Iniciará debate en Cali por posesión de Abelardo de la Espriella: hay falta de claridad sobre el traslado de la ceremonia

Debate en el Congreso por propuesta de transmisión de mando en Cali inquieta a líderes locales - crédito @AnaErazoR/X

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La representante del Valle del Cauca, Ana Erazo, integrante del Pacto Histórico, expresó su preocupación ante la propuesta de trasladar la ceremonia de transmisión de mando presidencial de Abelardo de la Espriella a la ciudad de Cali.

La discusión sobre el cambio de sede fue anunciada para ser debatida en el Congreso, generando inquietud por la ausencia de detalles logísticos y financieros.

Según Erazo, “la bancada de @ABDELAESPRIELLA en Cámara y Senado no ha definido el lugar exacto donde se llevaría a cabo el evento”.

La parlamentaria advirtió que no existe información concreta sobre los costos adicionales que implicaría el traslado, ni sobre quién asumiría esos gastos. Tampoco se han presentado garantías claras sobre la organización y la seguridad necesarias para un acto de esta magnitud.

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Ana Erazo rechazó que Cali sea escenario de confrontación política en la transmisión presidencial - crédito @AnaErazoR/X

La representante del Pacto Histórico rechazó que Cali pueda convertirse en un escenario de confrontación y advirtió sobre el peligro de que la ciudad sea utilizada como “una provocación política que ponga en riesgo la convivencia y la estabilidad”.

Erazo subrayó que la capital del Valle del Cauca es reconocida por su carácter progresista y defendió la necesidad de preservar la tranquilidad de sus habitantes.

La dirigente alertó que no permitirán que el 7 de agosto Cali se transforme en “el primer laboratorio de militarización paulatina” ni que la ceremonia presidencial abra la puerta a persecuciones contra líderes sociales, representantes barriales, rurales o símbolos populares.

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Para Erazo, cualquier intento de modificar la sede sin consenso y sin transparencia genera incertidumbre y afecta la confianza en las instituciones.