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Dueño del América de Cali desmintió la venta del club para el 2027, año en el que cumple su centenario: “La prensa sacrificó la verdad”

El máximo accionista ya dijo que el ciclo familiar “ya se cumplió” y que quieren un nuevo controlador, mientras circula una versión que apunta a Robert Kraft, sin respuestas formales desde la institución

Tulio Gómez tomó las riendas del cuadro escarlata desde 2015-crédito Lina Gasca/Colprensa
Tulio Gómez tomó las riendas del cuadro escarlata desde 2015-crédito Lina Gasca/Colprensa
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En la noche del 27 de julio de 2026 surgió un rumor sobre la venta del América de Cali al grupo Kraft. El conglomerado estadounidense de deportes y negocios es dueño del New England Revolution, equipo de la MLS, primera división de Estados Unidos.

En la emisión del programa radial Zona Libre de Humo se mencionó la posibilidad de una negociación entre la dirigencia escarlata y el grupo empresarial encabezado por Robert Kraft, propietario de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS.

“El periodista Freddy Alfonso Puente, desde Cali, afirma que América de Cali cerró negocios con el grupo Kraft, quienes serían los nuevos propietarios del club. Lo dijo esta mañana en el programa de Eduardo Luis”, dijo.

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El máximo accionista del cuadro Escarlata salió a desmentir la venta del América-crédito @tulioagomez/X
El máximo accionista del cuadro Escarlata salió a desmentir la venta del América-crédito @tulioagomez/X

A raíz de lo sucedido, Tulio Gómez salió a hablar en su cuenta de X sobre la supuesta venta o posible interés de un grupo inversor, a lo que desmintió dicha versión a través de la siguiente publicación:

“Definitivamente la prensa sacrificó la verdad por la primicia, hay que ser el primero en dar la noticia, no importa que no sea corroborada o no sea verdad”, expresó.

La prensa deportiva siguió hablando de los rumores de venta del América de Cali

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El 27 de julio de 2026, América de Cali estuvo en la opinión pública por la venta del cuadro rojo-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por otra parte, el periodista Pepe Garzón de Blu Radio explicó que la operación se podría dar para el 2027, además de explicar de los posibles interesados en comprar al cuadro vallecaucano, y detalló que la familia Gómez busca vender pero para el 2027 el cuadro vallecaucano:

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“Son los dueños del New England Revolution, equipo de la MLS. También son propietarios del Gillette Stadium, uno de los estadios utilizados para el Campeonato Mundial. Se encuentran en conversaciones con la directiva del América y la intención de la familia Gómez es vender el equipo. Un colega me comentó que esta operación podría concretarse el próximo año. Actualmente, Marcela está al frente del equipo; la esposa de don Tulio dirige otra de las empresas familiares, y Tulio continúa involucrado en sus negocios. La familia tiene la intención de vender o entregar el club el próximo año, coincidiendo con el centenario del América.

El último antecedente de venta del América de Cali: grupo económico se cayó por problemas

América de Cali
Tulio Gómez fue el encargado de anunciar el final del proceso para que el grupo Caltac entrara al equipo - crédito @tulioagomez/X

América de Cali confirmó el 24 de julio de 2024 que desistió de la llegada del grupo Caltac como nuevo accionista, una operación que buscaba capitalizar al club para pagar deudas, reforzar el proyecto deportivo masculino y femenino, fortalecer las divisiones inferiores y avanzar en la construcción de un estadio propio.

La caída del negocio también frenó iniciativas que el posible inversionista había puesto sobre la mesa, entre ellas la creación de un equipo en Estados Unidos dentro de la MLS y el inicio de las obras del estadio que, según había dicho Carlos Recine, comenzaría en agosto de dicho año.

Las conversaciones entre el máximo accionista Tulio Gómez y el grupo Caltac, liderado por Carlos Recine, se habían desarrollado durante semanas. En junio, la posibilidad fue anunciada en redes sociales, pendiente de la aprobación de la asamblea de socios para formalizar la vinculación.

La negociación terminó de romperse cuando Gómez publicó un comunicado en el que explicó que había abandonado el proceso.

“El pasado 17 de julio (de 2024), emití un comunicado en el cual manifestaba una posible asociación con el grupo CALTAC, encabezado por Carlos Recine y José Antonio Recine. Dicha asociación tenía como finalidad buscar una capitalización. Sin embargo, es mi deber informar que, debido a las incertidumbres que han surgido durante esta negociación y los procesos establecidos por América, he desistido de la negociación”.

El propio Gómez vinculó la decisión a los mecanismos de verificación del club.

“Considero fundamental reiterar que América se adhiere a los procesos de verificación de recursos y a los filtros establecidos por el Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, motivo por el cual fui notificado por la institución, que el potencial inversionista no ha cumplido con los requisitos establecidos por la organización para materializar dicha intención”.

El club emitió después su propio pronunciamiento y respaldó esa explicación. América de Cali informó que, “de conformidad con los resultados encontrados en la debida diligencia y las incertidumbres que surgieron con el posible inversionista presentado por el máximo accionista Tulio Alberto Gómez Giraldo, nos permitimos informar que los protocolos del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) arrojaron la imposibilidad de continuar con la negociación”, detallaron.

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