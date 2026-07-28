Empresas se quedarían sin gas por mantenimiento de regasificadora en Cartagena: al menos tres departamentos tendrían cortes el fin de semana

Vanti informó que evalúa una afectación parcial del suministro industrial y la suspensión temporal de actividades en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Santander - crédito Javier Carrión/Europa Press

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La suspensión temporal de operaciones en la regasificadora de Cartagena ha encendido la máxima alerta energética en Colombia, al dejar al país sin la única vía de ingreso para el gas natural importado durante cuatro días.

Esta situación no solo afecta la oferta de gas, sino que pondría en riesgo la continuidad del suministro eléctrico en varias regiones del norte, además del suministro de gas en varios departamentos durante el fin de semana.

El mantenimiento, que se extenderá del 30 de julio al 3 de agosto, responde a la necesidad de preservar la integridad de los equipos y sistemas de la terminal. Sin embargo, la parada coincide con un momento de estrechez en la producción nacional de gas, lo que agudiza la dependencia de esta infraestructura para mantener el equilibrio del sistema energético.

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Durante este periodo, el Centro Nacional de Despacho de XM advirtió que podría ser necesario instaurar racionamiento programado en ciertas áreas, ya que la capacidad de generación disponible, estimada en 1.188 megavatios, no alcanza para cubrir la demanda máxima y absorber posibles contingencias.

El mantenimiento en la regasificadora de Cartagena se extenderá del 30 de julio al 3 de agosto en un contexto de estrechez en la producción nacional de gas - crédito Ministerio de Minas y Energía

Esta advertencia fue reconocida oficialmente por el Gobierno, que admitió el riesgo de desabastecimiento de gas natural y la posibilidad de interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

Y es que la industria y los comercios no quedan exentos de afectaciones. Vanti, uno de los principales distribuidores, informó en la mañana del martes 28 de julio a El Tiempo que podría haber una “afectación parcial” en el suministro industrial.

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Según indicó la compañía, para mitigar el impacto, se evalúa suspender temporalmente la actividad de ciertas industrias en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Santander, manteniendo el servicio residencial y evitando un corte generalizado.

A pesar de estos ajustes, el suministro para la generación eléctrica en la región Caribe está asegurado, según confirmó el propio presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda. El riesgo principal recae en la aparición de fallas técnicas inesperadas, que podrían extender la duración del mantenimiento y llevar al límite la capacidad de respuesta del sistema.

XM advirtió que podría aplicar racionamiento programado porque la generación disponible de 1.188 megavatios no cubre la demanda máxima ni eventuales contingencias - crédito EFE

La regasificadora de Cartagena, inaugurada en 2016, originalmente abastecía solo a las termoeléctricas Termoflores, Tebsa y Termocandelaria, fundamentales para el suministro eléctrico de la región Caribe. No obstante, desde la pérdida de autosuficiencia gasífera en diciembre de 2024, la terminal se transformó en un actor clave para atender la demanda diaria de hogares, comercios e industrias de todo el país.

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El presidente de la Andeg aseguró que las principales termoeléctricas han cerrado acuerdos comerciales para asegurar los 140 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) necesarios para su funcionamiento. Según detalló, Ecopetrol liberó al mercado cerca de 80 mpcd, mientras que se almacenarán 40 mpcd adicionales en el gasoducto de Promigás, con el objetivo de dosificar el consumo durante los días de mantenimiento.

Medidas recomendadas y antecedentes recientes

El Ministerio del Trabajo recomendó a empresas y entidades públicas de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar priorizar el teletrabajo entre jueves y lunes, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico en los departamentos más expuestos a la contingencia. Esta medida busca aliviar la presión sobre la red mientras la regasificadora permanece fuera de servicio.

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La decisión de realizar el mantenimiento responde a la necesidad de asegurar la operatividad de la terminal, que hoy por hoy cubre más del 30 % de la demanda nacional de gas.

SPEC LNG es la única terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Colombia. Su función es importar GNL, regasificarlo (convertirlo de nuevo a gas) y así respaldar la generación de energía eléctrica y el suministro de gas natural al país, conectándolo con mercados internacionales de gas - crédito SPEC LNG

Sin embargo, la memoria de eventos previos obliga a la prudencia: el año pasado, una falla en el sistema eléctrico extendió una parada similar por dos días adicionales, lo que generó tensiones en el suministro y puso a prueba la resiliencia del sistema energético colombiano.

Aunque las autoridades y empresas han diseñado un esquema para garantizar el suministro a las plantas térmicas y minimizar el impacto en la industria, la amenaza de contingencias técnicas mantiene al sistema en estado de máxima vigilancia hasta la normalización de las operaciones.

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