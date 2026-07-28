Esta es la millonaria suma que necesitaría el Ejército para renovar sus equipos y armamento, según el DNP

El Ejército de Colombia necesita 25 billones de pesos para renovar armamento y equipos que agotaron su vida útil - crédito@COL_EJERCITO/X

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El Ejército Nacional necesita una inversión cercana a $25 billones para renovar armamento y equipos que ya agotaron su vida útil, una brecha que el Departamento Nacional de Planeación ubicó en áreas como caballería, artillería, infantería y aviación, y que condicionará la capacidad de operar en distintos territorios del país.

La radiografía oficial describe déficits de 96% en artillería, 85% en infantería y 78% en caballería. En paralelo, el Ministerio de Defensa sostuvo que la fuerza pública mantiene 620 aeronaves en inventario y que ya dejó aseguradas inversiones por $16,8 billones para proyectos de modernización.

Según el documento de empalme del Departamento Nacional de Planeación, la necesidad es inmediata porque gran parte del parque militar: aviones, helicópteros, carros blindados y fusiles, requiere reemplazo o renovación. El informe vincula ese deterioro con el sostenimiento de las operaciones y el patrullaje en el territorio nacional.

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Luis Fernando Trejos, profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, dijo a Noticias Caracol que la falta de capacidades obligaría al próximo gobierno a definir prioridades operacionales.

“Eso en la práctica va a obligar al Gobierno a tener que priorizar grupos armados a los cuales va a combatir y en qué territorio va a hacerlo, ya que no va a tener las capacidades para desarrollar múltiples guerras en distintos territorios subnacionales del país”, expresó el experto.

Imagen de referencia. El DNP reportó déficits de 96% en artillería, 85% en infantería y 78% en caballería dentro del diagnóstico del Ejército de Colombia - crédito Ejército Nacional

En caballería, el documento del DNP reportó un déficit del 78% asociado a daños de combate e imprevistos en los blindados M1117, dos vehículos que el reporte considera fundamentales para la defensa nacional. Ese deterioro, según la entidad, ya afecta la capacidad de respuesta de los militares.

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La situación más grave aparece en artillería. El déficit alcanza el 96% por necesidades de mantenimiento y sostenimiento de los obuses de 105 milímetros y de 155 milímetros, sistemas con los que se protegen varios puntos del territorio y que, de acuerdo con el documento, están desgastados y son obsoletos.

En infantería, la brecha llega al 85% por el desgaste de los vehículos blindados gladiadores y de los M113, usados para proteger tropas en terrenos complejos. A eso se suman problemas en la aviación del Ejército: varios helicópteros y aeronaves, entre ellos los M17 y los Black Hawk, ya cumplieron su ciclo de servicio.

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Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad y profesor de la Universidad de los Andes, dijo al medio citado que la próxima administración no solo deberá cerrar la brecha abierta durante el gobierno de Gustavo Petro, sino actualizar y renovar equipos para que el Ejército cuente con lo necesario para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Defensa defendió el estado actual y detalló compras ya aprobadas

La brecha en artillería e infantería se relaciona con el desgaste de obuses, vehículos blindados gladiadores, M113 y helicópteros como los Black Hawk - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Frente a los cuestionamientos sobre un presunto debilitamiento operacional en la transición de gobierno, el Ministerio de Defensa afirmó en un comunicado, citado por La FM que la capacidad institucional no puede medirse solo por la cantidad de equipos disponibles en un momento dado.

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La cartera sostuvo que también cuentan el talento humano, la doctrina, la logística, la infraestructura, el mantenimiento preventivo y los recursos financieros garantizados.

En su balance sobre la flota aérea, la entidad informó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen 620 aeronaves. De ese total, 168 están fuera de servicio por estar en retiro o disposición final tras cumplir su vida útil, mientras 452 conservan capacidad operacional.

Dentro de ese grupo, 275 aeronaves, equivalentes al 61%, están disponibles para operar a diario en misiones de defensa, control del espacio aéreo, inteligencia, apoyo humanitario y combate al crimen.

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Otras 177, el 39%, están en mantenimiento, inspección o recuperación bajo estándares internacionales de aeronavegabilidad, y la meta oficial es elevar la disponibilidad al 75%.

El Ministerio también destacó la sustitución de la flota estratégica de cazas Kfir, una decisión que, según el informe, había sido aplazada por más de dos décadas. Para 2025 quedaron estructuradas y aseguradas vigencias futuras hasta 2032 por $16,8 billones para contratar 17 aeronaves Saab Gripen, con soporte logístico, simulación, transferencia tecnológica y compensación industrial.

A esa hoja de ruta se suma la aprobación en 2026 del Conpes 4187, respaldado por el Confis, con cerca de $13 billones para modernización integral.

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Ese paquete incluye 47 nuevas aeronaves, de las cuales 13 son aviones y 34 helicópteros, 752 sistemas aéreos no tripulados, 400 detectores y antidrones, 188 vehículos tácticos blindados, 94 patrulleras y botes, 112 camionetas operacionales, 158 motocicletas, 119.609 armas individuales y colectivas, 16 obuses, más de 84 millones de cartuchos y 16.209 radios.

El comandante del Ejército, el general Roger Gómez, había señalado el 17 de julio, durante una rendición de cuentas, que el Gobierno deja un Compes para la compra de nuevos equipos.

“Se adquirirán un total de 16 sistemas de obuses de 105 milímetros para mejorar la artillería de campaña", dijo el general Roger Gómez - crédito @emisoraejercito/Instagram

“Se adquirirán un total de 16 sistemas de obuses de 105 milímetros para mejorar la artillería de campaña. Este es un proyecto que empezaremos a recibir estos sistemas de artillería en el año 2028. Igualmente, la adquisición de 70 vehículos blindados para transporte de personal”.

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El Ministerio de Defensa añadió que el presupuesto asignado para 2026 asciende a $66,2 billones, el más alto de la historia en precios constantes.

Aun así, el propio informe concluye que la brecha histórica en capacidades exige una política de Estado continua y calcula que el planeamiento por capacidades requerirá inversiones adicionales superiores a los $100 billoness en las próximas décadas.

La cartera sostuvo además que antes del 7 de agosto entregará al equipo entrante los contratos firmados, las vigencias futuras aseguradas y las hojas de ruta listas para ejecución.