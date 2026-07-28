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Así reaccionó el país político a las acusaciones de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro: “¿Dónde están las feministas?”

El país político dejó varios pronunciamientos luego de las polémicas declaraciones que se conocieron por parte de Rodríguez en varios medios de comunicación a nivel nacional, y en las que el jefe de Estado no quedó muy bien parado

Rodríguez hizo una gira de medios de comunicación entre el lunes 27 y martes 28 de julio de 2026 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
Rodríguez hizo una gira de medios de comunicación entre el lunes 27 y martes 28 de julio de 2026 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
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Una oleada de reacciones en el país, en el ámbito político, dejó una serie de declaraciones en varios medios de comunicación por parte de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación.

La funcionaria afirmó que el presidente Gustavo Petro expuso su información médica, la descalificó como “incompetente” y permitió presiones irregulares ligadas a Juliana Guerrero. Según Rodríguez, esa situación deterioró su salud mental y volvió hostil su paso por el Gobierno.

Además, sostuvo que su diagnóstico de ansiedad y depresión apareció en noviembre de 2025, después de “situaciones límite” dentro de la administración nacional. También dijo que, pese a ese cuadro, en diciembre recibió las máximas condecoraciones por su trabajo, mantuvo un rendimiento sobresaliente en su doctorado y, tras comunicar su estado de salud, el propio mandatario le asignó más funciones.

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Por tal motivo, la congresista por el Movimiento de Salvación Nacional, Carol Borda, se refirió a ese fragmento de la entrevista y cuestionó a varias simpatizantes de la administración Petro.

- crédito @CarolBordaA/X
- crédito @CarolBordaA/X

“¿Dónde están todas las feministas cuando ven a Petro usar su lugar poder para involucrarse sentimentalmente con mujeres a cambio de puestos e influencia? ¿Dónde están todas cuando ven a Petro usar su poder para menospreciar y tratar de loca a una mujer que decide valientemente alzar su voz? " fueron algunas de las preguntas que señaló la representante.

Al final, Borda sentenció que “el feminismo ha abandonado a una mujer sola y valiente como Angie Rodríguez”.

Otro de los congresista que salió a referirse a la entrevista de Rodríguez en Bluradio fue el representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño (Centro Democrático), que hizo su aporte sobre otro aparte de la charla, en la señalo una presunta amenaza en su contra por parte del jefe de Estado.

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“Cuando le preguntan a Angie Rodríguez si Petro la amenazó de muerte ella dice que “le recordó su pasado en la guerrilla”. Todo alrededor de Petro es absolutamente oscuro y escabroso", escribió Briceño.

- crédito @CastilloMarelen/X
- crédito @CastilloMarelen/X

La excongresista y exfórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, expresó que “si lo dicho por Angie Rodríguez en @BluRadioCo es cierto, estamos ante un hecho gravísimo”.

La exrepresentante a la Cámara agregó que “ningún presidente puede intimidar o amenazar a un funcionario por decir la verdad.

Por su parte, el senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez destacó que no sabía cuál de todas las revelaciones en las declaraciones de Rodríguez “sea la peor, si cuando ella dice que teme por su vida, al igual que lo que le pasó al coronel Óscar Dávila (...) que ya hace ver que tal vez no se suicidó, es preocupante y sobre todo cómo utiliza de forma grosera Gustavo Petro a Angie. Le dice que porque tiene problemas mentales”.

Las pullas de Rodríguez fueron más allá, luego de que se recordó la excusa médica que se conoció de Petro en 2019, y tras recibir atención psiquiátrica.

En este punto, Rodríguez aseveró: “De verdad no sé qué es lo peor, qué es lo que está pasando allá en la Casa Nariño, cuando Angie Rodríguez también dice en otra parte de la entrevista que quienes mueven los hilos del poder allá es una red de mujeres, de jóvenes mujeres (refiriéndose Gabriela Muñoz Olaya)”.

- crédito @GermnAndrs92683/X
- crédito @GermnAndrs92683/X

El senador recordó el caso de Juliana Guerrero, y añadió: “Acuérdese que siempre Gustavo Petro nombra a Juliana Guerrero por hermosa y toda esa vaina. Y dice que tendrían una relación más allá de lo laboral, ¿no?“

Rodríguez aseguró sentir “pesar por como Gustavo Petro se metía con Angie Rodríguez, porque la otra muchacha según es más bonita. Eso no puede ser, eso es un país de locos. ¿Qué es lo que pasa el presidente? ¿Con qué monstruo, qué monstruo teníamos gobernando el país?"

Al final, el congresista calificó lo que ha vivido Rodríguez como un “abuso”, y se unió a su colega de bancada (Borda), con la misma pregunta: “¿En dónde están las feministas del gobierno de Petro? ¿Dónde están? Necesitamos que se solidaricen las extremistas, estas muchachas que les gusta quemar y hacer grafitis, que se solidaricen hoy con Angie Rodríguez, que es de ustedes, que es progresista, eso no puede quedar así“.

Declaraciones del senador Germán Rodríguez (Movimiento de Salvación Nacional) - crédito @GermnAndrs92683/X

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