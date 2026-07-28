Escándalo de corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín: exjefe de Bomberos entregó lujosa camioneta y se convirtió en testigo del caso

Misael Cadavid accedió a prisión domiciliaria tras entregar la camioneta a la Fiscalía dentro de un principio de oportunidad - crédito suministrada a Infobae Colombia

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La devolución de una Toyota Sequoia modificada, avaluada en cerca de 700 millones de pesos, marcó un nuevo giro en la investigación por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El vehículo, con tapicería roja y pintura fotocromática, fue entregado por Misael Cadavid, señalado como uno de los protagonistas del escándalo.

Según la Fiscalía General de la Nación, la camioneta habría sido adquirida con fondos desviados de contratos que originalmente estaban destinados a fortalecer a los bomberos de la región durante la pandemia.

La medida de devolución, enmarcada en el principio de oportunidad, permitió a Cadavid acceder al beneficio de prisión domiciliaria después de varios meses en detención carcelaria.

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La devolución de la Toyota Sequoia reactivó el caso de presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por contratos ligados a la administración de Daniel Quintero en Medellín - crédito Alcaldía Medellín

La investigación de la Fiscalía sostiene que durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, Cadavid —entonces jefe de bomberos— participó en el direccionamiento y manipulación de contratos interadministrativos por más de 18.000 millones de pesos.

Los convenios, que debían servir para proveer de kits de bioseguridad y capacitar a bomberos en diez municipios, fueron inflados y manipulados para desviar recursos públicos.

¿Qué dijo Federico Gutiérrez?

Como parte del proceso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, exhibió fotografías del vehículo confiscado y destacó: “Esta es otra de las camionetas. Mírenla bien. No estamos hablando de presunta corrupción. Estamos hablando de corrupción, pura y dura al 100%”.

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El mandatario local no solo criticó la estética del automóvil, sino que recalcó la gravedad del caso: “¿Cómo la compraron? Con las coimas y con el chanchullo de los casos que les acabo de mostrar. Con esa plata compraron esa camioneta. Y eso que estas son las menudas. Ni siquiera es el 1% de lo que se robaron”.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, presenta denuncias contra Daniel Quintero - crédito Alcaldía de Medellín

La entrega de la Toyota Sequoia se produjo en el contexto de un acuerdo judicial entre Misael Cadavid y la Fiscalía, como medida de reparación por los daños al patrimonio público. Cadavid, que aspiró sin éxito a una curul en la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, se convirtió en colaborador clave tras su captura.

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La Fiscalía determinó que en el entramado de corrupción, además de sobrecostos y falsificación de documentos, se estableció una cuota fija del 15% de cada contrato para repartir entre los implicados. Cadavid detalló que el flujo del dinero pasaba primero por el conductor de uno de los procesados y luego por la esposa de un exalcalde de Itagüí residente en Estados Unidos.

El caso derivó en la inminente imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del entonces alcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, así como contra Álvaro Alonso Villada, exsubdirector administrativo del Área Metropolitana, y otros dos investigados.

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Los contratos objeto de investigación no solo fueron adjudicados de manera irregular. Según la Fiscalía, se inflaron costos y se alteraron documentos para allanar el camino a la apropiación de cerca de 2.500 millones de pesos por parte de los implicados.

La Alcaldía de Medellín afirmó que la contratación presuntamente direccionada durante el gobierno anterior superaría $1 billón y que parte del dinero habría salido de Colombia - crédito Colprensa

Primer condenado

La primera condena por irregularidades contractuales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ya es un hecho. El Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín impuso una pena de 19 meses de prisión a Juan Alberto Cardona Henao, quien ejercía como contador y tesorero en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

El fallo judicial surgió tras un preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación. Cardona Henao admitió su responsabilidad en la elaboración de 15 documentos privados falsos —entre cuentas de cobro y soportes— que permitieron justificar pagos relacionados con contratos investigados entre la entidad metropolitana y el cuerpo de bomberos.

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Entre las personas procesadas figuran Juan David Palacio Cardona —exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración de Daniel Quintero— y Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero. Ambos son señalados por la Fiscalía como actores relevantes en la firma y ejecución de los contratos bajo investigación.

Durante una rueda de prensa, el alcalde Federico Gutiérrez remarcó la cercanía de Palacio y Villada al exalcalde Quintero. Además, subrayó que ambos participaron después en la campaña de Miguel Quintero Calle al Concejo de Medellín.