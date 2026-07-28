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Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y agenda de hoy, 28 de julio

Iniciarán las competencias de patinaje y seguirán las pruebas de ciclismo de pista, pruebas en donde la delegación cafetera es la gran favorita a llevarse las medallas de oro

La selección Colombia de rugby en sus dos categorías dominó la prueba de rugby 7 en Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
La selección Colombia de rugby en sus dos categorías dominó la prueba de rugby 7 en Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
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Colombia cerró el lunes 27 de julio en el segundo lugar del medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, con 14 oros, 18 platas y nueve bronces, una posición sostenida por una jornada en la que sumó nueve títulos y que además dejó varias finales, lideratos y opciones de podio para este martes 28.

El dominio colombiano en rugby 7 explicó buena parte de ese impulso. Los dos seleccionados ganaron las medallas de oro en disputa, terminaron invictos y completaron 12 partidos con 350 puntos a favor y 36 en contra.

Ese doble título extendió una secuencia que empezó en Veracruz 2014. Tanto el equipo femenino como el masculino conquistaron sus cuartos Juegos Centroamericanos consecutivos.

México sigue al frente del medallero con 27 oros, 23 platas y 23 bronces. Cuba ocupa el tercer puesto con 10 preseas doradas, siete de plata y 15 de bronce.

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El bowling abrió su participación con un podio completo en individual femenino. María José Rodríguez, Juliana Botero y Clara Juliana Guerrero ocuparon los tres primeros lugares con 1.442, 1.415 y 1.381 puntos, respectivamente.

En la rama masculina, Óscar Rodríguez encabezó la modalidad con 1.487, después de comenzar su actuación con una línea perfecta de 300.

El ajedrez le dio dos medallas de oro a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
El ajedrez le dio dos medallas de oro a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

El ciclismo de pista también aportó dos oros. Colombia se impuso en las persecuciones por equipos femenina y masculina, mientras que las selecciones de velocidad por equipos terminaron segundas en ambas ramas.

En ajedrez, Valentina Argote y Esteban Valderrama ganaron las pruebas rápidas. Tras 15 partidas disputadas en tres días, ambos colombianos terminaron en lo más alto del podio y Santiago Garzón fue segundo en el segundo tablero masculino.

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El judo también dejó una medalla de oro por cuenta de Brenda Olaya en los -78 kilogramos. Francisco Balanta y Brigitte Carabalí sumaron platas en las categorías de -100 y +78 kilogramos.

En taekwondo, Miguel Trejos y Jhon Garrido fueron subcampeones centroamericanos en -80 y -68 kilogramos. Laura Ramírez obtuvo el bronce en -67 kg femenino y Damián Gil repitió el tercer lugar en -74 kg masculino.

Colombia es líder en el golf femenino y en la disputa de medallas de gimnasia rítmica y tenis: el patinaje gran protagonista del martes 28

Colombia es la gran favorita en las competencias de patinaje de velocidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
Colombia es la gran favorita en las competencias de patinaje de velocidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

En arquería, Ana María Rendón y Santiago Arcila aseguraron un lugar en la final del equipo mixto de arco recurvo. Pablo Gómez y Sara López lograron el mismo resultado en arco compuesto.

Desde Punta Cana, subsede oficial de los Juegos, llegó otro frente abierto para Colombia. María Bohorquez asumió el liderato del golf femenino con 213 golpes, tres bajo par, mientras que Carlos Ardila aparece en la casilla 11 del torneo masculino con 226 golpes, 10 sobre par.

La gimnasia de trampolín clasificó a Colombia a las finales de este martes en las competencias individuales y sincronizadas masculinas y femeninas, además del sincronizado mixto. En surf, Jefferson Tascón disputará el bronce del sup surf masculino ante el puertorriqueño Max Torres.

El tenis colombiano avanzó a dos finales. Juan Sebastián Gómez y la pareja mixta formada por María Pérez y Cristian Rodríguez jugarán por el oro, mientras que María Torres y Alejandro Arcila disputarán el bronce; esa misma instancia también la alcanzaron los dobles masculinos y femeninos.

En voleibol masculino, Colombia venció a Surinam por 25-9, 25-20 y 25-16 para un 3-0 global. El equipo nacional quedó en la cima del grupo B con tres triunfos en tres partidos.

Uno de los deportes más esperados por Colombia es el patinaje de velocidad, en donde Colombia es campeona mundial y que entregará cuatro medallas de oro el martes 28 de julio.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El ciclismo de pista consiguió cuatro medallas para Colombia en la jornada del lunes 27 de julio - crédito Comité Olímpico Colombiano
El ciclismo de pista consiguió cuatro medallas para Colombia en la jornada del lunes 27 de julio - crédito Comité Olímpico Colombiano
  1. México: 27 medallas de oro; 23 medallas de plata; 23 medallas de bronce.
  2. Colombia: 14 medallas de oro; 18 medallas de plata; 9 medallas de bronce.
  3. Cuba: 10 medallas de oro; 7 medallas de plata; 15 medallas de bronce.
  4. Venezuela: 8 medallas de oro; 9 medallas de plata; 16 medallas de bronce.
  5. República Dominicana: 7 medallas de oro; 5 medallas de plata; 18 medallas de bronce.
  6. Puerto Rico: 2 medallas de oro; 5 medallas de plata; 9 medallas de bronce.
  7. Guatemala: 2 medallas de oro; 4 medallas de plata; 9 medallas de bronce.
  8. Costa Rica: 2 medalla de oro; 2 medallas de plata; 1 medalla de bronce.
  9. El Salvador: 2 medallas de oro; 1 medalla de plata; 4 medallas de bronce.
  10. Panamá: 1 medalla de oro; 1 medallas de plata; 2 medalla de bronce.

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