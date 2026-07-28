Desde el Pacto Histórico radicaron proposición para ‘detener’ traslado de posesión presidencial a Cali: “¿Cómo vamos a votar sin saber su costo real”

La senadora del Pacto Histórico Sandra Chindoy radicó una proposición en el Senado para aplazar la discusión sobre el cambio de sede de la ceremonia en Cali - crédito @delaespriella_style/IG | @sandra_chindoy/IG

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La publicación de dos contratos en el Secop por $5.950 millones para la organización de la transmisión de mando presidencial ha reavivado el debate en el Congreso sobre el posible traslado de la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali.

De hecho, la senadora del Pacto Histórico Sandra Chindoy radicó una proposición en la cámara alta para aplazar la discusión parlamentaria hasta que se conozca con precisión el impacto económico de cualquier cambio de sede.

La petición formal de la congresista exige que el Congreso no avance en la deliberación ni en la votación para autorizar el traslado del acto presidencial sin antes contar con información clara sobre los costos totales y la disponibilidad presupuestal.

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“El Congreso de la República no puede ser irresponsable con el pueblo colombiano. Este debate se debe dar siempre que nosotros tengamos la certeza, la información precisa sobre el costo financiero al Presupuesto General de la Nación y al bolsillo de los colombianos”, señaló la congresista.

La senadora ya había solicitado mediante derecho de petición un informe detallado sobre los gastos que implicaría el traslado, pero hasta la fecha, no ha recibido respuesta.

El primer contrato publicado en el Secop corresponde a la planificación, organización, operación y logística de la ceremonia, por un valor de $3.500 millones. El segundo, destinado a la producción técnica y audiovisual, suma $2.450 millones. Chindoy advirtió que cualquier cambio de ciudad generaría costos adicionales aún no revelados oficialmente.

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“No podemos tomar decisiones sobre especulaciones o imaginarios cuando eso le va a costar cada peso al bolsillo de los colombianos”, señaló la congresista. Chindoy hizo un llamado expreso a sus colegas para que el manejo de los recursos públicos sea responsable y transparente.

Asimismo, la congresista ha pedido a la ciudadanía seguir de cerca el proceso en el Senado, remarcando que toda decisión relacionada con el acto de posesión presidencial debe basarse en información técnica y financiera comprobable y alejarse de motivaciones personales o políticas que puedan interpretarse como “caprichos”.

El pedido de aplazamiento busca evitar un posible detrimento patrimonial y asegurar que cualquier decisión se adopte en estricto cumplimiento del ejercicio deliberativo en materia fiscal.

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La senadora insiste en que la transparencia en el uso de los recursos públicos es innegociable, y que el Congreso tiene la obligación de actuar con rigor antes de comprometer el erario nacional.

“Desde el Congreso pido APLAZAR la votación sobre el traslado de la posible posesión presidencial hasta que se conozcan los costos. ¿Cómo vamos a votar una proposición sin saber su costo real, si estamos incurriendo en un detrimento patrimonial?“, señaló Chindoy.