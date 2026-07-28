Cuba rechazó el anuncio del presidente electo de Colombia sobre el cierre de la embajada en La Habana: “No tiene la más mínima justificación”

La Habana respondió a la decisión de Abelardo de la Espriella de romper vínculos bilaterales - crédito Juan David Duque/REUTERS

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó el martes 28 de julio de 2026 el anuncio del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella Otero, sobre el cierre de la embajada colombiana en La Habana y la ruptura de cualquier tipo de vínculo con la isla.

En un comunicado oficial, la Cancillería cubana advirtió que, de concretarse la medida, “quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación” impulsada por Estados Unidos.

La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, emitida el 28 de julio, indicó que la decisión anunciada por De la Espriella “no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos”.

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En un comunicado oficial, la cancillería cubana advirtió que, de concretarse la medida, “quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación” impulsada por Estados Unidos - crédito @CubaMINREX/X

Agregó que esa determinación se aparta de las “históricas relaciones de amistad y hermandad” entre ambos países. Para el gobierno cubano, la ruptura sería un giro hacia una política hostil promovida desde Washington y vinculada “con lo más infame y vulgar de la política anticubana” en ese país.

Cuba sostuvo que mantiene una relación bilateral “fluida” con Colombia, con avances en los ámbitos económico, comercial, de cooperación y en los intercambios académicos. La cancillería remarcó que ha sido un interés permanente de la isla ampliar y fortalecer estos lazos bilaterales en beneficio de ambos pueblos.

Según el comunicado, la acción anunciada por el futuro gobierno colombiano no representa el sentir del pueblo colombiano, al que la isla ha acompañado durante décadas en la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado interno.

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Cuba sostuvo que mantiene una relación bilateral “fluida” con Colombia, con avances en los ámbitos económico, comercial, de cooperación y en los intercambios académicos - crédito Cancillería de Cuba

De acuerdo con el mensaje oficial, Cuba ratificó el compromiso de honrar los acuerdos que permiten a jóvenes colombianos estudiar Medicina en la isla, como parte de los compromisos adoptados en los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016.

El texto concluyó con la afirmación de que la “hermandad de ambos pueblos y naciones se impondrá a todo intento por afectarla”.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció recientemente un plan de reorganización de la política exterior que incluye el cierre de 14 embajadas y la eliminación de cerca de 15 consulados en diferentes países.

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Según explicó, en la mayoría de los casos, la reducción de representaciones diplomáticas no implicará la ruptura de relaciones con los Estados involucrados ni con organismos multilaterales.

No obstante, De la Espriella especificó que la excepción será Cuba y Nicaragua, países a los que calificó de “tiranías” y con los que aseguró que su gobierno no mantendrá ningún vínculo.

“Quiero ser muy claro: estas decisiones no significan romper relaciones diplomáticas con esos países y mucho menos con esos organismos multilaterales. Excepto con Cuba y Nicaragua. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, declaró.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el cierre de 14 embajadas y la eliminación de cerca de 15 consulados en distintos países - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella

El anuncio del futuro mandatario marca un giro en la política exterior de Colombia hacia Cuba y Nicaragua, dos países que mantuvieron lazos históricos con el Estado colombiano en distintos ámbitos, incluyendo la facilitación de los procesos de paz.

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El representante del Partido Republicano Carlos Giménez expresó su total respaldo al anunció del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Giménez señaló que desde el Congreso de Estados Unidos respaldan la decisión de romper relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba, al considerar que en ambos países existe un régimen dictatorial.

“¡Desde el Congreso de Estados Unidos, respaldamos en su totalidad la decisión del presidente-electo Abelardo de la Espriella de Colombia en romper relaciones diplomáticas con las dictaduras en Cuba y Nicaragua! (sic)“, indicó el congresista del Partido Republicano.

Carlos Giménez terminó su mensaje en la red social X enfatizando que las dictaduras en la región “no tienen cabida”.

Por su parte, el gobierno cubano remarcó su disposición a mantener la colaboración con los estudiantes y reiteró su voluntad de no abandonar los compromisos adquiridos en materia de educación y cooperación bilateral.

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