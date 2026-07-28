Daniel Briceño criticó a Paloma Valencia por afirmar que el Centro Democrático no es un partido de derecha: “Solo por acomodarse”

Daniel Briceño no compartió punto de vista de Paloma Valencia sobre el Centro Democrático - crédito Colprensa - EFE

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La definición ideológica del Centro Democrático volvió al centro del debate político tras las recientes declaraciones de Daniel Briceño, representante del partido y exconcejal de Bogotá, quien reafirmó su postura sobre la falta de afinidad entre la colectividad y Juan Daniel Oviedo.

En entrevista con Red+ Noticias, Briceño explicó que la presencia de Oviedo no sumó a la campaña de la entonces senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, sino que, por el contrario, agudizó las tensiones internas sobre la naturaleza del movimiento.

Durante la conversación, Briceño fue enfático en señalar que, a su juicio, Oviedo es “un político honesto”, pero no comparte ni los principios ni los valores del Centro Democrático ni de líderes como Paloma Valencia.

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Para el dirigente, la falta de coincidencia ideológica resultó evidente desde el inicio. Subrayó que la discusión de fondo gira en torno a la verdadera identidad del partido, en especial después de que Valencia sostuvo públicamente que la organización no puede considerarse de derecha.

Daniel Briceño señaló que Juan Daniel Oviedo no aportó nada a la entonces candidatura presidencial de Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X

El exconcejal recordó que siempre ha sostenido la misma opinión respecto a la inclusión de Oviedo en la campaña. Según relató en la entrevista difundida por Red+ Noticias, “yo siempre lo dije”, aludiendo a que externó sus reservas desde que se propuso la alianza.

Añadió que la base política de Oviedo se encuentra lejos de la doctrina que guía al partido, ubicándolo como una figura de centroizquierda, distante tanto de las posiciones conservadoras como de las centristas.

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La polémica creció tras Paloma Valencia, exsenadora y referente del partido, declarara ante los medios que el Centro Democrático “no es un partido de derecha”, línea discursiva que generó sorpresa en diversos sectores.

Briceño, por su parte, se mostró firme: “nosotros somos un partido de derecha”, reafirmando que su militancia responde a esa convicción y que la transparencia en las posiciones ayuda a que la ciudadanía identifique a sus representantes.

Al retomar la estrategia de sumar a Oviedo, Briceño expresó que la ecuación no tenía futuro. Argumentó que la coherencia es un valor fundamental en la política y que intentar fusionar proyectos disímiles puede terminar en la pérdida de confianza por parte del electorado. “Uno no tiene que negar la tendencia política solo por acomodarse”, señaló durante la entrevistas.

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Daniel Briceño advirtió que la llegada de Juan Daniel Oviedo distanció a las bases uribistas de la candidatura presidencial de Paloma Valencia - crédito Concejo de Bogotá - Catalina Olaya/Colprensa

El dirigente también se refirió al desempeño electoral de los últimos procesos, en los que se alcanzaron cifras notables en las consultas internas, mencionando los más de tres millones de votos que obtuvo Valencia en la consulta del 8 de marzo de 2026.

Para Briceño, confiar en que ese respaldo se mantendría solo por los números, sin cuidar la coherencia ideológica, fue un error. “La gente siempre busca coherencia”, afirmó, reiterando que la adhesión a los principios resulta clave para la permanencia y el crecimiento de cualquier colectividad.

A lo largo de la conversación, Briceño insistió en que sus críticas hacia la inclusión de Oviedo no corresponden a cuestionamientos personales, sino a diferencias de fondo en cuanto a visión política. Destacó que Oviedo desarrolla una política “de opinión”, valorando su honestidad, pero subrayó la distancia con la línea programática del Centro Democrático.

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Daniel Briceño cuestionó la coherencia del Centro Democrático tras integrar a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito @Danielbricen/X

El dirigente capitalino subrayó la importancia de la congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace, y vinculó la solidez de los partidos a la claridad ideológica en sus alianzas y postulaciones. “Uno debe ser congruente en lo que piensa y lo que hace”, puntualizó.

Además, la conversación evidenció cómo la incorporación de figuras externas al núcleo tradicional puede tensionar la vida interna de los partidos, especialmente cuando se trata de organizaciones con una identidad política bien definida.

Para Briceño, la apuesta por sumar a Oviedo, un perfil ajeno a la derecha, no solo resultó improductiva, sino que alimentó la confusión y la falta de sintonía con la base militante.

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El dirigente insistió en la entrevista que sus críticas han sido constantes y públicas, no por animadversión personal, sino porque considera que la congruencia política es indispensable para el futuro del partido.