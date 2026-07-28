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Estas son las plantas que puede tener en casa para ahuyentar ratones: también sirven como aromatizantes naturales

Las fragancias que resultan agradables para los humanos pueden saturar el sentido del olfato de los roedores

Entrada de casa de ladrillo con puerta de madera y escalera. Macetas con lavanda, menta, romero, salvia, ruda y eucalipto en los escalones.
Ubicar plantas aromáticas en puntos estratégicos y mantener la limpieza en el hogar refuerza la protección natural frente a los ratones - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El uso de plantas aromáticas para ahuyentar ratones se ha convertido en una alternativa cada vez más valorada por quienes buscan soluciones naturales y seguras en el hogar. Diversas especies vegetales, como la menta, la lavanda y la ruda, destacan por su eficacia y por la facilidad con que pueden incorporarse tanto en jardines como en interiores.

El aroma intenso de la menta, particularmente el de la menta piperita, tiene la capacidad de saturar el olfato de los roedores y disuadir su presencia. Entre sus compuestos, la pulegona y la mentona son reconocidos por su papel en repelentes naturales.

Para aprovechar su potencial, se aconseja plantar menta en macetas cerca de puertas, ventanas o áreas donde se haya detectado actividad de ratones. Dado que la menta es invasiva, mantenerla en macetas facilita su control y evita el desborde en el jardín.

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Planta de menta en maceta de terracota sobre un escalón de piedra junto a una puerta de madera. Un ratón pequeño se aleja de la planta.
La menta piperita libera aceites naturales que saturan el olfato de los ratones y los mantienen alejados de forma ecológica - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que la menta actúe con mayor efectividad, se recomienda liberar sus aceites naturales. Esto se logra arrugando o picando las hojas, o bien utilizando aceite de menta piperita en difusores o rociadores. Esta opción no solo es ecológica y económica, sino que también representa una solución ética, ya que los roedores simplemente se mantienen alejados en lugar de resultar dañados.

La lavanda, con su fragancia floral penetrante, es otro recurso valorado para la protección de espacios frente a ratones. Al plantar lavanda en entradas y patios, se crea una barrera aromática que los roedores evitan. Además, sus flores atraen polinizadores beneficiosos y pueden emplearse en interiores, por ejemplo, dentro de armarios, para mantener alejadas polillas y larvas.

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El uso de lavanda no solo protege contra roedores, sino que también aporta belleza y aroma agradable para las personas. Mientras que el aroma resulta ligero para los humanos, es abrumador para las ratas y otros animales pequeños, lo que les induce a mantenerse a distancia.

Primer plano de manos triturando una rama de romero sobre un cuenco de madera con hierbas picadas; fondo borroso de una encimera de cocina con macetas.
El romero, además de ser seguro para mascotas y útil en la cocina, actúa como repelente perenne contra roedores en jardines templados - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruda, reconocida por su olor fuerte y amargo, cumple una doble función en el jardín: ahuyenta ratones mientras protege la huerta de insectos no deseados, como pulgones, ácaros y babosas. Colocar ruda en macetas o directamente en el suelo cerca de áreas vulnerables constituye una medida preventiva efectiva. Además, su presencia puede desorientar a otros animales, como gatos, gracias a su aroma y coloración particular.

Existen otras plantas cuyas propiedades aromáticas contribuyen a mantener el hogar libre de roedores. El romero se caracteriza por su perfume persistente, que actúa como barrera si se sitúa en esquinas o accesos. Esta planta, resistente y de fácil cuidado en climas templados, brinda protección durante todo el año y es apta para convivir con niños y mascotas. El romero, además, tiene valor culinario y medicinal, lo que lo convierte en una adición práctica y multifuncional para cualquier espacio verde.

La salvia ornamental destaca tanto por su aroma penetrante como por su atractivo visual. Plantar salvia en los bordes del jardín o en zonas estratégicas ayuda a mantener a los ratones alejados. Su mantenimiento implica podas regulares, lo que, además de mantener la planta saludable, refuerza la liberación de sus aceites.

Huerto orgánico con planta de ruda, tomateras, lechugas, tierra, pulgón en hoja de tomate y un ratón en el suelo.
La ruda destaca por su olor fuerte y amargo, que protege tanto la huerta como los espacios interiores de la presencia de ratones e insectos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cilantro es otra opción interesante, ya que su olor puede resultar molesto para los roedores. Plantar cilantro en puntos clave del jardín ayuda a proteger cultivos y, al mismo tiempo, ofrece un recurso útil en la cocina. Esta planta también actúa contra pulgones y moscas, ampliando su utilidad en la huerta.

Para que estas estrategias tengan éxito, es fundamental mantener las plantas en buen estado. Si se secan o marchitan, pierden su capacidad de repeler, ya que su potencial reside en los aceites y compuestos volátiles que liberan cuando están sanas. El riego adecuado, la exposición al sol y la limpieza general del entorno complementan la acción de las plantas.

Además de incorporar plantas repelentes, se requiere reforzar la higiene del hogar. Evitar restos de comida expuestos y sellar posibles puntos de entrada mejora la eficacia de los métodos naturales y reduce la probabilidad de infestación.

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