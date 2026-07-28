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Nicolás Petro negó que lo hubieran nombrado al frente de la Notaría 4 de Barranquilla: “Vamos a denunciar a quienes esparcen ese veneno”

El hijo del presidente Gustavo Petro aseguró que las versiones difundidas en redes sociales son falsas y afirmó que acudirá a las autoridades para defender su nombre

La Justicia descartó imponer medida de aseguramiento privativa de libertad al hijo del presidente, Nicolás Petro - crédito @nicolaspetrob/Insatagram
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, negó las versiones que lo vinculaban con la Notaría 4 de Barranquilla y anunció acciones legales contra quienes difundieron esa información - crédito @nicolaspetrob/Insatagram
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Una nueva controversia política surgió en redes sociales luego de que circularan versiones sobre supuestas designaciones notariales que involucrarían a personas cercanas al gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellas Nicolás Petro Burgos y Alejandra Omaña, conocida en plataformas digitales como Amaranta Hank.

Las publicaciones señalaban que la Notaría 4 de Barranquilla habría sido entregada al hijo del jefe de Estado y que otro despacho notarial en Cúcuta habría quedado relacionado con una persona cercana a Omaña.

Las afirmaciones generaron reacciones entre sectores políticos y usuarios en redes sociales, aunque hasta el momento no se conocen documentos oficiales que respalden esas versiones.

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Ante el revuelo generado, Nicolás Petro salió a responder y negó cualquier vínculo con la notaría de Barranquilla. “Es totalmente falso que a mí me hayan nombrado o dado por interpuesta persona la Notaría 4 de Barranquilla”, afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El hijo del presidente aseguró además que tomará acciones legales contra quienes difundieron la información que considera falsa. “Vamos a denunciar a quienes esparcen ese veneno mentiroso e injurioso”, manifestó.

Nicolás Petro Burgos negó en redes sociales que haya recibido la Notaría 4 de Barranquilla y aseguró que denunciará a quienes difundieron esa versión, al calificarla como falsa y difamatoria - crédito Nicolás Petro/X
Nicolás Petro Burgos negó en redes sociales que haya recibido la Notaría 4 de Barranquilla y aseguró que denunciará a quienes difundieron esa versión, al calificarla como falsa y difamatoria - crédito Nicolás Petro/X

La polémica también alcanzó a Cúcuta

El debate no se limitó al caso de Barranquilla. Las publicaciones que circularon en internet también mencionaron una supuesta entrega de una notaría en Cúcuta a una persona relacionada con Alejandra Omaña, conocida por su nombre artístico Amaranta.

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Estas afirmaciones, al igual que las relacionadas con Nicolás Petro, no han sido acompañadas de resoluciones, decretos o actos administrativos públicos que permitan confirmar las designaciones.

La discusión se da en medio de cuestionamientos políticos sobre las decisiones que puedan adoptarse durante los últimos meses del actual Gobierno.

Sectores opositores han pedido explicaciones frente a los supuestos nombramientos, mientras que desde otros sectores se ha advertido sobre la difusión de información sin pruebas en plataformas digitales.

Notarías requieren actos oficiales

En Colombia, los nombramientos de notarios deben cumplir con los procedimientos establecidos y quedar respaldados mediante actos administrativos que permitan su verificación pública.

Amaranta Hank, candidata al Senado, habló sobre el trato condescendiente que sufren las mujeres dentro del Congreso - crédito @amaranta.hankx/Isntagram
Alejandra Omaña, conocida en redes sociales como Amaranta Hank, fue mencionada en publicaciones que circularon sobre una supuesta designación notarial en Cúcuta, versión que hasta ahora no cuenta con confirmación oficial - crédito @amaranta.hankx/Isntagram

Por esta razón, la existencia de una designación no se determina únicamente por publicaciones en redes sociales, sino por documentos oficiales emitidos por las autoridades competentes.

Hasta ahora, la información comprobable dentro de esta controversia corresponde a la circulación de las versiones en redes y al pronunciamiento de Nicolás Petro, quien negó haber recibido la Notaría 4 de Barranquilla.

Otra polémica por supuestos nombramientos en redes sociales

La controversia por las supuestas notarías se suma a otro episodio reciente en el que el Gobierno nacional salió a responder por versiones difundidas en redes sociales sobre presuntos nombramientos y beneficios a personas cercanas a funcionarios públicos.

La Cancillería de Colombia negó que Angie Paola Valderrama Rojas haya llegado al cargo de asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores por haber sido supuestamente peluquera de la entonces canciller encargada Rosa Yolanda Villavicencio. La entidad calificó esa versión como “especialmente grave” y pidió la rectificación de las publicaciones que difundieron esa afirmación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que Valderrama ocupa el cargo desde el 13 de agosto de 2025, mediante la Resolución 9667, y que su designación corresponde al cargo de asesora código 1020, grado 15, del despacho del ministro de Relaciones Exteriores.

Ilustración de mujer rubia con gafas y blazer beige frente a la fachada de la Cancillería de Colombia con bandera.
La controversia surgió tras publicaciones en redes sociales sobre un nombramiento en la Cancillería, frente a las cuales el Ministerio emitió un comunicado oficial rechazando los señalamientos y defendiendo la trayectoria profesional de la funcionaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la entidad, no se trata de un nombramiento reciente ni de una decisión adoptada durante la etapa final del Gobierno.

La polémica comenzó luego de que en redes sociales circulara una publicación del periodista Melquisedec Torres en la que se afirmaba que “la peluquera de la canciller Rosa Villavicencio” había sido nombrada asesora del Ministerio y que el cargo tendría una asignación mensual superior a los 14 millones de pesos.

La versión fue replicada por distintos sectores políticos, que solicitaron explicaciones sobre la supuesta designación.

Frente a esos señalamientos, la Cancillería aseguró que la información era falsa y defendió la trayectoria profesional de Valderrama. La cartera señaló que la funcionaria cuenta con formación en Psicología y Ciencia Política de la Universidad de los Andes, una maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Lund, en Suecia, y experiencia en entidades nacionales e internacionales.

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