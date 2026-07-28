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‘Beto’ Coral difundió nueva denuncia contra el abogado Guillermo Andrés Rodríguez por violencia física y sexual

Según el documento compartido por el activista, por otros hechos, la Fiscalía formuló imputación contra el también columnista como presunto autor del delito de acceso carnal violento agravado

"Beto" Coral y el abogado Guillermo Andrés Rodríguez Martínez - crédito @Betocoralg/X
"Beto" Coral y el abogado Guillermo Andrés Rodríguez Martínez - crédito @Betocoralg/X
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Guillermo Andrés Rodríguez Martínez es un abogado penalista colombiano, conocido por su trabajo como columnista de opinión y por haber representado a figuras políticas como la excongresista Aida Merlano Rebolledo y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. También fue abogado de la actriz Alejandra Azcárate en un caso de narcotráfico, dirige su propio estudio jurídico en Bogotá y es accionista de una empresa de servicios legales.

En 2012 prestó servicios al Instituto de Desarrollo Urbano. Según registros oficiales, enfrenta al menos 13 procesos judiciales y recibió una sanción disciplinaria de suspensión profesional por dos meses. Figura además como demandado en un proceso por violencia intrafamiliar, en el que se dictó una medida de protección en su contra.

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El nombre de Rodríguez Martínez se vinculó públicamente con denuncias de acoso y abuso sexual cuando el activista ‘Beto’ Coral difundió un video en YouTube el 2 de agosto de 2021. Luego, cuatro mujeres denunciaron agresiones físicas, psicológicas y sexuales en un reportaje de Noticias Uno emitido el 29 de agosto del mismo año.

Las publicaciones de Beto Coral instalaron una nueva presión judicial sobre Guillermo Andrés Rodríguez Martínez al vincular una denuncia por presunta violencia intrafamiliar presentada en Bogotá con un antecedente procesal por acceso carnal violento agravado - crédito @Betocoralg/X
Las publicaciones de Beto Coral instalaron una nueva presión judicial sobre Guillermo Andrés Rodríguez Martínez al vincular una denuncia por presunta violencia intrafamiliar presentada en Bogotá con un antecedente procesal por acceso carnal violento agravado - crédito @Betocoralg/X

Acusaciones que volvieron a tomar fuerza luego de que Coral publicara en sus redes sociales una nueva presión judicial sobre Rodríguez Martínez al asociar una denuncia por violencia intrafamiliar presentada en Bogotá con un antecedente procesal por acceso carnal violento agravado.

Según un acta de audiencia, el abogado ya fue imputado por este delito y decidió no aceptar cargos. Coral difundió ambos documentos en su cuenta de X y sostuvo que el nuevo testimonio describe un patrón de agresiones físicas, coerción sexual, amenazas e intimidación.

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El registro de la Fiscalía General de la Nación confirma que la denuncia de Diana Carolina López fue recibida el 27 de marzo de 2023 a las 5:19 p. m. y quedó clasificada como “666-Violencia intrafamiliar Art. 229 C.P. agravado por tratarse de menor, mujer, anciano o discapacitado”.

Coral identificó a la denunciante como Diana Carolina López y afirmó que su relato “se suma a los que ya conocen las autoridades”. En el documento divulgado por el activista, la mujer figura como Carolina López Garzón, de 40 años, contadora pública, con hechos reportados el 24 de marzo de 2023 a las 12:30 en la localidad de Teusaquillo, Bogotá.

Coral identificó a la denunciante como Diana Carolina López Garzón - crédito @Betocoralg/X
Coral identificó a la denunciante como Diana Carolina López Garzón - crédito @Betocoralg/X

En ese mismo material, el señalado aparece como Guillermo Andrés Rodríguez Martínez, de 42 años, abogado penalista, nacido en La Dorada. El registro indica que no fue capturado.

Al publicar la imagen del proceso, Coral escribió: “Aparece una nueva víctima de @GuilloRodrig. Diana Carolina López denunció al abogado ante la fiscalía, la mujer relata un patrón de agresiones físicas, coerción sexual, manipulación, amenazas de muerte, intimidaciones contra sus hijos, golpes, chantajes y control sobre su vida personal y profesional. Su testimonio se suma a los que ya conocen las autoridades”.

El activista enfatizó el patrón atribuido al testimonio de la denunciante, enumerando agresiones físicas, además de otro tipo de intimidaciones en contra de la denunciante que terminan afectando a menores de edad.

La denuncia quedó radicada como conocimiento inicial bajo la ley 906 y con recepción en la unidad CAPIV de Bogotá.

La segunda pieza compartida por Coral fue un acta del Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá - crédito @Betocoralg/X
La segunda pieza compartida por Coral fue un acta del Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá - crédito @Betocoralg/X

La segunda pieza compartida por Coral corresponde al acta del Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. En esa audiencia virtual de formulación de imputación y realizada el 21 de mayo de 2026, la Fiscalía imputó a Rodríguez Martínez “como presunto autor del delito acceso carnal violento agravado”. El acta añade que el juez avaló la imputación y notificó al acusado su condición de imputado.

El acta judicial consigna: “El imputado(a): manifiesta que no acepta cargos”. También señala que no había recursos por tratarse de un acto de mera información.

En la audiencia figuraron como víctima Luisa Fernanda Correa y como apoderada de víctima Gloria Amparo Silva Tovar. El juez Jorge Polidoro Bernal Torres y el fiscal 272 seccional Enrique Ordoñez Ardila participaron en la diligencia.

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