Gustavo Petro nombró ocho nuevos notarios entre los que están un líder del Pacto Histórico y excongresista del Partido Liberal

Gustavo Petro nombró ocho nuevos notarios el 24 de julio, con designaciones en propiedad y en provisionalidad para reemplazar a funcionarios que llegaron a la edad de retiro forzoso, entre los que están Karyme Cotes y Juan David Ortega Ramírez - crédito Congreso Visible/Universidad de los Andes/Puerto TV/Facebook

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A pocos días de dejar la Presidencia, Gustavo Petro nombró ocho nuevos notarios en una sola jornada del 24 de julio de 2026, con designaciones en propiedad y en provisionalidad para reemplazar a funcionarios que llegaron a la edad de retiro forzoso; entre los elegidos figuran una excongresista liberal y dirigentes con vínculos políticos en el Caribe.

Ese paquete de nombramientos incluyó cargos en Medellín y Barranquilla, y puso en primer plano perfiles ligados a campañas electorales, estructuras regionales y al oficialismo. Uno de los casos más visibles fue el de la exrepresentante Karyme Cotes, designada como notaria sexta interina de Medellín.

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Cotes ocupó una curul en la Cámara de Representantes entre 2022 y 2026 por Sucre. Reemplazará a Roberto Cháves Echeverry, quien alcanzó la edad de retiro forzoso.

La excongresista es abogada de la Corporación Universitaria del Caribe y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana. También fue diputada de Sucre y docente de Derecho en una universidad de ese departamento.

Karyme Cotes fue designada como notaria sexta interina de Medellín para reemplazar a Roberto Cháves Echeverry tras su retiro forzoso - crédito @coteskaryme/X

Durante el cuatrienio de Petro apoyó las reformas sociales del Gobierno y la candidatura presidencial de Iván Cepeda. Abelardo de la Espriella la señaló como una de las personas encargadas de “comprar votos” para el senador del Pacto Histórico.

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Cotes rechazó ese señalamiento y sostuvo que se trataba de afirmaciones calumniosas. Según una investigación de Cambio, no se registra una decisión judicial ni administrativa sobre esa acusación.

El mismo viernes 24 de julio, Petro designó al abogado Juan David Ortega Ramírez como notario interino número 12 de Barranquilla. Sustituirá a Álvaro de Jesús Ariza, que también cumplió la edad de retiro forzoso.

“Artículo 1°. Designación en interinidad: Desígnese en interinidad al señor Juan David Ortega Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía de Soledad – Atlántico, en el cargo de Notario Doce (12) del Círculo Notarial de Barranquilla – Atlántico”, se observa en el decreto firmado por la ministra (e) de Justicia, Cielo Rusinque.

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Juan David Ortega Ramírez fue designado como notario interino número 12 de Barranquilla y respaldó en campaña a Iván Cepeda como líder del Pacto Histórico - crédito @MabelMClarito/X

En la campaña presidencial de 2026, Ortega respaldó de forma activa a Iván Cepeda. Incluso se presentó como “líder del Pacto Histórico” en entrevistas con medios de comunicación.

Ortega es especialista y magíster en Protección y Promoción de Derechos Humanos. Fue personero de Puerto Colombia entre 2020 y 2023.

Según informó Cambio, fuentes en el departamento del Atlántico lo relacionan con el clan Torres, cuya base política está en Puerto Colombia y que consiguió elegir a varios congresistas en las últimas legislativas. En una fotografía aparece junto al representante Jaime Santamaría el día en que ese político cercano a esa familia recibió sus credenciales como congresista electo.

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Fuentes regionales vinculan a Juan David Ortega Ramírez con el clan Torres, aunque el texto no registra una relación formal con esa estructura política - crédito Pedro Flórez/Cambio

Así mismo, en una imagen divulgada por el mismo medio, Ortega figura al lado del senador Pedro Flórez, uno de los más votados de la lista del Pacto Histórico y también cercano a los Torres. El texto no precisa una relación formal entre el abogado y esa estructura política más allá de esas asociaciones y referencias de fuentes regionales.

Otro de los nombramientos de ese viernes recayó en Yoel Elguedo Jiménez, designado como notario séptimo provisional de Barranquilla en reemplazo de Rafael María Gutiérrez. Elguedo es abogado y en 2019 aspiró a la Alcaldía de Algarrobo, Magdalena.

Sus conexiones políticas también apuntan al Partido Liberal. Elguedo aparece como donante de $40 millones en especie a la campaña de 2022 de Kellyn González, que ese año retuvo su curul en la Cámara por el Magdalena.

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El caso de Kellyn González conecta el nombramiento con figuras del liberalismo en Magdalena

El caso de Kellyn González conectó los nombramientos notariales de Petro con figuras del liberalismo en Magdalena en el tramo final de su mandato - crédito @kellyjohana62/Instagram

Kellyn González seguirá en la Cámara hasta 2030. Está casada con Rodrigo Roncallo, excongresista que se acogió a la JEP en 2023 por acusaciones de tener nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Al igual que Cotes, González fue señalada por Abelardo de la Espriella de “torcer la democracia a favor de Cepeda” en Magdalena durante la campaña pasada. En el texto fuente, esa mención aparece como parte del contexto político que rodea a los nuevos nombramientos notariales firmados por Petro en los últimos días de su mandato.