nacional de Protección para que evalúe de manera urgente el nivel de riesgo de la directora del Fondo Adaptación.

El senador Germán Rodríguez pidió a la Unidad Nacional de Protección otorgar medidas urgentes a Angie Rodríguez, quien asegura temer por su vida tras denunciar presuntas irregularidades en el Gobierno y mencionar el caso del coronel Óscar Dávila - crédito Policía Nacional y Presidencia

“Solicitamos de forma inmediata a la Unidad Nacional de Protección que se le realicen medidas urgentes para que no le pase lo mismo que le pasó al coronel Óscar Dávila, que de forma extraña resultó suicidado”, sostuvo el congresista.

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Las declaraciones del senador se suman a otras voces que han solicitado garantías para la funcionaria luego de que revelara presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y afirmara que ya no confía en el presidente Petro. Incluso, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, también pidió que se garantice su seguridad y que los organismos de control escuchen sus denuncias.

Angie Rodríguez asegura que teme por su vida

En varias entrevistas concedidas durante los últimos días, Angie Rodríguez afirmó que tuvo que modificar sus rutinas de seguridad después de denunciar presuntas irregularidades en el Gobierno y aseguró que siente temor por lo que pueda ocurrirle a ella y a su familia.

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Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, aseguró que teme por su vida y la de su hijo tras denunciar presuntas irregularidades en el Gobierno del presidente Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La funcionaria sostuvo que el conflicto con el Gobierno comenzó cuando se negó a respaldar el traslado de recursos del Fondo Adaptación que, según explicó, ya estaban comprometidos para obras como las de La Mojana y el cierre del boquete de Caregato.

De acuerdo con su versión, ese movimiento se pretendía realizar sin los estudios técnicos, financieros y jurídicos correspondientes.

También denunció que el presidente Gustavo Petro divulgó información relacionada con su historia clínica para desacreditarla públicamente y aseguró que esa actuación vulneró sus derechos y convirtió su salud mental en un motivo de estigmatización.

El caso del coronel Óscar Dávila

El senador Germán Rodríguez hizo referencia al caso del coronel Óscar Dávila, excoordinador de inteligencia de la Casa de Nariño, cuya muerte ocurrió el 9 de julio de 2023, en medio del escándalo por las presuntas interceptaciones ilegales a exempleadas de Laura Sarabia.

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Aunque la investigación oficial concluyó que el oficial murió por suicidio, el caso volvió recientemente a la opinión pública después de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abriera una investigación por presuntos accesos irregulares al expediente forense que sustentó esa conclusión.

El coronel Óscar Dávila murió el 9 de julio de 2023 en medio del escándalo por las presuntas interceptaciones ilegales en la Casa de Nariño - crédito Policía Nacional

De acuerdo con una auditoría del Instituto Nacional de Medicina Legal, 23 funcionarios ingresaron al expediente del coronel en el sistema Sirdec, aunque solo 12 tenían competencia funcional para hacerlo.

Los otros 11 funcionarios habrían consultado la información sin autorización, lo que llevó a la apertura de una investigación disciplinaria para establecer si se vulneraron los protocolos de custodia de las pruebas.

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La actuación disciplinaria busca determinar si esos accesos comprometieron la integridad del expediente forense o afectaron la cadena de custodia de la evidencia que respaldó la hipótesis oficial sobre la muerte del coronel.