Motociclista quedó atrapado en el concreto de una calle en Bogotá por “pasarse de vivo” y es blanco de críticas: “Ahí le quedó el chistesito”

Un motociclista quedó atrapado con su vehículo en una sección de cemento fresco en una zona de obras de Transmilenio en la Autopista Sur - crédito Colombia Oscura / X

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Un caso que ha sido calificado en redes sociales como un episodio de “justicia divina”, y que se conoció el lunes 27 de julio de 2026 en Bogotá, provocó las reacciones del presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín (Centro Democrático) y del cabildante Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo), que criticaron el accionar del ciudadano que, por querer tomar un atajo, terminó con su motocicleta hundida en una capa de cemento recien fundido que se encontraba en una obra situada en la autopista Sur.

De acuerdo con las imágenes difundidas en plataformas digitales, el conductor avanzó hacia un tramo en obra cuando la mezcla todavía estaba fresca.

La motocicleta quedó hundida, y en la grabación que realizó uno de los usuarios con su celular desde el articulado de Transmilenio se observa al hombre mientras intenta retirarla del lugar.

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La escena provocó rechazo inmediato en redes sociales, y entre los comentarios que circularon apareció un mensaje que pedía ubicar al responsable y cobrarle los daños por su conducta.

El presidnete del Concejo de Bogotá Papo Amín afirmó que el motero se quiso pasar de "vivo" - crédito @papoaminCD/X

“Cuando creímos haber visto todo llega esta escena. Este motociclista quedó estancado en el cemento por pasarse de ‘vivo’ y tratar de esquivar el trancon circulando en medio de una obra de la ciudad", señaló Amín vía X el mismo lunes.

Por su parte, Quintero precisó que “otro motero que se va de vivo para adelantar un trancón y termina atrapado en el cemento de una obra de @TransMilenio”.

El mismo cabildante compartió esta reflexión para la administración del alcalde Mayor Carlos Fernando Galán: “¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo esta conductas de los motociclistas?”

Al final, Quintero sentenció: “AHÍ LE QUEDÓ EL CHISTECITO”.

Quintero señaló que esta vendría siendo una conducta reiterada por parte de algunos moteros en la capital - crédito @JD_Quinteror/X

La denuncia se suma a taxista que invadió carril peatonal en Bogotá

El presidente del Concejo de Bogotá también denunció el fin de semana del 25 y 26 de julio a un taxista que circuló por una ciclorruta para evitar un trancón, en un nuevo caso de conducción imprudente en la capital que llega mientras las autoridades avanzan en sanciones contra el conductor de un Chevrolet Spark que intentó cruzar un puente peatonal.

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Ese expediente ya tiene un responsable identificado y podría derivar en tres comparendos con sanciones superiores a $3 millones, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

La entidad también evalúa si hubo desobediencia a la autoridad, una conducta que agravaría la situación del conductor.

Amín difundió en sus redes un video en el que se observa al vehículo amarillo subir al andén y recorrer parte del espacio destinado a bicicletas.

En el mensaje con el que acompañó la grabación, reclamó sanciones contra este tipo de maniobras y cuestionó el riesgo al que quedan expuestos peatones y ciclistas.

“¿Cómo se les ocurre meterse por el andén para simplemente evitar un trancón? ¿Y la seguridad? ¿Y los peatones? Inaudito que esto siga pasando en la ciudad. Sanciones severas a estos irresponsables”, escribió el presidente del Concejo, al tiempo que etiquetó a la Secretaría de Movilidad.

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El taxista se adelantó unos pocos metros en un corredor vial de la capital - crédito @papoaminCD/X

En la misma publicación, el cabildante compartió otro video con una maniobra similar, esta vez protagonizada por un camión sencillo cuyo conductor también ocupó la vía para ciclistas.

El caso se conoció en medio de múltiples denuncias que están llegando a las autoridades por comportamientos irregulares de conductores en Bogotá.

Horas antes, el propio Amín había reportado otro episodio: un conductor que cubrió la placa trasera de su vehículo con un cartón, al parecer para evadir controles de tránsito. “Ya uno no sabe ni qué pensar de algunos conductores. Se creen muy ‘vivos’ para evadir comparendos de tránsito”, expresó.

El conductor del Spark azul ya fue identificado y será citado

Tras la difusión de videos y fotos en redes sociales, la Secretaría de Movilidad solicitó a la ciudadanía aportar datos del automotor y de quien lo manejaba, y advirtió que habrá sanciones - crédito Carlos Fernando Galán

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que identificó al propietario del Spark azul que intentó atravesar el puente peatonal ubicado en la intersección de la carrera 68 con calle 26, en límites entre las localidades de Fontibón y Teusaquillo.

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El hecho quedó registrado en video y se difundió en redes sociales, causando revuelo en la capital colombiana.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó que la colaboración ciudadana fue decisiva para ubicar al responsable, porque en las primeras imágenes las placas aparecían cubiertas.

“Ya está identificado y de verdad fue gracias a la colaboración de la ciudadanía, porque inicialmente, como veíamos en el video, estaban tapadas las placas del vehículo”, declaró la funcionaria.

María Fernanda Ortiz, Secretaria de Movilidad, aborda la identificación del propietario de un vehículo azul que accedió a un puente peatonal ubicado en la calle 26 con carrera 68 - crédito Secreataría de Movilidad