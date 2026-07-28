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Diana Ángel reaccionó al cierre de las embajadas de Colombia en diferentes países: “Nos disfrazan de ahorro”

La actriz, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ y cercana al Pacto Histórico, fue una de las primeras voces en cuestionar públicamente la reestructuración diplomática del presidente electo, que incluye la ruptura total de relaciones con Cuba y Nicaragua

Un hombre con gorra y chaqueta oscura sonríe y señala a una mujer con top azul de mezclilla y brazos cruzados, con expresión seria.
Diana Ángel criticó la salida diplomática de algunos países por parte de Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La actriz y cantante Diana Ángel cuestionó el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre el cierre de 14 embajadas colombianas en el mundo.

“Nos disfrazan de ahorro el cierre de las Embajadas”, escribió en su cuenta de X @DianAngel01 la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien agregó que “el nuevo gobierno de Colombia empezará a hacer caso a todo lo que se le ordene desde arriba”.

La publicación de Ángel, fiel defensora de los ideales del Pacto Histórico y participante activa en redes sociales de la campaña de Iván Cepeda, apunta a una posible lectura política del anuncio: que la medida, según ella, responde a una agenda ideológica impuesta desde el exterior y no a una decisión técnica de austeridad, como la presentó De la Espriella, teniendo en cuenta la ciudadanía estadounidense del electo presidente.

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La actriz Diana Ángel criticó la decisión de Abelardo de cerrar embajadas argumentando un caso de austeridad en su gobierno - crédito @DianAngel01/X

Esto provocó una ola de comentarios en contra de la posición de la artista en su publicación, en la que algunos criticaron la presencia diplomática en lugares como Etiopía y Nicaragua: “De algún lado toca recuperar lo que el gobierno del cambio ‘tomó’ a punta de corrupción”; “Reduce el gasto estatal para cerrar la brecha que dejó tu presidente”, entre otras más.

Qué embajadas cerrará Colombia y por qué

El presidente electo anunció la reestructuración de la red diplomática colombiana durante una transmisión en sus redes sociales el domingo 26 de julio.

La medida, que comenzará a ejecutarse tras su posesión el 7 de agosto, contempla el cierre de embajadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica, además de la suspensión de la apertura de la misión en Palestina, que nunca llegó a funcionar.

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De la Espriella también informó que eliminará cerca de 15 consulados, sin precisar cuáles serán las sedes afectadas.

La justificación central del mandatario electo fue la reducción del gasto público: “Cada peso que ahorremos en burocracia será un peso que podremos invertir en seguridad, salud, educación, infraestructura y, sobre todo, oportunidades para los más pobres”, afirmó durante la transmisión.

A través de una transmisión en sus redes sociales anunció el cierre de embajadas - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella
A través de una transmisión en sus redes sociales anunció el cierre de embajadas - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella

Cuba y Nicaragua, las dos excepciones con ruptura total

El anuncio establece una distinción entre la mayoría de los países afectados y dos casos puntuales. Con casi todos, De la Espriella aclaró que el cierre de embajadas no implica ruptura de relaciones diplomáticas: la atención a los colombianos en el exterior se garantizará mediante representación concurrente desde otras sedes de la región.

Cuba y Nicaragua son la excepción. “En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, declaró el presidente electo, lo que supone el corte completo de relaciones con ambos gobiernos.

Los movimientos que compensan los cierres

La reestructuración no se limita a clausuras. De la Espriella anunció la reapertura de la embajada de Colombia en Jerusalén, una propuesta que ya había planteado durante la campaña presidencial, y la apertura de una nueva sede en Nigeria para reorganizar la presencia diplomática colombiana en África.

De la Espriella confirmó la reapertura de la embajada en Jerusalén - crédito Catalina Olaya/Colprensa
De la Espriella confirmó la reapertura de la embajada en Jerusalén - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Adicionalmente, el presidente electo planteó la unificación de misiones que hoy operan de forma separada dentro de un mismo país. En Francia, Colombia mantiene una embajada ante el gobierno galo y otra misión ante la Unesco; en Italia, tiene representaciones independientes ante el gobierno italiano y ante la FAO.

“De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país”, afirmó.

La auditoría que definirá el siguiente paso

El presidente entrante Abelardo de la Espriella precisó que los cambios anunciados son solo la primera etapa de una reorganización más amplia. Durante los primeros 100 días de su administración, su gobierno realizará una auditoría técnica sobre las representaciones diplomáticas que permanezcan activas, con el fin de determinar si requieren nuevos ajustes.

“Vamos a reorganizarlas, a integrarlas, que es lo que corresponde, con criterios de eficiencia y en defensa siempre del interés nacional”, señaló el mandatario electo al describir el alcance de esa revisión.

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