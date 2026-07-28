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Vicepresidente electo de Colombia ya está en Perú para participar en la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori

José Manuel Restrepo confirmó que ya se encuentra en Lima para acompañar a la presidenta electa de ese país y precisó que será una oportunidad para abordar temas de integración, inversión y comercio

José Manuel Restrepo confirmó su llegada a Perú a través de su cuenta oficial de X - crédito @jrestrp/X

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El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, confirmó que ya se encuentra en Lima, Perú, para participar en la ceremonia de posesión presidencial de Keiko Fujimori.

Restrepo precisó que llegó al país latinoamericano por delegación del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

“¡Llegamos a Perú! Por delegación del presidente Abelardo de la Espriella, acompañaremos a la presidente electa Keiko Fujimori en su posesión (sic)“, expresó el vicepresidente electo.

José Manuel Restrepo - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo precisó que llegó al país latinoamericano por delegación del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente electo de Colombia confirmó en su publicación que la visita a Perú también será una oportunidad para conformar el proyecto de gobierno en temas de integración, inversión y comercio en la región.

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“Será una oportunidad para acercar a la Patria Milagro en temas de integración, inversión y comercio (sic)”, indicó Restrepo.

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