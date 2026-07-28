Excapo que pagó condena en Estados Unidos fue asesinado en Monteria junto a sus dos escoltas: había viajado desde Cali

Retrato en acuarela de Jerson Enrique Camacho Cedeño, excapo asesinado en Montería - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hallazgo del cuerpo de Jerson Enrique Camacho Cedeño en una vía rural de Montería, con señales de tortura y disparos en la cabeza, dio el cierre de una trayectoria marcada por la violencia y el narcotráfico.

La Policía Metropolitana de Montería reveló que el asesinato ocurrió cerca de los corregimientos Guasimal y Las Palomas, en la mañana del 25 de julio de 2026, iluminando la compleja red de intereses criminales que operan en la región.

Según las autoridades, la vida de alias Flaco Jerson estuvo cruzada por episodios de extradición y liderazgo en estructuras criminales.

“Alias ‘Flaco Jerson’ perteneció a la organización criminal de ‘Los Comba’. Tenemos entendido que él habría viajado desde Cali hasta acá para una reunión relacionada con temas de narcotráfico, pero desconocemos con quiénes sería este encuentro”, detalló el coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería.

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El caso ha sido interpretado como un posible ajuste de cuentas, centrado en disputas por dinero. Las autoridades sostienen como hipótesis principal que la muerte de Camacho Cedeño responde a conflictos internos en organizaciones criminales, aunque la investigación continúa para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia ingresa un cadáver cubierto en una camilla al vehículo oficial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte de Camacho Cedeño ocurrió el 24 de julio, cuando hombres armados interceptaron la camioneta BMW negra en la que se desplazaba junto a dos escoltas, quienes también fueron asesinados. Las víctimas fueron encontradas en distintos puntos de Antioquia y Medellín, todos con señales de tortura y ejecución. La subestructura Fernando Oquendo Estrada, del Clan del Golfo, delinque en la zona, lo que refuerza la línea de investigación sobre disputas entre facciones criminales.

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En respuesta a la pregunta sobre el destino de los acompañantes, la policía aclaró que inicialmente se reportaron tres desaparecidos, incluyendo a Camacho Cedeño. Uno fue hallado con vida en Urabá antioqueño, mientras que del tercer escolta aún se desconoce el paradero. Las autoridades insisten en que el caso sigue abierto y que la colaboración ciudadana será clave para avanzar.

Trayectoria criminal y vínculos internacionales

El expediente judicial detalla que desde 1995, ‘Flaco Jerson’ fue cabecilla de sicarios de la estructura Los Yiyos, encargada de cobrar violentamente deudas por narcóticos para organizaciones en Colombia y México.

La muerte de Camacho Cedeño ocurrió el 24 de julio, cuando hombres armados interceptaron la camioneta BMW negra en la que se desplazaba junto a dos escoltas, quienes también fueron asesinados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El indictment de una corte del Distrito Este de Nueva York que fue compartido por El Tiempo, precisó: “Desde aproximadamente 1997 hasta el 2005 o el 2006, Los Yiyos trabajaron para el ala Montoya del cartel de cocaína del Norte del Valle en Colombia. Siendo parte de Los Yiyos, Camacho Cedeño realizó en nombre del cartel numerosos secuestros y asesinatos relacionados con narcóticos”.

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El documento añade que hacia 2006, Camacho Cedeño se separó de la organización Montoya y lideró un grupo de sicarios que también operaban para grandes redes criminales, incluyendo a Los Zetas. “En la primavera del 2006, por ejemplo, los Zetas contrataron a Camacho Cedeño para que les ayudara a recolectar una deuda grande de narcóticos que totalizaba aproximadamente USD 200 millones. A Camacho Cedeño se le pagaron honorarios por aproximadamente USD 440.000 por su trabajo…”, se lee en la acusación oficial.

La versión de la familia y su actividad empresarial

Parientes del exlíder criminal afirman que, tras cumplir su condena en Estados Unidos y regresar a Colombia en 2024, se dedicó a la ganadería. Documentos consultados por El Tiempo confirman que Camacho Cedeño tenía registrada en Cali una empresa para la cría de ganado bovino y bufalino, así como para el transporte de carga. La firma reporta activos por $10 millones y como sede una casa de alto valor en el sur de la ciudad.

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Parientes del exlíder criminal afirman que, tras cumplir su condena en Estados Unidos y regresar a Colombia en 2024, se dedicó a la ganadería - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La versión de la familia contrasta con los antecedentes judiciales y la manera en que ocurrió su asesinato. El desplazamiento en siete camionetas blindadas y la presencia de escoltas armados refuerzan la imagen de un personaje que, pese a su aparente retiro, seguía vinculado a estructuras de alto riesgo.

Los escoltas y la violencia asociada

Ferney Patiño Marín y Reinel González Alzate, ambos vinculados recientemente a una empresa de seguridad en Bogotá, fueron identificados como los escoltas que acompañaban a Camacho Cedeño en el momento de su muerte. Los cuerpos de ambos fueron localizados en diferentes zonas rurales de Antioquia y Medellín, presentando signos de tortura y ejecución.

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