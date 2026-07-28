Derrumbe en vía La Línea genera paso restringido: hay trancones y esperas de hasta 12 horas para transportadores de carga

El movimiento de tierra registrado en el sector de Calle Larga, en Cajamarca, obligó a las autoridades a implementar paso controlado a un solo carril mientras avanzan las evaluaciones del terreno - crédito Colfecar

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El corredor vial de La Línea continúa bajo presión por una emergencia que afecta la movilidad entre Tolima y Quindío. Un derrumbe registrado en jurisdicción de Cajamarca obligó a las autoridades a implementar un paso controlado por la zona, mientras transportadores advierten sobre retrasos de varias horas, incremento en los gastos operativos y dificultades para cumplir con los tiempos de entrega de mercancías.

La situación ocurre en una de las carreteras más importantes del país, ya que por este corredor circula cerca del 70% de la carga que se moviliza en Colombia, especialmente la que conecta el puerto de Buenaventura con el centro del territorio nacional.

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La emergencia comenzó el pasado fin de semana en el kilómetro 47, sector Calle Larga, en Cajamarca. De acuerdo con los reportes iniciales, un movimiento de tierra afectó una vivienda y posteriormente se identificaron filtraciones que aumentaron la preocupación por la estabilidad del terreno.

Ante el riesgo, las autoridades ordenaron el cierre parcial de una de las calzadas y habilitaron el tránsito por medio carril. En algunos momentos también se han realizado cierres preventivos mientras se evalúan las condiciones del suelo y se determina si existen riesgos adicionales para conductores y usuarios de la vía.

Dos siniestros con vehículos de carga aumentaron la congestión en el tramo de Calarcá, donde las autoridades atendieron las emergencias y trabajaron en la recuperación del tránsito - crédito Colombia Oscura/X

La comandante de la Policía de Tránsito y Transporte del Quindío, mayor Sara Novoa, explicó que actualmente el paso se mantiene regulado y que los vehículos deben circular por un solo carril en la zona afectada, según El Tiempo.

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Según la oficial, atravesar el tramo puede tardar hasta una hora dependiendo del flujo vehicular y los horarios establecidos para el sistema de pare y siga.

La restricción también ha generado congestión en otros puntos del corredor. En el peaje Quindío, antes del ingreso al túnel principal de La Línea, se han presentado cierres temporales que aumentan las filas de vehículos y prolongan los tiempos de recorrido entre ambos departamentos.

Aunque la vía permanece habilitada, las autoridades no han establecido una fecha para el restablecimiento total de la movilidad. La prioridad, según los organismos encargados, es garantizar condiciones seguras antes de permitir nuevamente el tránsito normal.

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El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, destacó la importancia nacional de esta carretera y señaló que una afectación mayor en este corredor tendría consecuencias para el abastecimiento del país. Según explicó, por esta vía se moviliza una parte fundamental de la carga proveniente de Buenaventura hacia diferentes regiones.

Mientras avanzan las labores de monitoreo, los transportadores ya sienten el impacto económico de la contingencia.

Camioneros que utilizan este corredor estratégico reportan retrasos de varias horas, mayores gastos en combustible y alimentación debido a la reducción de la movilidad entre Tolima y Quindío - crédito Colfecar

Conductores que utilizan esta ruta aseguran que las demoras representan más consumo de combustible, mayores gastos de alimentación y costos adicionales de operación, sin que esto implique un aumento en el valor de los fletes.

Samael Salazar, conductor que cubría la ruta entre Buenaventura y Bucaramanga con una carga de icopor, señaló al medio La FM que algunos vehículos han tenido que esperar entre 10 y 12 horas para poder avanzar por el corredor.

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Según relató, la falta de rutas alternas convierte la situación en un problema complejo para quienes dependen diariamente de esta vía.

Otros transportadores también manifestaron preocupación por el impacto del sistema de paso controlado. Carlos Morales, quien movilizaba carga de papel desde Cartago hacia el centro del país, indicó que los tiempos de desplazamiento aumentaron debido al derrumbe y a trabajos adicionales en la zona del túnel.

La vía a La Línea constituye uno de los ejes viales más importantes del país, especialmente para el transporte de carga, ya que conecta el centro del territorio nacional —incluyendo departamentos como Cundinamarca y Boyacá— con el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

A la emergencia se sumaron dos accidentes registrados en menos de 12 horas en el puente helicoidal de Calarcá, tramo que hace parte del corredor hacia el Quindío.

El primer hecho ocurrió durante la noche del lunes 27, cuando un tractocamión perdió el control y terminó volcado lateralmente. El conductor salió ileso, aunque la carga quedó sobre la carretera.

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El segundo accidente se presentó en la mañana del martes y nuevamente involucró un vehículo de carga pesada. El automotor chocó contra la barrera de protección del puente, provocando la caída de parte de la mercancía y daños en la cabina. El conductor fue trasladado al hospital La Misericordia de Calarcá para recibir atención médica.