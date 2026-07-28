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Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández reveló qué cambiaría de su penal ante Suiza en el Mundial 2026: “Me volvería a parar ahí”

El delantero fue uno de los elegidos por Néstor Lorenzo para patear en la tanda de los octavos de final

Juan Camilo Hernández fue el segundo jugador de Colombia en errar su cobro vs. Suiza - crédito Simon Fearn/Reuters
Juan Camilo Hernández fue el segundo jugador de Colombia en errar su cobro vs. Suiza - crédito Simon Fearn/Reuters
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En el homenaje celebrado por el Consejo de Risaralda, Juan Camilo Hernández enfrentó públicamente uno de los momentos más difíciles de su carrera: el penal fallado ante Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El futbolista pereirano, recientemente distinguido con la Orden al Mérito Ciudadano, compartió cómo vivió esa experiencia y la forma en que la transformó en una lección de madurez y perseverancia.

La ceremonia reunió a familiares, autoridades y seguidores, convirtiéndose en un espacio donde el jugador reafirmó su compromiso con su tierra y su convicción de seguir adelante, incluso tras el golpe más duro recibido en su trayectoria con la Selección Colombia.

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Para Juan Camilo Hernández, el Mundial fue escenario de emociones extremas. Recordó que la “cara amarga” llegó con el penal fallado en la serie decisiva frente a Suiza, jugada que significó la eliminación para Colombia. “Viví un momento muy bonito en ese primer partido, pero luego, desafortunadamente, me tocó a mí fallar uno de los penaltis que significó la eliminación”, reconoció el delantero durante el acto.

El jugador del Real Betis eligió el palo de la mano derecha del guardameta, que detuvo el disparo - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
El jugador del Real Betis eligió el palo de la mano derecha del guardameta, que detuvo el disparo - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El delantero enfatizó que, a pesar del dolor, su reacción fue inmediata: “Tengo la suficiente madurez para salir con la cabeza en alto de momentos así”. Explicó que la experiencia, aunque dura, representa la exigencia máxima del fútbol profesional.

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Hernández admitió que ensayar penaltis ha sido una constante en su carrera. “Llevo muchos penaltis en mi carrera, el porcentaje muy alto que los he hecho. Me hubiese encantado hacerlo también”.

Además, reflexionó sobre la tensión de la instancia y la calidad del rival: “En una cita tan importante no vale solo patear bien, sino patear excelente… Me enfrenté a un portero alto, de un equipo top europeo”. Destacó también el mérito del arquero suizo, reconociendo el trabajo y la preparación que existe en ambos lados de la jugada.

Juan Camilo Hernández asistió a Jaminton Campaz en el tercer gol vs. Uzbekistán en la primera fecha de la fase de grupos - crédito Albert Gea/REUTERS
Juan Camilo Hernández asistió a Jaminton Campaz en el tercer gol vs. Uzbekistán en la primera fecha de la fase de grupos - crédito Albert Gea/REUTERS

Lejos de evadir la autocrítica, Hernández aseguró que se siente preparado para volver a enfrentar situaciones similares en el futuro. “Me volvería a parar ahí para volver a cobrarlo porque así somos los pereiranos, nosotros vamos pa’ delante sin miedo”.

El homenaje no solo sirvió para repasar el episodio mundialista, sino también para resaltar el orgullo que siente Hernández por su origen. Al recibir la distinción, el jugador reiteró: “Es un orgullo recibir este reconocimiento. Siempre he tratado de representar de la mejor manera a Pereira y a Risaralda, mostrando no solo lo deportivo, sino también los principios que me identifican como persona”.

La ceremonia estuvo marcada por el respaldo familiar y la presencia de autoridades, entre ellas el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, quien resaltó la disciplina y el ejemplo del futbolista para las nuevas generaciones del departamento.

Además de su trayectoria profesional, Hernández ha impulsado la formación deportiva en Risaralda a través de la escuela Cuparma Football Club, donde cerca de 500 menores encuentran oportunidades de crecimiento. La labor social y el ejemplo de perseverancia han convertido al futbolista en un referente para la región y un embajador de Pereira y Colombia en el exterior.

Como hincha declarado del Deportivo Pereira, Hernández expresó su preocupación por la situación actual del club, marcada por dificultades administrativas. “Ahora no es el momento más agradable para el club, temas administrativos… pero desde lejos siempre le voy a desear lo mejor al Pereira”, afirmó. Mantuvo la esperanza de que el equipo supere el bache y recupere la alegría para la ciudad.

Juan Camilo Hernández tiene contrato con Real Betis - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS
Juan Camilo Hernández tiene contrato con Real Betis - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

Actualmente, Hernández milita en el Real Betis Balompié, club con el que logró la clasificación a la UEFA Champions League. El delantero habló de los retos inmediatos: “Tenemos un año muy bonito por delante, una competición que hace veinticinco años el club no disputaba y poder estar haciendo historia es muy bonito”.

El jugador confía en que el trabajo diario en su club será clave para futuras convocatorias con la selección nacional, aunque prioriza siempre responder a la confianza de la institución que lo acoge.

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