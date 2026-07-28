Gilberto Rodríguez Orejuela, exlíder del Cartel de Cali, fue retirado de la Lista Clinton: había fallecido en 2022

Gilberto Rodríguez Orejuela, excapo del Cartel de Cali - crédito Archivo Colprensa

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Gilberto Rodríguez Orejuela, quien fue fundador y máximo líder del cartel de Cali, ha sido retirado de la lista SDN de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (Ofac), también conocida como Lista Clinton.

De acuerdo con la entidad norteamericana, la medida forma parte de un proceso permanente para eliminar información antigua y corregir registros repetidos.

Vale mencionar que Rodríguez Orejuela, también conocido con el alias de El Ajedrecista, había fallecido el 31 de mayo de 2022, a los 83 años, mientras se encontraba recluido en una prisión federal en Butner, Carolina del Norte (Estados Unidos).

Además de Rodríguez Orejuela, la Ofac también eliminó a Víctor Julio Patiño Fomeque, alias El Quimico o La Fiera, uno de los exmiembros del Cartel de Cali, pero que posteriormente lideró el Cartel del Norte del Valle.

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Del mismo modo, también figuran Arcángel de Jesús Henao Montoya, alias El Mocho, y José Aldemar Rendón Ramírez, alias Mechas, señalados integrantes del Cartel del Norte del Valle, así como los ciudadanos Olga Patricia González Benítez, Jorge Alirio Duque Botero y las empresas como Agrícola Ganadera Henao González y Cía. S.C.S., Compañía Agroinversora Henagro Ltda., Industria de Pesca sobre el Pacífico S.A., Galápagos S.A. y Arizona S.A.

Así mismo, se contemplan personas y empresas vinculadas con redes de narcotráfico en México, así como estructuras señaladas por terrorismo yihadista, actores relacionados con Rusia y entidades asociadas con Corea del Norte. El listado incluye además embarcaciones y compañías mercantiles.

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