Einer Rubio dio detalles del accidente que lo obligó a retirarse del Tour de Francia 2026: “Estaba asustado por la sangre”

Así fue el fuerte choque que sufrió el colombiano del Movistar Team-crédito @Domestique___/X

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El colombiano Einer Rubio abandonó el Tour de Francia 2026 el 24 de julio de 2026 tras chocar contra el carro de apoyo del UAE Emirates en la etapa 19, con final en Alpe d’Huez. El accidente le dejó cortes en el rostro, puntos de sutura y un golpe moral que, según contó, ahora también condiciona cualquier decisión sobre su presencia en la próxima Vuelta a España.

En su primera declaración después del incidente, relatada en entrevista con el periodista Lisandro Rengifo de El Tiempo, el corredor del Movistar Team dijo que por ahora solo piensa en recuperarse y vigilar la evolución de las heridas antes de hablar con su equipo sobre el resto de la temporada. Su plan inicial era disputar las tres grandes vueltas.

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Rubio explicó que, pese a la violencia del impacto y a las imágenes en las que apareció con el rostro ensangrentado, el balance médico fue menos grave de lo que temió en los primeros minutos. “

“Al final no fue grave, solo tengo varios cortes y puntos en la cara. Fui afortunado”, dijo al diario.

Einer Rubio afirmó que sintió miedo por la sangre y desconcierto tras el choque

Einer Rubio abandonó el Tour de Francia tras chocar con el carro de apoyo del UAE Emirates en la etapa con final en Alpe d'Huez-crédito Mosa'ab Elshamy/AP Photo

El ciclista boyacense recordó que todo ocurrió en forma súbita y que en un primer momento ni siquiera entendió qué había pasado. Su reacción automática fue intentar levantarse de inmediato, como suele ocurrir en carrera, y revisar la bicicleta.

“Recuerdo que me paré, vi las manetas de la bicicleta torcidas e intenté enderezarlas. Cuando me di cuenta de que estaba perdiendo mucha sangre, me quedé quieto y sentí una angustia muy grande”, afirmó Rubio.

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También contó que los médicos llegaron rápido al lugar y le preguntaron si estaba consciente mientras lo asistían. Según su testimonio, el temor más fuerte en ese momento no fue el golpe en sí, sino no saber cuántos cortes tenía ni de dónde salía tanta sangre.

“Yo estaba muy asustado por la sangre, pero les respondía que sí. Después me llevaron en la ambulancia y seguía muy preocupado. No sabía cuántos cortes tenía ni de dónde salía tanta sangre. Ellos me tranquilizaron”, señaló.

El corredor atribuyó el accidente a varios fallos en una subida con mucho público

El corredor atribuyó el accidente en Alpe d'Huez a varios fallos en la gestión del paso del carro entre los ciclistas y al ingreso de un aficionado a la carretera-crédito Mosa'ab Elshamy/AP Photo

El choque se produjo cuando el vehículo del UAE Emirates frenó de manera repentina porque un aficionado invadió la carretera en plena ascensión al Alpe d’Huez. Rubio dijo que en una subida de ese tipo siempre existe el riesgo de caída por la cercanía del público, aunque no esperaba un impacto de esa naturaleza y menos contra un automóvil de carrera.

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Sobre las causas, sostuvo que hubo más de un error en la gestión del paso del carro entre los corredores.

“Hubo varios fallos. Primero, no se cerró completamente el espacio entre los corredores y eso permitió que entrara el carro. Además, había muchísima gente y eso es muy difícil de controlar. Los encargados dejaron pasar el vehículo cuando la distancia entre los ciclistas no era la reglamentaria”, dijo a El Tiempo.

El colombiano añadió que en competencia los corredores avanzan concentrados en sus objetivos y no anticipan una situación así. Después de ver de nuevo las imágenes, aseguró que ahora intenta reconstruir el momento exacto del impacto y que, con más calma, incluso puede tomarse lo ocurrido con algo de distancia porque, según sus palabras, “la saqué muy barata”.

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Rubio contó que habló con Joxean Fernández, director que conducía el carro del UAE Emirates, quien le explicó que frenó porque una persona cayó delante del vehículo-crédito Mosa'ab Elshamy/AP Photo

Rubio también reveló que habló con Joxean Fernández, director que conducía el carro implicado. Según explicó, el responsable del vehículo lamentó lo ocurrido y le dijo que una persona cayó delante del automóvil, lo que lo obligó a frenar.

“Sí, era el director y conducía el carro. Lamentó mucho lo sucedido, pero también explicó que una persona se cayó delante del vehículo y tuvo que frenar. Son cosas que pasan. Incluso yo habría hecho lo mismo en esa situación. Espero que no vuelva a repetirse

El corredor dijo que entendía esa maniobra y que él mismo habría actuado igual en esa situación. Aun así, expresó su deseo de que un episodio de ese tipo no vuelva a repetirse.

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En su mensaje final, pidió mayor conciencia al público que acompaña las etapas de montaña, donde la cercanía con los ciclistas suele ser máxima. Señaló que el aliento de la gente forma parte del atractivo del ciclismo, pero advirtió que ciertas acciones pueden convertirse en un riesgo directo para los corredores que, como recordó, dan “el ciento por ciento” sobre la carretera.

“Ya un poco más tranquilo me pregunto qué fue lo que pasó y en qué momento sucedió. Ahora incluso puedo reírme un poco de lo ocurrido. Uno toma conciencia de que estas cosas pueden pasar y de que siempre hay que estar alerta. La verdad es que la saqué muy barata”, finalizó.

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