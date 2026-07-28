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Jennifer Pedraza celebró ‘a medias’ la renuncia de Juliana Guerrero del Consejo Superior de la Universidad del Cesar: “Feliz, pero triste”

La senadora de Dignidad y Compromiso reiteró sus críticas al presidente Gustavo Petro al defender las acciones de la joven cesarense en el Ejecutivo

La congresista festejó la renuncia irrevocable de Juliana Guerrero al cargo en el centro universitario - crédito Colprensa/@jguerrero112 - Instagram
La congresista festejó la renuncia irrevocable de Juliana Guerrero al cargo en el centro universitario - crédito Colprensa/@jguerrero112 - Instagram
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Juliana Guerrero renunció en forma irrevocable a su cargo de delegada presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

La polémica exfuncionaria desistió de su cargo tras revelarse conversaciones, audios e imágenes que indicarían su liderazgo en un presunto esquema de tráfico de influencias y corrupción al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro. A ese expediente se suma otro proceso penal que enfrenta desde 2025 por presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

La salida de la joven exfuncionaria desató varias reacciones en el país, algunas cuestionándola y otras celebrando su decisión.

Entre ellas se destaca la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, una de las voces críticas por la presencia de Guerrero en los cargos del Estado que, en medio de su nueva denuncia contra la mujer cesarense, no ocultó su felicidad al conocerse su renuncia de la delegación en el centro universitario.

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En un video publicado en su cuenta de Instagram, la parlamentaria apareció bailando en el pasillo central del edificio del Congreso, con el tema musical Bacano del cantante colombiano Silvestre Dangond. No obstante, no ocultó su frustración ante la permanencia de Juliana Guerrero en el Ejecutivo, así como la férrea defensa del presidente Gustavo Petro.

Feliz porque por fin sacamos a Juliana Guerrero del consejo superior de la UPC (Pero triste porque duró un año haciendo de las suyas)”, expresó Pedraza en su publicación.

Posteriormente, en su cuenta de X, amplió sus sentimientos encontrados ante la salida de la joven cesarense del consejo universitario. “Renunció a un cargo al que nunca debió llegar y del que Gustavo Petro debió sacarla desde que revelamos que compró sus títulos. En lugar de eso se dedicó a defenderla. Esta falsificadora de títulos nunca debió estar en la máxima instancia de una universidad pública donde la gente sí estudia de verdad”, indicó.

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La reacción de Jennifer Pedraza generó varias reacciones entre los internautas. Mientras que algunos se unieron a su celebración, otros enfocaron sus críticas en que había respaldado al hoy presidente Gustavo Petro y al excandidato Iván Cepeda en las elecciones presidenciales.

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Jennifer PedrazaJuliana GuerreroUniversidad Popular del CesarGustavo PetroRenunció Juliana GuerreroColombia-Noticias

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