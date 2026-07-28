Westcol reveló cuánto costó el atuendo que llevó a la Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos: supera los $800 millones

El creador de contenido llevó accesorios de lujo de grandes casas de moda así como joyería que superaba los 600 millones de pesos - crédito @ibaillanos/IG

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El conjunto que Westcol lució en la Velada del Año VI de Ibai Llanos sumó el equivalente a más de 858 millones de pesos colombianos en ropa y accesorios de lujo —como cadenas y pulseras con diamantes, un reloj, entre otros—, según reveló el propio streamer en un video publicado por el organizador del evento.

La cifra no proviene solamente de las prendas de vestir, sino de lo que llevaba encima. De acuerdo con el video replicado en su cuenta de Instagram por el streamer español, las cadenas alcanzaron USD 195.000 —unos 625 millones de pesos— y el reloj otros USD 60.000, cerca de 192 millones de pesos, lo que convierte a los accesorios en el grueso del gasto total.

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El conjunto Gucci: camisa y pantaloneta a juego

La base del atuendo fue un conjunto negro de la firma Gucci con el monograma GG estampado en toda la tela. La camisa bowling de jacquard de seda con GG tiene un precio de 1.200 euros, unos 4,38 millones de pesos, mientras que el short de algodón faille con GG cuesta 980 euros, equivalentes a cerca de 3,58 millones de pesos.

El 'streamer' explicó que busca innovar y no repetirse, adelantando que planea nuevos eventos de gran impacto - crédito @westcol / Instagram

Las dos prendas juntan 2.180 euros, alrededor de 7,96 millones de pesos, aunque Westcol redondea el conjunto en USD 2.300 —aproximadamente 7,37 millones de pesos— en su desglose.

Los tenis Louis Vuitton y el bolso

En los pies, el paisa llevó las deportivas LV Trainer de charol en negro de Louis Vuitton, valoradas en USD 1.300, unos 4,17 millones de pesos. La plataforma de reventa Vestiaire Collective las lista entre USD 1.283 y USD 1.465, dependiendo del estado y la talla en páginas de venta de ropa de segunda mano.

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El bolso terciado completó el look con un valor de USD 2.400, cerca de 7,69 millones de pesos. Los calcetines, la única prenda asequible del conjunto, costaron 20 euros: apenas 73.000 pesos.

El desglose completo en pesos colombianos

Westcol respondió en streaming que nunca ha recibido un centavo de la política y defendió la independencia de su contenido - crédito @westcol/Instagram

Con la TRM oficial del 28 de julio de 2026 —$3.205,80 por dólar y $3.653,12 por euro— el atuendo completo se desglosa así:

Zapatos (USD 1.300): 4,17 millones de pesos

Conjunto (USD 2.300): 7,37 millones de pesos

Bolso (USD 2.400): 7,69 millones de pesos

Calcetines (20 euros): 73.000 pesos

Reloj (USD 60.000): 192,35 millones de pesos

Cadenas (USD 195.000): 625,13 millones de pesos

El total declarado de USD 261.020 equivale a unos 836,9 millones de pesos, sin contar los calcetines en euros que corresponden a la firma Supreme ni los posibles impuestos adicionales sobre los tenis, que Vestiaire Collective aclara que se añaden en el proceso de compra.

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La publicación generó una ola de comentarios de parte de sus seguidores, de los cuales destacan: “Y pensar que Auron fue con unas zapatillas LV y una polo negra”; “Díganme cómo se hace tanto billete solamente transmitiendo en Kick”; “Dime qué presumes y te diré de qué careces”, entre otros.

Esto había dicho sobre sus excesos en ropa

La confesión de Westcol sobre el valor de su vestimenta se conoció en 2025, durante una charla con el creador de contenido Pepe le Fleux en Puerto Rico. El propio streamer sorprendió al detallar: “La cadena es la cadena de la W Sound, el proyecto que tenemos nosotros musicalmente. Esta cadena cuesta trescientos cincuenta mil dólares”.

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El extravagante desglose de Westcol: así es el millonario valor de su vestimenta, prenda por prenda - crédito @pepeleflux/TikTok

Al hablar de otros accesorios, Westcol precisó que la gorra que lucía era especial porque, según él, “eso está como bañado en oro” y su valor estimado era de USD 500. En cuanto a sus prendas básicas, la camisa y la pantaloneta negra, estimó que “cada prenda costó aproximadamente mil dólares”, sumando USD 2.000 solo en ropa.

La mano derecha de Westcol llevaba una manilla de USD 10.000 y otra más pequeña de USD 5.000. Sobre sus anillos, el streamer afirmó: “Cada anillo vale diez mil dólares”. El calzado, unas zapatillas Louis Vuitton edición especial, ronda los 1.150 euros el par, y las medias alcanzan los USD 200.

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Vestirse como el famoso streamer representa una inversión que supera ampliamente el promedio, reflejando su preferencia por lujos y exclusividad. El propio Westcol concluyó su desglose con humor: “Después sumen el total, huevón. Y ya está. No es nada más, nada más, nada más”.