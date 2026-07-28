‘Lalis’ respondió a la polémica por el video con ‘Macafolla’ sobre los 18.677 menores reclutados por las extintas Farc: “Les pido rigurosidad”

Deisy Dorelly, sobreviviente del reclutamiento forzado y otros crímenes atribuidos a las Farc, pidió respeto por las víctimas y cuestionó a Macafolla y a la representante Lalis tras la polémica generada por un video difundido en redes sociales. - crédito @DeisyDorelly/X

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Después de que Deisy Dorelly Guanaro, sobreviviente de los vejámenes que padeció cuando era menor de edad durante varios años en las extintas Farc-EP, rechazara las palabras de la creadora de contenido y activista conocida en redes sociales como Macafolla (bajo su personaje de “Micky Ávila”) sobre los 18.677 menores reclutados por esa guerrilla, exigió una disculpa pública tanto a la influencer como a la representante a la Cámara por Bogotá Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como “Lalis”. La congresista respondió a las críticas.

La controversia volvió a poner en el centro la investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre secuestro, abuso, tortura y otros crímenes cometidos contra niños y adolescentes incorporados a esa otrora organización armada.

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La cifra que detonó la discusión proviene del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y utilización de menores por parte de las Farc-EP. En el Auto 159 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad fijó un universo provisional de 18.677 víctimas únicas tras cruzar 31 bases de datos de organizaciones de víctimas, entidades estatales e instituciones académicas.

Por este motivo, “Lalis” se refirió a este episodio en un video que compartió en su cuenta de Instagram la mañana del martes 28 de julio de 2026. Allí recordó el momento del show de sátira y comedia al que fue invitada y, de paso, lanzó un “dardo” al también congresista Daniel Briceño (Centro Democrático) en su respuesta a Guanaro.

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“Por mí no saldría a hablar de este tema, es darle bombo a alguien que busca acabar con todos desde un pedestal moral que no tiene. Y me da pereza porque cada vez que ven una oportunidad, especialmente Daniel Briceño, terminan colgándose de cualquier cosa para hacer un show político, descontextualizar y fabricar una indignación. Eso lo hacen constantemente”, inicia “Lalis” en su réplica.

La representante a la Cámara por Bogotá afirmó a quienes la señalaron junto a la comediante que “les falta rigurosidad”. Para ello brindó un “contexto rápido”: “Subieron un clip de diez segundos en un evento de sátira política de La megacárcel al que me invitó Maca y Culotauro”, explicó Beltrán, en referencia al comediante bogotano Camilo Díaz.

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Declaraciones de la representante a la Cámara del Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida como Lalis- crédito @smilelalis/IG

La congresista explicó a fondo el personaje encarnado por ‘Macafolla’: “Varios de ustedes conocen al personaje de Micky Ávila, que es un personaje que dice cosas absolutamente bajas y que justamente las dice para que seamos conscientes de que en la vida real hay gente que piensa eso. Entonces, me están acusando de que me burlé de los 18.000 niños reclutados por la guerrilla”.

No obstante, Beltrán aclaró: “Solo les faltó el pequeño detalle de subir el clip completo donde más adelante rechazo eso y además digo que nadie lo puede celebrar. Que pues los niños sí, nadie está a favor de eso, evidentemente”.

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Para lo anterior, ella compartió el fragmento restante del video donde ella cuestiona a Micky Ávila.

Por tal motivo, ‘Lalis’ agregó: “¿Manipulación de la información? Obvio. La sátira no es contra los niños. De hecho, yo no me burlo de eso. Me burlo de cómo ella justamente los imita”.

Para cerrar su respuesta a Guanaro, Beltrán señaló que “la crítica era para quienes llevan años usando las víctimas del conflicto para vender una narrativa de miedo, guerra y odio, incluso queriendo acabar con la JEP, que si no fuera por la JEP, ustedes ni siquiera tendrían esa cifra”.

En la recta final de la grabación la congresista se dirigió de manera directa ante el representante Briceño, y le comentó: “¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Primero, que yo llevo defendiendo años la paz, porque ella busca que ningún niño, jamás, niño o niña, deba someterse a algo tan horrible como el reclutamiento. Y no lo digo desde ahora, lo dije, por ejemplo, en 2021, donde a diferencia suya, yo no politizo a las víctimas. Lo dije en entrevistas. O sea, lo que eran las Farc hace un par de años y eso, y con sus vainas horrorosas que todo el mundo rechaza, el reclutamiento, el secuestro. O sea, todo eso nadie jamás te va a decir que está de acuerdo. Y hasta ahí los medios de comunicación me citaban".

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Las pullas de “Lalis” no cesaron, al punto que ella le pidió a Briceño que investigue lo que ella dijo en el pasado: “A usted le gusta buscar tantas cosas por Internet, busque mis declaraciones”.

Para finalizar, Beltrán dejó en firme (y continuando con los ‘dardos’ a Briceño): “Para mí todas las vidas de los niños valen, no importa su geolocalización, pero usted no puede decir lo mismo, porque yo lo he visto muy aliado a un Estado que ha matado y mutilado 64 mil niños en un genocidio. ¿O qué pasa? ¿Tiene moral selectiva? ¿Esos niños valen menos o por qué el silencio? Ya me lo imagino, porque es que usted va a celebrar que reconstruyan las relaciones con unos asesinos del Estado de Israel".

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En el cierre del video, la congresista recordó al humorista Jaime Garzón", que “hizo esto durante muchos años, usó el humor para desnudar las contradicciones del poder”, afirmó, pero “la diferencia es que antes entendían la crítica, hoy prefieren editarla como se les da la gana y ahí está el verdadero problema”, continuó Lalis.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico aseveró: “No les importa el video completo, no les importa el contexto. Lo único que les importa es construir un falso escándalo”.

En el epílogo, ella sentenció, con dedicatoria a Briceño: “Qué curioso, porque cuando Briceño monta shows con muñecos para hacer política, eso es creatividad. Pero cuando la sátira les apunta a ustedes mismos, entonces ahí sí se rasgan las vestiduras y hablan de moral. Entonces, la pregunta sería: ¿de verdad el problema es un video de sátira que además está editado? ¿O el problema es que les incomoda una crítica que los hace ver lo que han sido durante toda la vida? Unos superiores moralmente que eligen qué vida vale más que otra".

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