Presidente electo Abelardo de la Espriella encabeza el empalme regional en la Gobernación del Tolima: de qué trata

Abelardo de la Espriella se reunirá con la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo- crédito Alcaldía de Medellín

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El departamento del Tolima se posiciona como uno de los primeros en recibir la visita oficial de Abelardo de la Espriella tras su confirmación como presidente electo.

La agenda del martes 28 de julio de 2026 reunió a las autoridades locales y los 47 alcaldes en la sede de la Gobernación, en Ibagué, para una jornada de empalme destinada a definir prioridades en la región bajo el próximo gobierno.

El evento en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo contó con la presencia de la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas, ministros designados y de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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La jornada permitió a los alcaldes y funcionarios municipales exponer de manera directa las necesidades y expectativas frente al nuevo mandato. El objetivo es coordinar de manera efectiva las acciones entre el gobierno central y las autoridades locales, priorizando temas como infraestructura, turismo, seguridad y desarrollo social.

La Gobernación del Tolima reunió a los 47 alcaldes del departamento en la jornada de empalme con el nuevo Gobierno Nacional - crédito Gobernación Tolima

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró la mesa de trabajo y escuchó las propuestas de los representantes regionales. El encuentro marcó el inicio de un proceso de empalme que busca asegurar la continuidad y aceleración de proyectos que beneficien a la población tolimense.

Gobernacón del Tolima

Seis mandatarios municipales tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos prioritarios ante el gobierno electo en Ibagué, en una jornada marcada por la presencia de figuras clave como la gobernadora del Tolima, y la alcaldesa local, Johana Aranda.

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Entre los temas centrales destaca la intención de que el departamento sea piloto en el programa 360 grados de turismo, además de la iniciativa “caminos milagro”, orientada a la recuperación de vías terciarias.

La gobernadora Matiz también planea abordar asuntos de seguridad, incluyendo el impacto de la minería ilegal y la presencia de disidencias de las Farc.

La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas propondrá que el Tolima sea piloto del programa 360 grados de turismo- crédito Gobernación del Tolima

El encuentro contempla, además, la discusión de propuestas como el mejoramiento del Aeropuerto Perales y la construcción de la doble calzada Ibagué - Cajamarca, junto a otras iniciativas consideradas estratégicas para el desarrollo regional.

Los proyectos que se presentarán al nuevo gobierno se encuentran en fase tres, lo que permitiría a la administración entrante lograr resultados visibles en poco tiempo en Tolima. Esta condición busca que el presidente electo y su equipo puedan identificar victorias tempranas para la región tan pronto asuman el poder.

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La visita del presidente electo, Abelardo de la Espriella, será acompañada por ministros designados y la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien participará en el Encuentro Nacional de Mujeres Ediles. El evento se perfila como una oportunidad para la articulación de agendas regionales y nacionales.

Para garantizar la tranquilidad durante la jornada, las autoridades han implementado restricciones temporales. Entre ellas se incluyen la prohibición del parrillero en motocicleta, la ley seca y la suspensión de vuelos de drones sobre el centro de la ciudad.

Medidas de seguridad para la visita en la capital tolimense del presidente electo Abeladro de la Espriella - crédito Alcaldía

El objetivo de estas medidas es prevenir incidentes y asegurar el normal desarrollo de la agenda, que también servirá como plataforma para el diálogo directo entre los gobiernos local, departamental y nacional.

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Este es el auditorio donde se realizaría la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali: por qué lo eligieron

La Comisión Organizadora, liderada por Abelardo de la Espriella, avanza en los preparativos para la investidura, que podría celebrarse en el auditorio Arena USC, dentro del Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo, perteneciente a la Universidad Santiago de Cali. Este espacio, inaugurado en 2024, fue descrito por los organizadores como “uno de los recintos más modernos del país”.

El traslado de la investidura presidencial a Cali transformó el perfil logístico del evento, requiriendo un despliegue especial de seguridad, coordinación institucional y adaptación de espacios. La Arena USC fue seleccionada tras una evaluación minuciosa de escenarios alternativos, que incluyó plazas emblemáticas del centro y recintos aledaños al aeropuerto.

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El Arena USC cuenta con una capacidad para 2.230 asistentes en su sala principal y un auditorio auxiliar con 303 lugares adicionales. Entre los atributos destacados por el comité organizador figuran los 800 parqueaderos cubiertos, un sistema avanzado de iluminación y sonido, aire acondicionado, y zonas de servicio que incluyen restaurantes y áreas de esparcimiento.