Abelardo de la Espriella confirmó que presentará ante el Congreso propuesta para que Barranquilla sea capital alterna: “Colombia fue gobernada desde un solo lugar”

Abelardo de la Espriella afirmó que la propuesta busca descentralizar el poder en Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que presentará ante el Congreso de la República una propuesta de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como capital alterna de Colombia, junto con Bogotá, con el argumento de “acercar el poder a los ciudadanos” y reducir el centralismo en la toma de decisiones.

“Compatriotas, miren, durante décadas Colombia fue gobernada desde un solo lugar. Por eso presentaré al Congreso de la República una propuesta de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia, por supuesto, junto con nuestra querida Bogotá”, expusoexpuso en un video publicado en su cuenta de X.

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En su mensaje, el líder del movimiento Defensores de la Patria dijo que “no se trata de trasladar la capital del país”, sino de gobernar “desde las regiones y para las regiones”, y afirmó: “Presentaré al Congreso de la República una propuesta de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia”.

De la Espriella también dijo que la capital del departamento del Atlántico será una “sede permanente” de la Presidencia de la República, con despachos desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana, donde aseguró que realizará los Consejos de Ministros y recibirá delegaciones nacionales e internacionales.

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El presidente electo afirmó que su objetivo es descentralizar el poder en el país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“No se trata de trasladar la capital del país, se trata de acercar el poder a los ciudadanos y demostrar que Colombia no se gobierna únicamente desde el centro, sino desde cada rincón de la patria, donde viven y trabajan millones de colombianos”, explicó.

Y agregó: “Barranquilla, queridos compatriotas, será una sede permanente de la Presidencia de la República. Desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana voy a despachar, voy a realizar consejos de ministros, voy a recibir delegaciones nacionales e internacionales”.

Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, Valle del Cauca

Abelardo de la Espriella confirmó que presentará ante el Congreso una propuesta para que Barranquilla sea reconocida como capital alterna - crédito Europa Press

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella prevista para el 7 de agosto de 2026 en Cali, Valle del Cauca, apunta a realizarse en el auditorio del Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Esta sede, que todavía no ha sido confirmada oficialmente, obligó a desplegar un operativo especial de seguridad para una ceremonia que por primera vez se celebrará en esa ciudad.

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Entre las medidas anunciadas figura una recompensa de hasta $500.000.000 por información que permita anticipar amenazas o alteraciones del orden público. Las autoridades buscan prevenir incidentes vinculados con armas, drones o vehículos sospechosos durante la jornada.

Al mismo tiempo, las autoridades locales desarrollan un consejo de seguridad para ajustar detalles del evento y coordinar el operativo que involucrará a militares y policías.

El auditorio Arena USC está ubicado en el Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo y recibirá invitados nacionales e internacionales - crédito nationalballetofkosovo/IG

La ceremonia prevé la asistencia de delegaciones nacionales e internacionales. Ese componente elevó la exigencia logística y de protección alrededor del acto, en momentos en que la capital del Valle del Cauca se prepara para recibir invitados de alto nivel.

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Antes de inclinarse por esa alternativa, el comité organizador evaluó otros puntos de la ciudad. Entre ellos, destacan la Plaza de Caicedo y la Plazoleta de San Francisco, ambas en el centro de Cali, además del Centro de Eventos Valle del Pacífico, ubicado cerca del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Aunque habría sede oficial para la posesión, falta que desde el Congreso de la República determinen si se podrá sesionar en Cali, puesto que es un requisito que el Legislativo esté presente durante el acto protocolario del 7 de agosto de 2026.

Para ello, desde el Partido Salvación Nacional presentaron iniciativas que permitan el traslado del Congreso a la capital del Valle del Cauca. De prosperar en ambas cámaras, permitiría que la instalación excepcional del Legislativo haga posible la ceremonia fuera de Bogotá.

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