Daniel Quintero afirmó que una auditoría al Fomag reveló fallas y posibles actos de corrupción: “Por orden del presidente Gustavo Petro”

Daniel Quintero advirtió sobre incumplimiento de órdenes y aumento de quejas contra el Fomag - crédito @QuinteroCalle/X

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La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) expuso una crisis financiera y administrativa sin precedentes.

“Por orden del Presidente @petrogustavo realizamos auditoría al Fomag: la conclusión es una: El Fomag le ha fallado al magisterio y le ha fallado a los colombianos”, afirmó.

El superintendente Daniel Quintero comunicó los resultados de una auditoría que identificó “34 hallazgos administrativos, tres fiscales, tres disciplinarios y dos penales”, los cuales serán remitidos a las autoridades correspondientes.

“No se cumplieron las ordenes del Presidente y hay indicios de corrupción que han sido puestos en manos de las autoridades”, señaló Quintero, quien además describió un ambiente de “desorden y resistencia al cambio” dentro de la entidad.

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De acuerdo con un video difundido por el superintendente de Salud, no es la primera vez que la institución audita al Fomag durante la presente administración. En evaluaciones previas, se impartieron 13 órdenes cautelares, pero solo cuatro han sido cumplidas por las distintas administraciones del Fondo.

Daniel Quintero denunció crisis y desorden en el Fomag tras auditoría de la Superintendencia de Salud - crédito @QuinteroCalle/X

“Las diferentes administraciones del Fomag solo han cumplido cuatro de esas órdenes”, recalcó Quintero. El funcionario subrayó que la prestación de servicios por parte del Fondo puede demorar hasta 160 días, lo que ha provocado un crecimiento sostenido de los reclamos.

Las cifras evidenciadas en el informe muestran un aumento considerable en las quejas de los usuarios del magisterio. En 2024 se registraron 31 mil reclamos, número que se incrementó a 44 mil en 2025.

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Entre enero y abril de 2026, ya se contabilizaban 17 mil solicitudes. El superintendente detalló que “96% de las quejas están asociadas a barreras de entrada, a cosas que no está haciendo bien el Fomag, no los médicos, sino el Fomag como intermediario”.

El deterioro patrimonial del Fondo representa uno de los puntos más críticos del análisis. Según la documentación oficial, en diciembre de 2024 se reportaron 250 mil millones de pesos de deterioro.

12 meses después, el saldo negativo ascendió a 1.04 billones de pesos, y en la actualidad se sitúa en 1.19 billones. Las cuentas por pagar del Fondo alcanzan 2.3 billones de pesos, lo que refleja una acumulación de obligaciones financieras sin sustento suficiente.

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Daniel Quintero responsabilizó al Fomag por demoras y reclamos en atención al magisterio - crédito Supersalud

La auditoría también sacó a la luz 19.890 millones de pesos de anticipo sin soporte documental, situación que incrementa la preocupación sobre la gestión de los recursos públicos. Uno de los hechos más graves identificados corresponde a pagos por concepto de viajes por un valor de 475 millones de pesos.

Tras un análisis de las bases de datos, la Superintendencia determinó que esos fondos no beneficiaron a maestros, familiares, cuidadores ni empleados del Fomag. “No tienen ningún soporte sobre por qué terminó el Fomag pagando viajes por todo el país”, explicó Quintero. El caso será puesto en conocimiento de las autoridades penales.

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La investigación profundizó también en la contratación de tecnología, en particular el software Horus, destinado supuestamente a la atención médica.

El contrato inicial se fijó en 4.800 millones de pesos, pero la cifra total desembolsada llegó a 45 mil millones. A pesar de la inversión, el programa nunca funcionó y, según Quintero, “esto tiene que tener consecuencias”. El superintendente advirtió que en el proceso de adquisición “evidentemente hubo un conflicto de intereses”.

Superintendente Daniel Quintero reveló hallazgos penales y fiscales en el Fomag - crédito Colprensa

La Superintendencia Nacional de Salud subrayó que la situación de Fomag se agravó por la falta de cumplimiento de las medidas correctivas y la continuidad de prácticas irregulares.

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En sus declaraciones, Quintero remarcó la gravedad de los hallazgos y la necesidad de que los órganos judiciales actúen para esclarecer responsabilidades. “Esto no se puede quedar así”, enfatizó el funcionario al referirse al caso del software Horus y los pagos injustificados por viajes.

Para la Superintendencia, la exposición pública de estos resultados busca crear presión para que el Fondo implemente correcciones inmediatas y rinda cuentas por el manejo de los recursos.

Por último, la Superintendencia reiteró su compromiso con la supervisión y la remisión de los casos a las autoridades, en un esfuerzo por restaurar la transparencia y la eficiencia en la gestión del Fondo.

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