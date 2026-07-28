Creador de contenido hizo un “ranking” de centros comerciales para “llevar a la moza” en Bogotá y desató todo tipo de reacciones

El video sobre los centros comerciales de Bogotá para ir con “la moza” que desató risas y comentarios en redes sociales - crédito @ongaratocoy/tiktok

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El tatuador y creador de contenido Nicolas Ongarato volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un video humorístico en el que elaboró un particular “top tres” de centros comerciales de Bogotá que, según él, serían los mejores para salir con “la moza” sin ser descubierto.

Aunque el contenido fue presentado en tono de comedia, la publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, con usuarios que reaccionaron tanto entre risas como con críticas por el tema abordado.

Al iniciar el video, el influenciador aseguró que había elaborado una clasificación de los lugares donde, en su opinión, sería más difícil encontrarse con conocidos.

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“Top tres centros comerciales para llevar a la moza y que nadie lo pille, nadie lo vea”, comenzó diciendo.

Un influenciador publicó un ranking de centros comerciales para salir con una amante sin ser visto - crédito @ongarato_o/IG

En el primer lugar ubicó al centro comercial Palatino, el cual está ubicado en el norte de Bogotá, específicamente en la avenida Carrera 7, argumentando que suele ser frecuentado por un grupo de personas que no le afectarían con su salida y también que la distancia sería un punto a favor.

“Top uno, centro comercial Palatino. Si su moza le acepta una salida al Palatino, ya está ganado, el promedio de edad en ese centro comercial son sesenta y tres años. Punto negativo, la Universidad El Bosque queda cerca, entonces es como para ir madrugado”, comentó entre risas.

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En la segunda posición incluyó al centro comercial Galerías, al que describió como un lugar poco concurrido por personas que tienen diligencias específicas, lo que ayudaría con la cita clandestina.

“Top dos, centro comercial Galerías. Uno nunca va a Galerías a menos de que esté en el estadio o vaya a perderse en ese laberinto. Ahí solo va a encontrar viejitos o gente comprando oro o plata”, afirmó.

Galerías quedó en la segunda posición del listado para ir con el amante por ser, según el video, un centro comercial al que pocos van si no tienen un plan específico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, el creador aseguró que su favorito era el centro comercial Avenida Chile, debido a que, según explicó, la mayor parte de sus visitantes son trabajadores y van en un horario que no afectaría una salida con un amante.

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“Top tres y para mí el mejor de todos, Avenida Chile. Avenida Chile solo va a encontrar oficinistas en su hora de almuerzo o va a estar solo, entonces es el lugar perfecto para llevar a su moza o a la persona que quiera y nadie lo va a pillar. Y ya, en esos centros comerciales puede estar tranquilo, puede llevar a su moza y nadie lo va a pillar”, concluyó.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, la publicación dio paso a una extensa conversación entre los internautas, quienes aprovecharon para proponer otros lugares de Bogotá que, según ellos, también podrían hacer parte de ese particular listado.

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“Outlet Factory jajajaja, tan escondido y olvidado que uno solo va para exámenes médicos”, “Iserra 100 también debería entrar en ese top”, “Faltó uno y es el centro comercial Bima”, “Mano, el verdadero caleto es Subazar y Centro Suba”, “Te faltó El Edén y Paseo San Rafael”, indicaron algunos internautas.

El influenciador publicó un ranking en clave de comedia sobre lugares de la capital donde, según dijo, sería más fácil pasar desapercibido, y la ocurrencia terminó con miles de vistas, bromas y cuestionamientos - crédito @ongarato_o/IG

Entre las sugerencias también aparecieron nombres como Bulevar Niza y Metrópolis, mientras que algunos aprovecharon para compartir experiencias personales relacionadas con el tema.

Uno de los comentarios que más llamó la atención decía: “¿Cómo así?, a mí me llevaban a Palatino :(” y otro internauta respondió con una anécdota que rápidamente generó reacciones: “Mi ex y la moza efectivamente iban a cine a Palatino”.

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Finalmente, varios usuarios cuestionaron al creador de contenido sobre el origen de su particular clasificación con mensajes como: “¿Usted cómo sabe?”, “Lo dice desde la voz de la experiencia o por qué, Nicolás”, “Me suena a que usted lo ha a puesto en práctica”.

Aunque el video fue publicado con un claro tono humorístico y satírico, sirvió como guía para muchas personas, según las interacciones.