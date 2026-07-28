Gustavo Petro explicó por qué canceló su último viaje a Estados Unidos como presidente: “Lo reemplacé por un lugar que considero vital”

El mandatario de Colombia expuso los factores que influyeron en su decisión y argumentó que la isla representa un lugar clave para la soberanía y la integración regional en el cierre de su gestión - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció una explicación pública sobre la cancelación de su último viaje oficial a Estados Unidos antes del final de su mandato.

El mandatario expuso que decidió sustituir la agenda en Washington por una visita a Cuba al considerar la isla prioritaria para los intereses de la soberanía nacional y la integración del Caribe.

“Lo reemplace por un lugar que considero vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe: La Cuba agredida (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

Gustavo Petro ofreció una explicación pública sobre la cancelación de su último viaje oficial a Estados Unidos antes del final de su mandato - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, Petro informó que la ausencia del presidente del Congo provocó una rebaja protocolaria en la conferencia que se iba a desarrollar en Washington, lo que, según explicó, motivó la cancelación de la participación colombiana.

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“El presidente del Congo no pudo asistir y se redujo entonces por protocolo el nivel de la conferencia y suspendí lamentablemente mi viaje a EEUU (sic)”, escribió el mandatario en X. En el mismo texto precisó que optó por viajar a Cuba, país al que calificó como estratégico en la defensa de la soberanía y la vida en la región caribeña.

La publicación de Gustavo Petro abordó además otros puntos de su agenda internacional, entre ellos la entrega de una obra del pintor Darío Ortiz a la Organización de los Estados Americanos (OEA). El cuadro, dedicado a María Cano, quedará expuesto en la sede del organismo en Washington. El presidente resaltó el papel de Cano en la organización de trabajadores a nivel nacional y cuestionó la falta de reconocimiento de su figura dentro de la historia colombiana.

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Gustavo Petro abordó además otros puntos de su agenda internacional, entre ellos la entrega de una obra del pintor Darío Ortiz a la Organización de los Estados Americanos (OEA) - crédito @petrogustavo/X

El mandatario vinculó la frustrada cita en Estados Unidos con temas de alcance global, particularmente la protección de las principales selvas del planeta. Señaló que la Amazonía, el centro de África y Indonesia conforman zonas críticas para el equilibrio climático, y sostuvo que la cooperación entre estos territorios resulta clave para enfrentar la crisis ambiental.

En la misma intervención, Petro contextualizó el cambio de destino como una muestra de autonomía en la política exterior colombiana. Criticó la posibilidad de que las relaciones internacionales de Colombia estén sujetas a intereses ajenos y mencionó la influencia de Israel en la toma de decisiones diplomáticas sobre con quién mantener vínculos. Según el mandatario, limitar la agenda exterior a los dictados de un gobierno extranjero conduciría a un aislamiento internacional y a la pérdida de aliados estratégicos.

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El presidente enumeró países con los que considera esencial mantener relaciones, entre ellos Gaza, Haití, Argelia, Malasia, Cuba y Sudáfrica. Acerca de Haití, recordó su apoyo histórico a la independencia colombiana y rechazó cualquier iniciativa orientada a romper ese vínculo. Sobre Argelia, destacó la producción de insulina y sobre Malasia la disposición a colaborar en misiones internacionales. En el caso de Sudáfrica, elogió la política de reconciliación nacional y su postura en la defensa de los derechos humanos a nivel global.

Respecto a Cuba, Petro argumentó que la isla representa un punto central en sus prioridades diplomáticas por su papel en la integración caribeña y la defensa de la vida. Señaló que la decisión de privilegiar este destino responde a la necesidad de fortalecer la autonomía regional y garantizar que la política exterior obedezca a intereses propios.

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Gustavo Petro argumentó que la isla representa un punto central en sus prioridades diplomáticas por su papel en la integración caribeña y la defensa de la vida - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, el mandatario reiteró su rechazo a los crímenes cometidos en Gaza y defendió la necesidad de que la diplomacia colombiana actúe en consonancia con principios humanitarios, evitando quedar supeditada a intereses o presiones externas. Sostuvo que cualquier ruptura con países aliados debe evaluarse bajo criterios históricos, éticos y de beneficio mutuo.

Con la explicación publicada en X, Gustavo Petro aclaró los motivos del cambio en su última gira internacional como presidente y reafirmó su apuesta por una política exterior basada en la defensa de la soberanía, la integración regional y la cooperación en temas ambientales y de derechos humanos.

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