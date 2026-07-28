Gustavo Petro se despidió del Ejército Nacional antes de abandonar el cargo el próximo 7 de agosto: “Sueño con el Ejército Libertador”

El jefe de Estado sostuvo que veia como a sus hijos a los soldados - crédito Colprensa/Luisa González/Reuters

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El presidente de la República, Gustavo Petro, que abandonará la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026 tras cuatro años de administración, compartió un mensaje dirigido al Ejército Nacional de Colombia en su canal de Whatsapp.

En el escrito, afirmó que en su mandato vio a los uniformados no como una fuerza armada, sino como una familia. En ese sentido, sostuvo que cumplen con un rol fundamental en el funcionamiento del país, por lo que uno de sus intereses fue mejorar sus condiciones.

El jefe de Estado afirmó que buscó mejorar las condiciones dentro de las fuerzas armadas del país - crédito Canal de difusión de Gustavo Petro

“No hay necesidad de tanta morisqueta imitando militares. Yo sé que la primera ley de la guerra es ser líder de los soldados; es eso lo que te hace general y comandante. El resto son payasadas. Sentí a estos jóvenes como mis hijos y les di lo máximo que podía. Nadie más merece tanto, porque ellos, los jóvenes, los que exponen su vida con generosidad, son el alma del verdadero pueblo de Colombia”, expuso Petro.

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En el cierre, el gobernante saliente señaló que “los extrañaré y solo doy un consejo militar: jamás apuntar al pueblo con el arma. Sueño con el Ejército Libertador”.

Petro reaccionó a cuestionamiento del Ejército por aumento de sueldo a soldados profesionales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la advertencia del Ejército Nacional sobre el aumento salarial a soldados profesionales. En su criterio, revisar esa mejora con base en la jerarquía, en lugar del riesgo real en combate, implicaría volver a “un ejército de castas”. Esta discusión abrió el debate sobre la estructura de sueldos, la cadena de mando y el criterio con que se remunera a la tropa de base.

Según Caracol Radio, un informe institucional del Ejército advirtió que el nuevo esquema de remuneración podría crear una diferencia significativa frente a suboficiales y oficiales, que no recibieron un ajuste similar. El documento fue preparado como insumo para el proceso de transición administrativa.

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Gustavo Petro señaló que volver a un esquema salarial basado en el grado y no en el nivel de riesgo implica retornar a un modelo aristocrático - crédito @petrogustavo/X

Frente a esto, Petro atribuyó el cuestionamiento a “algunos oficiales” que, a su juicio, opinan en causa propia. El mandatario escribió: “Entonces de acuerdo a algunos oficiales, que opinan en causa propia, regresar a un ejército de castas y no a un ejército del pueblo es bueno para el país (sic)”.

La discusión de fondo es qué debe pesar más en la escala salarial militar: el grado o la exposición al peligro. Para el presidente saliente, quienes más arriesgan la vida en Colombia son las tropas de base, por lo que volver a una jerarquización definida por el rango equivaldría, en sus palabras, a un modelo aristocrático.

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En otra publicación, Petro planteó su argumento en términos de criterio democrático dentro de la institución. “Los que más exponen su vida en la confrontación es la tropa de base. Volver a criterios de jerarquización salarial de acuerdo al grado y no al peligro real es volver a un esquema aristocrático del ejército y no a un criterio democrático donde el centro real de la acción es el soldado y el patrullero (sic)”.

El informe del Ejército Nacional no propone reversar el aumento a los soldados profesionales. Su planteamiento es distinto: revisar de manera técnica la estructura salarial para determinar si corresponde ajustar también los sueldos de suboficiales y oficiales y así preservar la proporcionalidad dentro de la Fuerza.

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El Ejército Nacional advirtió que el aumento a los soldados profesionales puede generar una desproporción salarial dentro de la fuerza - crédito Ejército Nacional

La institución señaló que el incremento produjo “un impacto en la estructura remunerativa de la Fuerza”. En ese mismo diagnóstico advirtió una posible desproporción frente a los demás grados jerárquicos.

El documento sostiene que esa diferencia puede alterar un equilibrio que tradicionalmente ha sido considerado un pilar organizativo. La preocupación oficial se centra en que la diferenciación salarial entre rangos responde a criterios como jerarquía, responsabilidad, mando, antigüedad y funciones específicas.