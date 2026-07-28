Colombia y Perú retomarán relaciones diplomáticas y nombrarán embajadores: vicepresidente electo de Colombia se reunió con Keiko Fujimori

El vicepresidente electo Restrepo se reúne con Keiko Fujimori - crédito @jrestrp/X

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El vicepresidente electo José Manuel Restrepo informó que el 28 de julio de 2026 se reunió con la nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori, en medio de su acto de posesión, y dijo que el objetivo es retomar una agenda común tras asistir a su toma de posesión.

En un mensaje difundido en redes sociales, Restrepo señaló: “Felicitaciones presidente @KeikoFujimori, es un honor para mí acompañarla en su posesión en representación del presidente @ABDELAESPRIELLA”.

Según Restrepo, durante el encuentro conversaron sobre estrategias para fortalecer la relación bilateral y elevar el nivel de representación entre ambos países con el nombramiento de embajadores.

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En la misma publicación, el vicepresidente electo agregó: “Trabajaremos muy fuerte para recuperar nuestras naciones y volver a poner sus nombres en alto”.

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y la nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori - crédito @jrestrp/X

José Manuel Rodríguez se reunió con el presidente de Paraguay

El vicepresidente electo de Colombia José Manuel Restrepo confirmó que el presidente de Paraguay Santiago Peña asistirá a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, después de una reunión que ambos mantuvieron en Lima: “Ya les puedo confirmar que voy a estar el seis y siete de agosto, eh, en ese día tan especial para todos los colombianos”.

Peña enmarcó el encuentro como el inicio de una nueva etapa bilateral y dijo que Paraguay mira “con un enorme entusiasmo” el comienzo del gobierno de De la Espriella, con la intención de “trabajar desde Paraguay con los hermanos de Colombia”.

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Restrepo, por su parte, aseguró que recibirá al mandatario paraguayo “con los brazos abiertos” en la ceremonia de posesión y vinculó la visita con objetivos económicos y de seguridad. “Hoy, además, tenemos la gran oportunidad de multiplicar nuestra relación comercial de inversión y seguir trabajando mancomunadamente en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó.

En ese mensaje, el vicepresidente electo planteó que la cooperación contra redes delictivas debe quedar fijada como “un compromiso de dos naciones hermanas que van a tener puentes mucho más cercanos de aquí en adelante”.

Al cierre de las declaraciones, Peña se despidió con una referencia al próximo destino: “Nos vemos en Cali”. Restrepo respondió: “Sirve por la patria”.

José Manuel Rodríguez y Santiago Peña: Encuentro presidencial - crédito @defensoresco/X

José Manuela Restrepo responsabiliza al gobierno de Gustavo Petro y anuncia gestiones con Estados Unidos por nuevos aranceles

La confirmación de nuevos aranceles del 12,5 % a productos colombianos que ingresan a Estados Unidos ha activado una respuesta inmediata del gobierno entrante. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunció la creación de mesas de trabajo bilaterales que comenzarán el martes 28 de julio de 2026 y que buscan, según sus palabras, “solucionar el problema” a través de un decreto en preparación.

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La administración del presidente Donald Trump oficializó el pasado jueves un paquete arancelario que impacta a 54 economías, incluyendo Colombia, tras una investigación de la Sección 301 de la Ley de Comercio sobre bienes producidos con trabajo forzoso. El documento describe la decisión como parte de una política comercial que afecta de inmediato a las exportaciones colombianas.

El nuevo gobierno colombiano ha decidido actuar sin demora. Restrepo indicó que el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, liderará las conversaciones con las autoridades estadounidenses.

El vicepresidente electo afirmó que están trabajando en un plan de choque a la medida anunciada por Donald Trump - crédito Universidad EIA

“Con el gobierno norteamericano, en virtud de que se iba a aplicar la medida, acordamos unas mesas de trabajo que arrancan el próximo martes entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo entrante y el gobierno norteamericano, para poder presentar un borrador de decreto que va en la dirección de solucionar el problema”, detalló el vicepresidente electo.

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Desde Medellín, durante un encuentro con el Consejo Gremial y la Junta Directiva de ProAntioquia, Restrepo responsabilizó al gobierno saliente de la falta de acción ante la inminente decisión estadounidense. “Pero como ha sido tradición en este gobierno, fueron incapaces de gobernar, fueron incapaces de tomar esas decisiones. Han pasado varios meses en donde no se ha tomado ninguna decisión”, criticó el político.

El paquete arancelario estadounidense, confirmado el 23 de julio, responde a preocupaciones sobre prácticas laborales en las cadenas de suministro globales y afecta a decenas de países. La imposición del gravamen representa un desafío para las exportaciones colombianas, especialmente para sectores que dependen del acceso al mercado estadounidense.

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