Santiago Peña, presidente de Paraguay, confirmó su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella: cuántos delegados estarán presentes

Santiago Peña anunció el viaje tras una reunión con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en Lima, Perú - crédito Reuters/Colprensa

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó que viajará a Colombia el viernes 7 de agosto de 2026 para asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella.

El anuncio fue confirmado por el propio mandatario del país sudamericano, en medio de un encuentro con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, a vísperas de la posesión de Keiko Fujimori como nueva presidenta del Perú.

“Ya les puedo confirmar que voy a estar el seis y siete de agosto, en ese día tan especial para todos los colombianos y por supuesto también para todos los paraguayos”, manifestó el jefe de Estado paraguayo.

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La reunión entre ambos dirigentes incluyó conversaciones sobre fortalecer las relaciones bilaterales, promover nuevas inversiones y avanzar en una agenda de integración regional.

“Estamos mirando con un enorme entusiasmo el inicio del gobierno del presidente de la Espriella y trabajar desde Paraguay con los hermanos de Colombia”, indicó Peña.

Por su parte, José Manuel Restrepo, que viajó a Lima en representación del Gobierno electo de Colombia, exaltó la disposición del gobierno del Paraguay para fortalecer las relaciones bilaterales entre las naciones.

“Lo vamos a recibir en la posesión del presidente Abelardo de la Espriella con los brazos abiertos. Paraguay siempre ha tenido un vínculo especial con Colombia y hoy, además, tenemos la gran oportunidad de multiplicar nuestra relación comercial de inversión y seguir trabajando mancomunadamente en la lucha contra el crimen organizado”, mencionó el vicepresidente electo.

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Con la confirmación de Santiago Peña, ya van dos mandatarios de la región que han oficializado su presencia en territorio colombiano para el acto oficial. El primero fue Daniel Noboa, presidente de Ecuador.