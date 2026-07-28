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Senadora Esmeralda Hernández presentó proyecto de ley ‘Gallinas Libres de Jaulas’ para prohibir el uso de jaulas en la industria avícola colombiana

El movimiento social colombiano ha documentado en diversas ocasiones las condiciones de maltrato, insalubridad y estrés que enfrentan las gallinas en instalaciones de empresas reconocidas del sector

La congresisita Esmeralda Hernández presenta proyecto de ley para prohibir el uso de jaulas en la industria avícola de Colombia - crédito Esmeralda Hernánez
La congresisita Esmeralda Hernández presenta proyecto de ley para prohibir el uso de jaulas en la industria avícola de Colombia - crédito Esmeralda Hernánez
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La presentación del proyecto de ley “Gallinas Libres de Jaulas” marca un nuevo capítulo en el debate sobre el bienestar animal en la industria avícola de Colombia. La propuesta, impulsada por la senadora Esmeralda Hernández y la Plataforma Alto, busca eliminar de forma gradual el uso de jaulas en batería, una práctica que ha sido cuestionada por sus efectos en la salud y el bienestar de las aves.

En países de Europa y otras regiones, este tipo de confinamiento ha sido prohibido, motivando reformas que privilegian sistemas de producción más respetuosos con los animales. El movimiento social colombiano ha documentado en diversas ocasiones las condiciones de maltrato, insalubridad y estrés que enfrentan las gallinas en instalaciones de empresas reconocidas del sector.

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La presentación del proyecto de ley “Gallinas Libres de Jaulas” marca un nuevo capítulo en el debate sobre el bienestar animal en la industria avícola de Colombia - crédito Diego Vara/Reuters
La presentación del proyecto de ley “Gallinas Libres de Jaulas” marca un nuevo capítulo en el debate sobre el bienestar animal en la industria avícola de Colombia - crédito Diego Vara/Reuters

Objetivos de la propuesta y alcances para el consumidor

La iniciativa no desconoce la relevancia del huevo en la canasta básica de los hogares colombianos. Según explicó la senadora Hernández, el proyecto tiene dos metas claras: impulsar una transición progresiva hacia una industria avícola libre de jaulas y prevenir riesgos asociados a la salud pública.

Un aspecto central del proyecto es la propuesta de un sistema de etiquetado que permita a los consumidores tomar decisiones informadas. La medida busca que cada persona pueda elegir entre huevo producido por gallinas en libertad o el derivado de sistemas de confinamiento, transparentando el proceso productivo y promoviendo una mayor conciencia sobre el origen de los alimentos.

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En respuesta a la pregunta sobre qué propone el nuevo proyecto de ley, la iniciativa presentada ante el Congreso pretende eliminar progresivamente el uso de jaulas en la producción de huevos, establecer un proceso de transición para la industria y crear un sistema de etiquetado que informe al consumidor sobre el origen del producto, en un esfuerzo por reducir el sufrimiento innecesario de los animales y elevar los estándares de bienestar animal en Colombia.

Una ilustración estilo acuarela muestra tres gallinas marrones con cresta roja, parte de sus cuerpos detrás de una reja metálica y un comedero.
Tres gallinas de plumaje marrón y crestas rojas se muestran dentro de una estructura metálica con comederos, retratadas en una ilustración estilo acuarela - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones actuales y retos legislativos

Las investigaciones del movimiento social han revelado que todavía existen empresas que utilizan huevos provenientes de gallinas enjauladas para la elaboración de productos y su venta en supermercados. Hernández describió que, en estos modelos, “las gallinas son hacinadas muchas veces unas encimas de otra, en un espacio equivalente a una hoja tamaño carta, sin poder abrir las alas, sin poder caminar, sin poder moverse ni picotear libremente”.

La senadora destacó que la ley busca que la industria sea “más compasiva” y obligue a los productores a migrar hacia sistemas de pastoreo. “Lo único que buscamos es que la industria mejore sus métodos de producción reduciendo el sufrimiento innecesario, eso solo se logra con una ley sólida que obligue a migrar hacia sistemas de pastoreo”, puntualizó.

Obstáculos para la aprobación y expectativas

Una cesta de mimbre, siete huevos (cuatro blancos y tres marrones), y un mantel a cuadros azules y rojos
Las investigaciones del movimiento social han revelado que todavía existen empresas que utilizan huevos provenientes de gallinas enjauladas para la elaboración de productos y su venta en supermercados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El trámite del proyecto enfrenta desafíos significativos en el Congreso. Hernández recordó que la iniciativa ya había sido radicada el año anterior, pero no fue debatida debido a la resistencia de los productores. “El lobby de los productores es poderoso y la pelea ha sido dura e intensa. Vamos a insistir hasta lograrlo”, afirmó la congresista.

El futuro del proyecto dependerá de la disposición del Congreso para debatir y priorizar este tema. Desde el movimiento social y la bancada promotora, el llamado es a que la discusión avance y Colombia se sume a los países que han transformado sus sistemas de producción para garantizar mejores condiciones a los animales de la industria avícola.

La discusión sobre el proyecto de ley Gallinas Libres de Jaulas pone a Colombia ante la posibilidad de ajustar su normativa a estándares internacionales de bienestar animal. El avance de esta propuesta dependerá del respaldo político y social, así como de la capacidad para superar las resistencias del sector productivo.

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